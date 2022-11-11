Google Play alternatif ödeme yöntemlerini deniyor

Google Play alternatif ödeme yöntemleri
Mart ayında Avrupa, Hindistan, Endonezya ve Japonya’da başlayan alternatif ödeme yöntemi testleri şimdi de ABD, Brezilya ve Güney Afrika’ya geldi. Spotify hali hazırda test uygulaması durumunda ve Bumble arkadaşlık uygulaması da buna eklenecek.
Google alternatif yöntemlerine izin verse de kesinti tarafında geri adım atmıyor. Üçüncü taraf ödeme yöntemleri elde ettiği gelirin şartlara göre değişen yüzde 11-26 arasında bir kısmını Google’a vermek zorunda. Yani her halükârda Google’ın cebine para girecek. Spotify sunulan şartlardan memnun olduğunu belirtiyor. Google da alınan geri dönüşlerden ümitli. Yakın zamanda daha fazla ülke ve uygulamanın sisteme dahil olması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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