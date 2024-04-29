Google Play Store nihayet birden fazla uygulamayı aynı anda indirebiliyor

Tam Boyutta Gör Bundan yıllar önce Google’ın Play Store üzerinden artık aynı anda birden fazla uygulamanın indirilmesine izin vereceğini sizlere aktarmıştık. Aradan 5 yıl geçmiş olsa da görünüşe göre firma, ilgili testlerde sona gelmiş bulunuyor. Zira aktarılanlara göre, Play Store’da artık aynı anda birden fazla uygulama indirme ve yükleme özelliği geniş çapta kullanıma alınmaya başlanmış durumda.

Yıllardır bekleniyordu

Tam Boyutta Gör Google Play Store üzerinden birden fazla uygulama indirmeye çalıştığınızda sadece bir uygulama indiriliyor ve diğerleri sıraya alınıyordu. Aynı şey uygulamaları güncellerken de yaşanıyor. Öte yandan iOS tarafında ise App Store, aynı anda üç indirme ve yüklemeyi destekliyor. Ancak şimdi, Play Store aynı anda iki uygulamayı indirebiliyor ve yükleyebiliyor.

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Yeni özelliğin halihazırda geniş çapta kullanıma sunulduğu ve Play Store'un 40.6.31 sürümünü çalıştıran Pixel telefonlar dahil olmak üzere diğer Android cihaz ve tabletlerde de özelliğin çalıştığı belirtiliyor. Şimdilik yalnızca iki eş zamanlı indirme yapılabilse de ileride bu sayı artabilir. Bununla birlikte halen bu sistemin mükemmel olmadığını belirtelim. Çünkü Google, bu özelliği yalnızca indirme yapılırken kullanıyor, uygulama güncellemelerinde eş zamanlı indirme yapılamıyor. Umarız uygulamaları güncelleme esnasında da bu özellik yakında aktif edilir. Öte yandan, en başından beri olması gereken bu özellik için kullanıcıların bu kadar uzun bir süre neden bekletildiği ise belirsiz.

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Google Play Store nihayet uygulamaları aynı anda indirebiliyor