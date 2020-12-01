Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Google Play yılın en iyi oyunları belli oldu

    2020 yılında Genshin Impact oyunu Google Play mağazasının en iyi olarak yerini aldı. Bullet Echo, Brawlhalla, Harry Potter: Bulmaca ve Büyü, The Gardens Between kategorilerinin en iyisi.
    2 hf.
    3,2b
    1
    5
    Oyunlar
    Abone ol
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    2

    Google Play yılın en iyi oyunları belli oldu
    Tam Boyutta Gör

    Google Play içerik mağazasında her yılın sonuna doğru belirlenen en iyi oyunlar bu yıl da vitrine çıktı. Mağaza editörlerini etkileyen ve belirli şartları karşılayan yapımların yer aldığı listede ayrıca kullanıcıların oylarıyla seçilen en iyi içerik önümüzdeki günlerde açıklanacak.

    2020 yılının en iyi Android oyunları

    Editörler tarafından yapılan değerlendirmelere göre yılın en iyi oyunu Genshin Impact oldu. Zengin detaylara sahip ve akıcı savaş sahnelerinin yer aldığı oyun zaten ilgi anlamında da bu yıl öne çıkmıştı. 100 milyona yakın indirilen oyun devasa açık dünyası sayesinde sınırsız bir eğlence sunuyor.

    Genshin Impact

    Ayrıca Bkz. "Samsung gelecek ay QD-OLED üretim testlerine başlıyor"

    Rekabet kategorisinde Ubisoft’un Brawlhalla oyunu öne çıkıyor. Ayrıca Riot Games imzalı Legends of Runeterra, Bullet Echo, The Seven Deadly Sins, Top War: Battle Game gibi oyunlar da var.

    İlginizi Çekebilir Avatar World of Warcraft: Shadowlands en hızlı satan PC oyunu oldu

    En iyi rekabetçi oyunlar

    En iyi bağımsız oyunlar listesine baktığımızda pek çok platformda ödül alan Cookies Must Die, GRIS, Inbento, Sky: Children of Light, Maze Machina gibi ilgi çeken yapımlar yer alıyor.

    En iyi bağımsız oyunlar

    En eğlenceli oyunlar tarafında ise artık klasik haline gelen Karlar Ülkesi Maceraları, EverMerge, Harry Potter: Bulmaca ve Büyü, Sponge Bob: Krusty Cook-off gibi ekran başında zevkli zamanlar geçireceğiniz yapımlar var.

    En eğlenceli oyunlar

    En yenilikçi oyunlar kategorisinde ise bizim de beğendiğimiz Fancade, Minimal Dungeon, Genshin Impact, The Gardens Between, Very Little Nightmares yapımları mevcut.

    En yenilikçi oyunlar



    https://9to5google.com/2020/11/30/google-best-android-apps-2020/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    damn2u (Sercan ) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Genshin Impact çapraz platformu ile cidden iyi iş çıkarttı. Mobil bir oyun için çok iyi bir atmosfer ile oynanış sunuyor. Tabi Playstation ve PC'den oynayan bizim gibi oyuncular için oyun kendi dünyasını çok daha güzel hissettiriyor.
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Atakan Erdur HACPJ (Atakan Erdur) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Cod mobile oynuyordum baya şuan çok oynamasam da gerçekten en iyi fpslerden birisi üstüne daha çıkmadı ancak lol wild rift çok çok iyi.

    Bu arada listedeki LoR gerçekten çok iyi bir oyun şuan sürekli oynuyorum ve kart oyunlarından TR dil desteği gibi özellikleriyle bir tık ayrılıyor benzerleri arasından.Keşke hearstone da ülkemize ufakta olsa bir dil yaması çıkartmayı düşünse.
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    tobepeople 2 hf. ( Mesaj Silindi ) Atakan Erdur HACPJ
    The Elder Scrolls: Legends 'ı oynadım uzun zaman önce ve saatlerce hem pc de hem de cepten oynanabiliyor idi değişmediyse. Kolay bir oyun değil ama ben çok severek oynuyordum ; ne olursa olsun bir yerden sonra sıkılıyorsunuz , yani kendi tercihlerinize göre bile hiçbir build olmadan güzel desteler yapabiliyordunuz.(Birara ilk 100'e de girmiştim). Buildler daha iyi olabilir ama kendi kartlarını tadı bir başka oluyordu. Tek sıkıntısı başlarda az karta sahipsiniz yavaş yavaş kazanıyorsunuz ama zaten herşey açık olunca da sıkılıyorsunuz(GTA5 den örnek vereyim ,her şeyi alacak paranız olunca ve istediğinizi hemen elde edince o oyundan zevk alamıyorum) Diablo 2/ Skyrim/Poe de durum böyleydi , Her şeyi elde etmek şevkimi kırıyor(Hile açınca zevk alamamak gibi) Ancak artık uzun süren oyunları da sevmiyorum RDR 2 mesela okurken ve videolarını izlerken çok güzeldi ama biraz oynayınca sıkılmıştım(PS4 de)Belki de PS4 de oynadığım içindir , kim bilir!
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Mr. Jingles 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    CoDM der geçerim. Çoklu sıralama maçlarının tadı bambaşka.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Mehmet_Ali61 (Mehmet Yılmaz) 2 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Ne zaman şu listeye girebileceğim acaba... çok zor çok
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 2 hf. Çin, Şangay'da üretilecek Tesla Model Y'lerin satışına izin verdi 2 hf. Doom Eternal'ın Xbox Game Pass PC'ye ne zaman dahil olacağı açıklandı 2 hf. WhatsApp'ta, her sohbete özel duvar kağıtları seçebileceksiniz 2 hf. Seat Tarraco e-Hybrid Wolfsburg'da üretim bandına çıkıyor 2 hf. Chang'e 5 resmen Ay'a iniş yaptı: İşte tarihi görevin detayları 2 hf. Snapdragon 888 tanıtıldı: İşte ilk detaylar 2 hf. Hangi ülke ne kadar koronavirüs aşısı sipariş etti? Türkiye ne durumda? 2 hf. YouTube'un 2020 yılındaki en popüler videoları açıklandı 2 hf. Yerli 'mobil dronesavar'a ilk talep Rusya'dan geldi 2 hf. Sony: Tek oyunculu oyunlara müthiş ilgi var 2 hf. GeForce RTX 3060 Ti satışa çıkıyor: İşte fiyatı! 2 hf. Google yönlendiricileri Zoom ve Meet uygulamalarını öncelikli hale getirecek 2 hf. Bakan Koca açıkladı: Türkiye'de ilk koronavirüs aşısı ne zaman uygulanacak? 2 hf. Kawasaki, motosikletler için yenilikçi hibrit motor üzerinde çalışıyor 2 hf. The Walking Dead World Beyond dizisinin 2. sezonundan ilk video yayınlandı 2 hf. Sony açıkladı: Hangi Xperia telefonlar ne zaman Android 11 güncellemesi alacak? 2 hf. Samsung kendi takip cihazı üzerinde çalışıyor 2 hf. eBay, abartılı fiyata PS5 fotoğrafı satanların ilanını kaldırmaya başladı 2 hf. PS Plus Aralık 2020 oyunları indirmeye sunuldu 2 hf. Karşınızda 2020 yılının en iyi Google Play uygulamaları 2 hf. GÖRÜNTÜLENEN Google Play yılın en iyi oyunları belli oldu Sonraki Spotify, 2020'nin enlerini açıkladı! Türkiye'de en çok hangi şarkılar dinlendi? 3 hf. ZTE Blade 20 Pro 5G tanıtıldı: AMOLED ekran, Snapdragon 765G işlemci ve 64 MP kamera 3 hf. Uygun fiyatlı Moto G 5G tanıtıldı 3 hf. Black Mirror'ın yaratıcısı Netflix için 2020 hakkında sahte belgesel (mockumentary) hazırlıyor 3 hf. ZTE tüm markalarını birleştiriyor 3 hf. Uygun fiyatlı iRobot Roomba 671'i denedik 3 hf. Utah'ta bulunan gizemli monolitin ardından şimdi de Romanya'da başka bir monolit bulundu 3 hf. The Walking Dead’in yapımcısı, Rick Grimes filminin muhteşem olacağını söyledi 3 hf. Bazı PS5'ler farklı fanla geliyor: Fanlardan birisi daha sessiz 3 hf. Depreme dayanıklı bükülebilir beton 3 hf. Cyberpunk 2077'nin ön siparişleri The Witcher 3'ten daha fazla 3 hf. Curiosity'nin Mars'taki 1 yılını gösteren 4K video 3 hf. Hublot Meca-10 Clock masa saati modelini duyurdu 3 hf. Sonic the Hedgehog 2'nin çekim ve vizyon tarihleri ortaya çıktı 3 hf. Bağırsak mikrobiyomuyla uyku kalitesi arasındaki ilişkili incelendi 3 hf. ASRock, AMD çipsetli Taichi model anakartlarında Razer ile iş birliğine gitti 3 hf. Minecraft toplamda 600 milyon oyuncuya ulaştı 3 hf. Cumhurbaşkanı açıkladı: Hafta sonu komple sokağa çıkma yasağı uygulanacak 3 hf. Haftalık Mobil Oyun Önerisi 02: Thomas Was Alone 3 hf. Oyun Dünyasında Bu Ay - Aralık 2020 Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Kripto Paralar katkılarıyla
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız