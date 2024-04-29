Google Play Store nihayet birden fazla uygulamayı aynı anda indirebiliyor

Yıllardır bekleniyordu
Yeni özelliğin halihazırda geniş çapta kullanıma sunulduğu ve Play Store'un 40.6.31 sürümünü çalıştıran Pixel telefonlar dahil olmak üzere diğer Android cihaz ve tabletlerde de özelliğin çalıştığı belirtiliyor. Şimdilik yalnızca iki eş zamanlı indirme yapılabilse de ileride bu sayı artabilir. Bununla birlikte halen bu sistemin mükemmel olmadığını belirtelim. Çünkü Google, bu özelliği yalnızca indirme yapılırken kullanıyor, uygulama güncellemelerinde eş zamanlı indirme yapılamıyor. Umarız uygulamaları güncelleme esnasında da bu özellik yakında aktif edilir. Öte yandan, en başından beri olması gereken bu özellik için kullanıcıların bu kadar uzun bir süre neden bekletildiği ise belirsiz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.