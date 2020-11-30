Google Stadia’dan 4K çözünürlüklü Cyberpunk 2077 videosu yayınlandı

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Cyberpunk 2077 oyununun RTX ekran kartı tabanlı PC’lerde çalıştığı oynanış videoları bir süredir internette geziniyordu. Bu videolar arasında önceki nesil konsollarda da oyunun oynandığını sık sık görmüştük fakat bulut tabanlı oyun platformlarında bu oyunun videolarını görmek şimdiye kadar mümkün olmamıştı. Google Stadia tarafından YouTube üzerinde paylaşılan bir video ile bu durum da değişti. 4K çözünürlükte gösterilen oyunun tanıtım videosu, Stadia’nın potansiyeli ve güzel bir hikayeyi birleştiriyor.

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Cyberpunk 2077 ve daha fazlası Google Stadia'ya geliyor

10 Aralık’ta satışa sunulacak olan Cyberpunk 2077, şu an için ön siparişe açık. Oyunu Stadia üzerinden satın almak iste modern bir bilgisayarı olmayanlar ve konsolları eskimiş oyun tutkunları için en iyi seçeneklerden birisi olarak görünüyor. Oyunun yapımcısı CD Projekt Red CEO’su Adam Kicinski tarafından yapılan açıklamaya göre Cyberpunk 2077, eski jenerasyon olan taban model PlayStation 4 ve Xbox One üzerinde şaşırtıcı derecede iyi performans sergiliyor. Oyunun PC gereksinimleri arasında, en az Intel Core i5-3570K ya da AMD FX-8310 işlemci, NVIDIA GTX 7780 3GB ya da AMD Radeon RX 470 grafik kartı yer alıyor.

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Google’ın Stadia platformunu pazarlamak için Cyberpunk 2077’den faydalanmak geri durmadığı da yeni açıklanan bir kampanya ile kesinleşti. Firma, oyunu 17 Aralık tarihine kadar Stadia üzerinden satın alan oyunculara Stadia Premiere Kiti ücretsiz olarak gönderecek. Bu kit içerisinde bir beyaz Stadia kontrolcüsü, bir Chromecast Ultra ve bir aylık Stadia Pro aboneliği yer alıyor. Bu abonelik, oyunları 4K kalitesinde oynamanıza imkan sağlıyor, tabii internet altyapınız yeteri kadar hızlı ve stabilse.

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