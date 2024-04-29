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    Google Play Store nihayet birden fazla uygulamayı aynı anda indirebiliyor

    Yıllardır beklenen özellik nihayet geldi. Google, yıllar önce test etmeye başladığı Google Play Store’dan eş zamanlı olarak birden fazla uygulamayı indirme özelliğini devreye aldı.
    Google Play Store nihayet uygulamaları aynı anda indirebiliyor Tam Boyutta Gör
    Bundan yıllar önce Google’ın Play Store üzerinden artık aynı anda birden fazla uygulamanın indirilmesine izin vereceğini sizlere aktarmıştık. Aradan 5 yıl geçmiş olsa da görünüşe göre firma, ilgili testlerde sona gelmiş bulunuyor. Zira aktarılanlara göre, Play Store’da artık aynı anda birden fazla uygulama indirme ve yükleme özelliği geniş çapta kullanıma alınmaya başlanmış durumda.

    Yıllardır bekleniyordu

    Google Play Store nihayet uygulamaları aynı anda indirebiliyor Tam Boyutta Gör
    Google Play Store üzerinden birden fazla uygulama indirmeye çalıştığınızda sadece bir uygulama indiriliyor ve diğerleri sıraya alınıyordu. Aynı şey uygulamaları güncellerken de yaşanıyor. Öte yandan iOS tarafında ise App Store, aynı anda üç indirme ve yüklemeyi destekliyor. Ancak şimdi, Play Store aynı anda iki uygulamayı indirebiliyor ve yükleyebiliyor.

    Yeni özelliğin halihazırda geniş çapta kullanıma sunulduğu ve Play Store'un 40.6.31 sürümünü çalıştıran Pixel telefonlar dahil olmak üzere diğer Android cihaz ve tabletlerde de özelliğin çalıştığı belirtiliyor. Şimdilik yalnızca iki eş zamanlı indirme yapılabilse de ileride bu sayı artabilir. Bununla birlikte halen bu sistemin mükemmel olmadığını belirtelim. Çünkü Google, bu özelliği yalnızca indirme yapılırken kullanıyor, uygulama güncellemelerinde eş zamanlı indirme yapılamıyor. Umarız uygulamaları güncelleme esnasında da bu özellik yakında aktif edilir. Öte yandan, en başından beri olması gereken bu özellik için kullanıcıların bu kadar uzun bir süre neden bekletildiği ise belirsiz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 7 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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