Google Takvim mobil uygulaması artık daha işlevsel

Google'ın 2018 yılında başlattığı Görevler uygulaması, Google Takvim uygulamasına entegre edildi. Bu entegre işlemi ile Google Takvim kullanıcıları artık uygulamada görev oluşturabilecekler. Google Takvim'de görev oluşturma yalnızca web üzerinden mümkündü ancak artık mobil kullanıcılar da bu özellikten faydalanabilecek.
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Google Takvim'deki Görevler arayüzü, Takvim uygulamasında bir etkinlik oluşturmayla benzer bir tasarıma sahip. Görev oluşturmak için takvim ekranındaki '+' işaretine dokunarak açılan listeden Görev başlığını seçmelisiniz. Göreve bir başlık verebilir, ayrıntılar ekleyebilir, bir saat ve tarih seçebilir, görevi belirli bir Görevler listesine koyabilir ve tekrarlanıp tekrarlanmayacağına karar verebilirsiniz. Görevi eklendikten sonra, genel Takvim ayarlarında yeni bir "Görev bildirimleri" bölümü göreceksiniz.
Google Takvim'deki Görev başlığı, Google Görevler uygulaması yüklü olmasa bile çalışır. Bu da Google Görevler uygulamasının artık öneminin azalmaya başlayacağı anlamına geliyor.
Google Takvim Google LLC Verimlilik Ücretsiz Cihaza göre değişir
Google Takvim Google LLC Üretkenlik Ücretsiz 190.3 MB
https://www.engadget.com/google-calendar-tasks-iphone-android-093337678.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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MERHaba kız var mı :D
İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye
yine de bir et değil...
ne la bu
bune la
Deneme
v
noluyo
bu ne la
.
👌🏻 test
3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize
test
içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım
3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS