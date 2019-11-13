Google Stadia'nın lansmanından hemen sonra oynanabilecek oyunlar belli oldu

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Google'ın bir süre önce duyurduğu bulut tabanlı oyun akış hizmeti Google Stadia nihayet kullanıcılarla buluşuyor. Şirket 19 Kasım tarihinde oyun akış hizmetinin lansmanını yapmaya hazırlanırken, ilk etapta oynanabilecek 12 oyunun listesi şu şekilde açıklandı:

Assassin’s Creed Odyssey

Destiny 2: The Collection

Gylt

Just Dance 2020

Kine

Mortal Kombat 11

Red Dead Redemption 2

Rise of the Tomb Raider

Samurai Shodown

Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition

Thumper

Tomb Raider: Definitive Edition

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Bu 12 oyun şimdilik az gelebilir ancak Google yıl sonuna doğru bu sayının daha da yükseleceğini belirtiyor. Google Stadia hizmetinde kullanıcılar birçok oyunun tadını çıkarmak için üst düzey sisteme sahip olmak zorunda kalmayacaklar. Bulut tabanlı olarak Google'ın sunucularında oynanabilecek bu oyunları oynamak için aylık 9.99 dolar abonelik ücreti ödenmesi gerekecek. 14 ülkede hizmete sunulacak olan Google Stadia'nın ülkemizde kullanıma sunulup sunulmayacağı ise şimdilik belli değil.

https://www.polygon.com/2019/11/11/20959565/google-stadia-launch-game-lineup-tomb-raider