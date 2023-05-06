Google Tensor G3 detaylanıyor: Performansı ile şaşırtabilir

Google Tensor G3 netleşmeye başladı
Bildiğiniz üzere Samsung, 2021'den bu yana 4nm yongalar üzerinde çalışıyor. Ancak benzer süreçlerde daha iyi verimlilik sunan TSMC'ye karşı geri planda kaldı. Nitekim Snapdragon 8 Gen 1 üretimini 2022 yılında Samsung'dan TSMC'ye taşıyan Qualcomm, dikkate değer bir verimlilik artışı ile karşımıza çıktı.
Yeni raporlar ise, Samsung'un 4nm düğümünde önemli kazanımlar sergilediğini ve artık TSMC'ye rakip olabileceğini söylüyor. Bildiğiniz üzere Samsung ve Google ortaklığı ile geliştirilen Tensor işlemciler, hiçbir zaman amiral gemisi rekabetine dahil olmadı. Ancak Pixel 8 ve Pixel 8 Pro'ya eşlik edecek Tensor G3, 4nm düğümü ile durumu tersine çevirebilir.
Ayrıca daha küçük bir üretim sürecine geçişin sadece performansa yönelik olmayacağını da belirtelim. Daha az güç tüketimi ile verimlilik artışı sunacak bu yükseltme, çiplerin daha az ısı üretmesi ve buna bağlı olarak daha yüksek saat hızlarına ulaşmasını sağlayacak. Dolayısıyla 4nm düğümünü temel alacak Snapdragon 8 Gen 3 ve Google Tensor G3 platformlarında sıkı bir rekabet görebiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.
Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah