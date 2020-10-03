Google Takvim mobil uygulaması artık daha işlevsel

Google'ın 2018 yılında başlattığı Görevler uygulaması, Google Takvim uygulamasına entegre edildi. Bu entegre işlemi ile Google Takvim kullanıcıları artık uygulamada görev oluşturabilecekler. Google Takvim'de görev oluşturma yalnızca web üzerinden mümkündü ancak artık mobil kullanıcılar da bu özellikten faydalanabilecek.

Ayrıca Bkz. "Oppo A93 tanıtıldı: 6 kamera, AMOLED ekran ve daha fazlası"

G Suit müşterileri ve Google hesabı bulunan her kullanıcı için kullanıma sunulan yeni özelliğin tüm kullanıcılarda yaklaşık iki hafta içerisinde kullanılabilir olacak.

İlginizi Çekebilir

Google bir uygulamayı daha sonlandırdı: Güvenilir Kişiler

Google Takvim'deki Görevler arayüzü, Takvim uygulamasında bir etkinlik oluşturmayla benzer bir tasarıma sahip. Görev oluşturmak için takvim ekranındaki '+' işaretine dokunarak açılan listeden Görev başlığını seçmelisiniz. Göreve bir başlık verebilir, ayrıntılar ekleyebilir, bir saat ve tarih seçebilir, görevi belirli bir Görevler listesine koyabilir ve tekrarlanıp tekrarlanmayacağına karar verebilirsiniz. Görevi eklendikten sonra, genel Takvim ayarlarında yeni bir "Görev bildirimleri" bölümü göreceksiniz.

Google Takvim'deki Görev başlığı, Google Görevler uygulaması yüklü olmasa bile çalışır. Bu da Google Görevler uygulamasının artık öneminin azalmaya başlayacağı anlamına geliyor.

Google Takvim Google LLC Verimlilik Ücretsiz Cihaza göre değişir

Google Takvim Google LLC Üretkenlik Ücretsiz 190.3 MB

https://www.engadget.com/google-calendar-tasks-iphone-android-093337678.html

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.