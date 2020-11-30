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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Google Stadia’dan 4K çözünürlüklü Cyberpunk 2077 videosu yayınlandı

    Google'ın bulut üzerinden oyun platformu Stadia, uzun zamandır çıkış yapabileceği büyük bir oyunu bekliyordu. 10 Aralık'ta satışa sunulacak CD Projekt Red'in en yeni ürünü Cyberpunk 2077, buna aday.
    3 sa.
    182
    3
    Oyunlar
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    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
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    Google Stadia’dan 4K çözünürlüklü Cyberpunk 2077 videosu yayınlandı
    Tam Boyutta Gör

    Cyberpunk 2077 oyununun RTX ekran kartı tabanlı PC’lerde çalıştığı oynanış videoları bir süredir internette geziniyordu. Bu videolar arasında önceki nesil konsollarda da oyunun oynandığını sık sık görmüştük fakat bulut tabanlı oyun platformlarında bu oyunun videolarını görmek şimdiye kadar mümkün olmamıştı. Google Stadia tarafından YouTube üzerinde paylaşılan bir video ile bu durum da değişti. 4K çözünürlükte gösterilen oyunun tanıtım videosu, Stadia’nın potansiyeli ve güzel bir hikayeyi birleştiriyor.

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    10 Aralık’ta satışa sunulacak olan Cyberpunk 2077, şu an için ön siparişe açık. Oyunu Stadia üzerinden satın almak iste modern bir bilgisayarı olmayanlar ve konsolları eskimiş oyun tutkunları için en iyi seçeneklerden birisi olarak görünüyor. Oyunun yapımcısı CD Projekt Red CEO’su Adam Kicinski tarafından yapılan açıklamaya göre Cyberpunk 2077, eski jenerasyon olan taban model PlayStation 4 ve Xbox One üzerinde şaşırtıcı derecede iyi performans sergiliyor. Oyunun PC gereksinimleri arasında, en az Intel Core i5-3570K ya da AMD FX-8310 işlemci, NVIDIA GTX 7780 3GB ya da AMD Radeon RX 470 grafik kartı yer alıyor. 

    Ayrıca Bkz. "Simülasyon oyunu Bio Inc. Redemption, Aralık'ta mobil cihazlara geliyor"

    Google’ın Stadia platformunu pazarlamak için Cyberpunk 2077’den faydalanmak geri durmadığı da yeni açıklanan bir kampanya ile kesinleşti. Firma, oyunu 17 Aralık tarihine kadar Stadia üzerinden satın alan oyunculara Stadia Premiere Kiti ücretsiz olarak gönderecek. Bu kit içerisinde bir beyaz Stadia kontrolcüsü, bir Chromecast Ultra ve bir aylık Stadia Pro aboneliği yer alıyor. Bu abonelik, oyunları 4K kalitesinde oynamanıza imkan sağlıyor, tabii internet altyapınız yeteri kadar hızlı ve stabilse.



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    Ay'da araba süren astronotların ilginç görüntüleri

    Coco.Jambo

    evde yalnızım

    12 saat önce
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    1 gün önce
    hareketliperde

    Merhaba. bayanlar sms atabilir

    1 gün önce
    interwap

    Burayı nasıl kapatıyoruz?

    1 gün önce
    antique

    hocam videoyu izlemeden yorum yapıyorsun ayıp oluyor bak ✌️😎

    1 gün önce
    ipli jeton

    Üçüncü bir kişi yok. Ay yüzeyine koyulan tripodlu kameralarla çekim yapılıyor.

    1 gün önce
    Lirikal Militan

    Dünya ne kadar tuhaf. Bir taraf deliler gibi gelişip bütün dunyayi etkisi altina alabilecek duzeye geliyor. Teknolojisinden film sektorune ivirina zivirina herseyini tum dunyaya pazarlar hale geliyor. Diger tarafa bakiyorsun. Aya gidilmedi, aşılar zararlı, herşey komplo, dunyayi aslinda uc bes kisi yönetiyor hüloooğ diyor. İlginç.

    1 gün önce
    &#27941;&#27874;

    Brad Pitt'in Ad Astra filminde Ay'da bu araçlarla kovalamaca sahnesi vardı. Ay'da araç sürme ve kovalamaca hissini vermişlerdi bana göre. Bence burdaki görüntüleri ve daha fazlasını incelemişlerdir kesin.

    1 gün önce
    xamaximax

    o kadar kumu stüdyoya iyi doldurmuşlar ha

    2 gün önce
    antique

    ay üzerinde sadece iki insan varken sürücünün gelip videoyu çekene çarptığını düşünsene haha :)

    2 gün önce
    olağan_şüpheli

    Acaba buraya gelse ne kadar ÖTV isterler buna.

    2 gün önce
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