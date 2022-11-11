Google Play alternatif ödeme yöntemlerini deniyor

Düzenleyici kurumların alternatif ödeme yöntemleri için adımlar atmaya başlaması Google’ın da aklını başına getirdi. En azından kendi kontrolü altında değişimler yaşanmasını isteyen Google bir süredir alternatif ödeme yöntemlerini deniyor.

Google Play alternatif ödeme yöntemleri

Mart ayında Avrupa, Hindistan, Endonezya ve Japonya’da başlayan alternatif ödeme yöntemi testleri şimdi de ABD, Brezilya ve Güney Afrika’ya geldi. Spotify hali hazırda test uygulaması durumunda ve Bumble arkadaşlık uygulaması da buna eklenecek.

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Google alternatif yöntemlerine izin verse de kesinti tarafında geri adım atmıyor. Üçüncü taraf ödeme yöntemleri elde ettiği gelirin şartlara göre değişen yüzde 11-26 arasında bir kısmını Google’a vermek zorunda. Yani her halükârda Google’ın cebine para girecek. Spotify sunulan şartlardan memnun olduğunu belirtiyor. Google da alınan geri dönüşlerden ümitli. Yakın zamanda daha fazla ülke ve uygulamanın sisteme dahil olması bekleniyor.

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