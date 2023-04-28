Google Tensor G3 özellikleri netleşmeye başladı

Tam Boyutta Gör Android ekosisteminin başında yer alan Google, geçtiğimiz yılın ekim ayında tanıtılan Pixel 7 ve Pixel 7 Pro'nun halefi üzerinde hazırlıklara başladı. Bu bağlamda Tensor G3 platformundan destek alacak Pixel 8 serisinin bu yılın sonlarında vitrine çıkması bekleniyor. Bugün Tensor G3'ün performansına ışık tutacak yeni bilgiler paylaşıldı. Amiral gemisi işlemci, Snapdragon 8 Gen 3'den geri kalabilir. İşte detaylar

Tensor G3 özellikleri netleşmeye başladı

Hatırlayacak olursak, Tensor G3 yonga setinin AMD iş birliği ile geliştirilen Samsung Exynos 2300'ü temel alabileceğinden bahsetmiştik. Ancak yeni bilgiler, Google'ın AMD yerine ARM tabanlı Mali GPU çekirdeklerini kullanmaya devam edeceğine işaret ediyor.Buna göre Tensor G3, bir adet 3.30GHz Cortex-X3, dört adet 2.60GHz Cortex-A715 ve dört adet Cortex-A510 çekirdeklerinden oluşan dokuz çekirdekli bir yapılandırma sunacak.

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Sızıntı kaynağı ayrıca, Tensor G3'ün üretim sücecine de açıklık getirdi. Bu noktada yeni işlemci, Exynos 2400'de kullanılması beklenen 4LPP+ teknolojisi yerine Samsung'un 4LPP sürecini temel alacak. Bunun nedeni ise henüz bilinmiyor. Ancak Google maliyetleri düşürmek istiyor olabilir.

Ayrıca Samsung 4LPP teknolojisi, Snapdragon 8 Gen 2'de kullanılan TSMC N4 sürecine kıyasla bir adım geride yer alıyor. Bu nedenle Google Tensor G3, amiral gemisi rekabetine kıyasla Snapdragon 8 Gen 2'ye rakip olabilir. Ancak tüm bunları öğrenmek için bir süre daha beklememiz gerektiğini belirtelim.

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