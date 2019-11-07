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    Google, Play Store'u kötü niyetli uygulamalardan arındırmak için üç güvenlik şirketiyle çalışacak

    Google'ın Android uygulama marketi binlerce kötü niyetli ve virüslü uygulama barındırıyor ve şirket artık bu uygulamaları en başta tespit etmek için üç güvenlik şirketiyle çalışacağını duyurdu.
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    Mobil Uygulamalar
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Google, Play Store'u kötü niyetli uygulamalardan arındırmak için üç güvenlik şirketiyle çalışacak
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    Google yaptığı yeni bir açıklama ile kötü niyetli ve virüs barındıran uygulamaların henüz Play Store'da yayınlanmadan önce tespit edilmesine yardımcı olacak üç güvenlik şirketiyle çalışacağını açıkladı.

    Ayrıca Bkz. "Akıllı hoparlörlere lazerle komut gönderilebiliyor"

    Play Store daha güvenli olacak

    App Defense Alliance adı verilen bu ortaklıkla Android kullanıcılarının kötü niyetli uygulamalardan daha az zarar görmeleri hedefleniyor. Google'a göre 2.5 milyardan fazla cihaz Android işletim sistemini çalıştırıyor ve bu da Android platformunu bilgisayar korsanları için çekici bir hedef haline getiriyor. Şimdiye kadar Play Store'da binlerce kötü niyetli uygulama sistemden kaldırıldı ancak her geçen gün yenilerinin eklendiği ise bir gerçek.

    Google, Play Store'u kötü niyetli uygulamalardan arındırmak için üç güvenlik şirketiyle çalışacak
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    Google, App Defense Alliance'ı kurarak geliştiricilerin uygulamalarını henüz Play Store'a ekleme aşamasındayken güvenlik şirketleri ESET, Lookout ve Zimperium ortaklığıyla taranmasını sağlayacak. Google'ın Play Store'da, Google Play Protect adını verdiği bir güvenlik sistemi de mevcut. Ancak görünen o ki bu pek yeterli olmuyor ve şirket bu proje ile güvenliği daha da sıkılaştırmak niyetinde. Alınan bu önlemlerin ne denli etkili olacağını ise önümüzdeki zaman gösterecek.



    https://www.theverge.com/2019/11/6/20952333/google-android-app-defense-alliance-eset-lookout-zimperium-bad-apps-play-store Yorum Yaz
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    Akbaba89 2 hf.
    Onay sürecinden geçmeden uygulamalar yayınlanmasın o zaman
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    DH Misafiri 2 hf.
    Rus firması olduğundan iş yapmamışlardır.
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    El Fuego 2 hf.
    En basta yapmasi gereken isi en sonda yapiyor aptal Google. Play store resmen hurdalik gibi, cop dolu. Yaniltici, sahte, uyduruk onbinlerce uygulama var. Zaten ilk once Market olan ismi Apple'a benzesin diye play store'a cevirdiler Apple'in 11 sene once aldigi guvenli store u, daha yeni duzenlemeye baslayacaklarini Ilan ettiler. 1997'de bitirilmis olan Siri'nin kullandigi dillerin altyapisinin daha %5'ine ulasabilmis degiller. Ok Google hala bozuk.



    Utanmasa mesajlar ve klavye uygulamasina bile reklam koyabilecek kadar ahlaksiz, uckagitci, dandik bi sirket Google. iPhone bana saman gibi geliyor, o yuzden kullanmiyorum; ama cok daha guvenli ve kaliteli oldugunu biliyorum. Keske windows olsaydi yine...







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    E Alvarez 2 hf. yeni yorumcu
    Güvenlik şart. Birçok gereksiz ve reklam amaçlı uygulama mevcut store da.

    Bilgiler bir şekilde çalınıyor.
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    corde 2 hf.
    Kaspersky nerde?
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    Virinom 2 hf. corde
    Rus bir firmayla ortaklığa gidip ilerde başını ağrıtmak istemez. Daha kısa süre önce Kaspersky ABD tarafından ambargo yemişti.
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