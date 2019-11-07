Google, Play Store'u kötü niyetli uygulamalardan arındırmak için üç güvenlik şirketiyle çalışacak

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Google yaptığı yeni bir açıklama ile kötü niyetli ve virüs barındıran uygulamaların henüz Play Store'da yayınlanmadan önce tespit edilmesine yardımcı olacak üç güvenlik şirketiyle çalışacağını açıkladı.

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Play Store daha güvenli olacak

App Defense Alliance adı verilen bu ortaklıkla Android kullanıcılarının kötü niyetli uygulamalardan daha az zarar görmeleri hedefleniyor. Google'a göre 2.5 milyardan fazla cihaz Android işletim sistemini çalıştırıyor ve bu da Android platformunu bilgisayar korsanları için çekici bir hedef haline getiriyor. Şimdiye kadar Play Store'da binlerce kötü niyetli uygulama sistemden kaldırıldı ancak her geçen gün yenilerinin eklendiği ise bir gerçek.

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Google, App Defense Alliance'ı kurarak geliştiricilerin uygulamalarını henüz Play Store'a ekleme aşamasındayken güvenlik şirketleri ESET, Lookout ve Zimperium ortaklığıyla taranmasını sağlayacak. Google'ın Play Store'da, Google Play Protect adını verdiği bir güvenlik sistemi de mevcut. Ancak görünen o ki bu pek yeterli olmuyor ve şirket bu proje ile güvenliği daha da sıkılaştırmak niyetinde. Alınan bu önlemlerin ne denli etkili olacağını ise önümüzdeki zaman gösterecek.

https://www.theverge.com/2019/11/6/20952333/google-android-app-defense-alliance-eset-lookout-zimperium-bad-apps-play-store