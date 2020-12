Google Play yılın en iyi oyunları belli oldu

Tam Boyutta Gör

Google Play içerik mağazasında her yılın sonuna doğru belirlenen en iyi oyunlar bu yıl da vitrine çıktı. Mağaza editörlerini etkileyen ve belirli şartları karşılayan yapımların yer aldığı listede ayrıca kullanıcıların oylarıyla seçilen en iyi içerik önümüzdeki günlerde açıklanacak.

2020 yılının en iyi Android oyunları

Editörler tarafından yapılan değerlendirmelere göre yılın en iyi oyunu Genshin Impact oldu. Zengin detaylara sahip ve akıcı savaş sahnelerinin yer aldığı oyun zaten ilgi anlamında da bu yıl öne çıkmıştı. 100 milyona yakın indirilen oyun devasa açık dünyası sayesinde sınırsız bir eğlence sunuyor.

Genshin Impact

Ayrıca Bkz. "Samsung gelecek ay QD-OLED üretim testlerine başlıyor"

Rekabet kategorisinde Ubisoft’un Brawlhalla oyunu öne çıkıyor. Ayrıca Riot Games imzalı Legends of Runeterra, Bullet Echo, The Seven Deadly Sins, Top War: Battle Game gibi oyunlar da var.

İlginizi Çekebilir

World of Warcraft: Shadowlands en hızlı satan PC oyunu oldu

En iyi rekabetçi oyunlar

En iyi bağımsız oyunlar listesine baktığımızda pek çok platformda ödül alan Cookies Must Die, GRIS, Inbento, Sky: Children of Light, Maze Machina gibi ilgi çeken yapımlar yer alıyor.

En iyi bağımsız oyunlar

En eğlenceli oyunlar tarafında ise artık klasik haline gelen Karlar Ülkesi Maceraları, EverMerge, Harry Potter: Bulmaca ve Büyü, Sponge Bob: Krusty Cook-off gibi ekran başında zevkli zamanlar geçireceğiniz yapımlar var.

En eğlenceli oyunlar

En yenilikçi oyunlar kategorisinde ise bizim de beğendiğimiz Fancade, Minimal Dungeon, Genshin Impact, The Gardens Between, Very Little Nightmares yapımları mevcut.

En yenilikçi oyunlar

https://9to5google.com/2020/11/30/google-best-android-apps-2020/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.