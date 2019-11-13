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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Google Stadia'nın lansmanından hemen sonra oynanabilecek oyunlar belli oldu

    Teknoloji devi Google'ın 19 Kasım'da lansmanını yapacağı Google Stadia'da yer alacak ilk oyun listesi belli oldu. Şimdilik 12 oyunun yer alacağı listenin detayları haberimizde.
    1 hf.
    2,2b
    1
    14
    Oyunlar
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Google Stadia'nın lansmanından hemen sonra oynanabilecek oyunlar belli oldu
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    Google'ın bir süre önce duyurduğu bulut tabanlı oyun akış hizmeti Google Stadia nihayet kullanıcılarla buluşuyor. Şirket 19 Kasım tarihinde oyun akış hizmetinin lansmanını yapmaya hazırlanırken, ilk etapta oynanabilecek 12 oyunun listesi şu şekilde açıklandı:

    • Assassin’s Creed Odyssey
    • Destiny 2: The Collection
    • Gylt
    • Just Dance 2020
    • Kine
    • Mortal Kombat 11
    • Red Dead Redemption 2
    • Rise of the Tomb Raider
    • Samurai Shodown
    • Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition
    • Thumper
    • Tomb Raider: Definitive Edition

    Google Stadia'nın lansmanından hemen sonra oynanabilecek oyunlar belli oldu
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    Bu 12 oyun şimdilik az gelebilir ancak Google yıl sonuna doğru bu sayının daha da yükseleceğini belirtiyor. Google Stadia hizmetinde kullanıcılar birçok oyunun tadını çıkarmak için üst düzey sisteme sahip olmak zorunda kalmayacaklar. Bulut tabanlı olarak Google'ın sunucularında oynanabilecek bu oyunları oynamak için aylık 9.99 dolar abonelik ücreti ödenmesi gerekecek. 14 ülkede hizmete sunulacak olan Google Stadia'nın ülkemizde kullanıma sunulup sunulmayacağı ise şimdilik belli değil.



    https://www.polygon.com/2019/11/11/20959565/google-stadia-launch-game-lineup-tomb-raider Yorum Yaz
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    Amd64x2 1 hf. en beğenilen
    "Ülkemizde kullanıma sunulup sunulmayacağı ise şimdilik belli değil" demişsiniz de, kabak gibi belli işte. 20Gb aştığım zaman 4 Mbps hızım 1'e düşüyor... yazıyla, rakamla, şekille, BİR.
    "Ülkemizde kullanıma sunulup sunulmayacağı ise şimdilik belli değil" demişsiniz de, kabak gibi belli işte. 20Gb aştığım zaman 4 Mbps hızım 1'e düşüyor... yazıyl...
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    Yanıtla +8
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    Yacatisma 1 hf. Fulton
    kardesim neyin romantizmini yasiyorsun kafanda anlam veremedim gercekten. neyse ki senin gibi dusunen insanlar azinlikta oldugu icin teknoloji gelisiyor.
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    Gunpower-storm 1 hf.
    Bu haber sala sala geliyor fakat Xbox Insider'lara sessiz sedasız streaming üstünden konsolda oturum açık ise(ya da bir şekilde açtırırsanız) mobil veriden/Wi-Fi'dan telefonda oynatma imkanı sunuyor şu anda. Ülkemizde yok. Ama öbür ülkelerde var.
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    Fulton 1 hf.
    İsterse 1 Gbit internetin olsun hiçbir zaman normal oyunculuğun yerini tutmayacak bir sistemdir. Burada bana istediğiniz kadar aksini söylemeye çalışın düşüncem değişmeyecektir. Her türlü o sanallığı, o gerçek dışılığı hisseceksiniz. Hiçbir şekilde kendi bilgisayarında kendi donanımın üzerinden oynamakla eş değer olmayacak.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    Yacatisma 1 hf. Fulton
    kardesim neyin romantizmini yasiyorsun kafanda anlam veremedim gercekten. neyse ki senin gibi dusunen insanlar azinlikta oldugu icin teknoloji gelisiyor.
    Yanıtla +4
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    Sedunar 1 hf.
    Bizim gibi ülkelere yaramaz
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    The Hollow 1 hf.
    RDR2'yi ve diğer oyunları ayrı satın alacaksak servisin canı cehenneme. Alsınlar 4K'yı kendilerine saklasınlar. Ne güzel Disney Plus'daki gibi abone olmayı düşünüyordum. Fakat her AAA oyuna $40 üzeri para veremem. Bakalım RDR2 için kaç dolar isteyecekler. Olmazsa sistemin birkaç ay oturmasını beklerim diye düşünüyorum.
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    bkaakco 1 hf.
    RDR 2'nin neden sorunlu çıktığı şimdi anlaşıldı.
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    # Ace # 1 hf.
    4k için istedikleri net aşırı değil birde bunun nvidia tarafına bakın onun sunduğu now hizmeti 1080p için 50 mbit diyorlar ama steam hesabın önüne serili oluyor. Çıksın umarım tutar umarım başarılı olur hele ki sistemlerin gittikçe fiyat bazlı uçtuğu bu ortamda sığınmak için bir tane daha seçeneğimiz olur.

    Kötü yanı satın alınan ürünün üstünde bize sunacağını ek imkanlar kayboluyor misal mod imkanı ortadan kalkar..
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    joven 1 hf.
    Bu işten bir cacık olmaz
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    Cosmos2999 1 hf.
    Önemli bir detay unutulmuş. 9.99 servis için vereceksiniz. Listedeki oyunları oynamak için oyunu satın almanız gerekiyor. Yanlış mı biliyorum.



    Yani 9.9 Dolar verip +60 dolar RDE2 yi satın almanız lazım
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    Rachsuchtig 1 hf. Cosmos2999
    Servise para vermek zorunda değilsiniz. Servise para verirseniz ileride bedavaya oynanabilecek oyunları oynayabilirsiniz. PS Plus gibi. Ama sadece oyunları satın alıp da oynayabilirsiniz
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    Amd64x2 1 hf. en beğenilen
    "Ülkemizde kullanıma sunulup sunulmayacağı ise şimdilik belli değil" demişsiniz de, kabak gibi belli işte. 20Gb aştığım zaman 4 Mbps hızım 1'e düşüyor... yazıyla, rakamla, şekille, BİR.
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    Kerim5100 1 hf.
    Sırf RDR2 ve MK11 için bile alınır ama malum gelişmiş(!) internet altyapımız sağolsun buralarda göremeyiz gibi xD
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    WmGMD 1 hf. Kerim5100
    Oyunları yine satın alıyorsunuz hocam
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