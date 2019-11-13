Google Stadia'nın lansmanından hemen sonra oynanabilecek oyunlar belli oldu

Teknoloji Editörü
Google'ın bir süre önce duyurduğu bulut tabanlı oyun akış hizmeti Google Stadia nihayet kullanıcılarla buluşuyor. Şirket 19 Kasım tarihinde oyun akış hizmetinin lansmanını yapmaya hazırlanırken, ilk etapta oynanabilecek 12 oyunun listesi şu şekilde açıklandı:
- Assassin’s Creed Odyssey
- Destiny 2: The Collection
- Gylt
- Just Dance 2020
- Kine
- Mortal Kombat 11
- Red Dead Redemption 2
- Rise of the Tomb Raider
- Samurai Shodown
- Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition
- Thumper
- Tomb Raider: Definitive Edition
Bu 12 oyun şimdilik az gelebilir ancak Google yıl sonuna doğru bu sayının daha da yükseleceğini belirtiyor. Google Stadia hizmetinde kullanıcılar birçok oyunun tadını çıkarmak için üst düzey sisteme sahip olmak zorunda kalmayacaklar. Bulut tabanlı olarak Google'ın sunucularında oynanabilecek bu oyunları oynamak için aylık 9.99 dolar abonelik ücreti ödenmesi gerekecek. 14 ülkede hizmete sunulacak olan Google Stadia'nın ülkemizde kullanıma sunulup sunulmayacağı ise şimdilik belli değil.
https://www.polygon.com/2019/11/11/20959565/google-stadia-launch-game-lineup-tomb-raider Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Kötü yanı satın alınan ürünün üstünde bize sunacağını ek imkanlar kayboluyor misal mod imkanı ortadan kalkar..
Yani 9.9 Dolar verip +60 dolar RDE2 yi satın almanız lazım
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