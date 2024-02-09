Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Google Tensor G4 tanıtımdan önce test edildi: G3'ün gerisinde

    Pixel 9 ve 9 Pro'ya güç vermesi beklenen Google Tensor G4, tanıtımdan önce test edildi. Yeni platform, performansıyla beklentilerin altında kalabilir. İşte detaylar...
    Google Tensor G4 tanıtımdan önce test edildi! G3'ün gerisinde Tam Boyutta Gör
    Bildiğiz gibi yakın tarihte tanıtılan Google Pixel 8 ve Pixel 8 Pro, Tensor G3 yonga seti nedeniyle beklentilerin altında kaldı. Hatta üç yıllık Apple A14 Bionic'i (iPhone 12) bile geçmeyi başaramamıştı. Bu bağlamda tüm gözler Tensor G4'e çevrilmişken, üzerindeki perde de yavaş yavaş kalkmaya başladı. Geekbench listelerinde, Google Tokay kod adlı bir cihaz keşfedildi. 

     Google Tensor G4 tanıtımdan önce test edildi

    Geekbench'te listelenen cihazın, hangi Pixel modeli olacağı açıklanmadı. Ancak olasılıklar, Pixel 9, 9 Pro ve yakın zamanda sızdırılan Pixel Fold 2 yönünde. Sızıntıdaki en önemli bilgi ise, cihaza güç veren platform diyebiliriz.

    Kaçıranlar için Google Tensor G4'ün Samsung Exynos 2400 ile aynı 4LPP+ üretim sürecini kullanması bekleniyor. Bildiğiniz gibi Galaxy S24 ve S24 Plus modellerinde karşımıza çıkan Exynos 2400, Snapdragon 8 Gen 3 ile rekabet etmeyi başarmıştı. Geekbench listesinde ise, Tensor G4 olduğu iddia edilen yeni bir yonga seti bulunuyor.

    Google Tensor G4 tanıtımdan önce test edildi! G3'ün gerisinde Tam Boyutta Gör
    Geekbench'te test edilen yonga seti, bir adet 3,1 GHz Cortex-X4/X5 çekirdeği, üç adet 2,6 GHz Cortex-A7xx çekirdeği ve dört adet 1,95 GHz Cortex-A5xx çekirdeğine sahip. Bu, toplam çekirdek sayısını 8'e çıkartıyor. Geçtiğimiz yıl tanıtılan Tensor G3'ün ise 9 çekirdeğe sahip olduğunu hatırlatalım. GPU bölümünde ise, Arm Mali G715 ve 8 GB RAM ile karşılaşıyoruz.

    Sonuçlara gelirsek Tensor G4, Geekbench'in tek çekirdek kıyaslamasında 1.082, çoklu çekirdekte ise 3.121 puan alıyor. Bunun halihazırda mevcut olan Tensor G3'ten (1268 ve 3510 puan) önemli ölçüde düşük olduğunu belirtelim. 

    Daha önce Tensor G5'in TSMC tarafından üretileceği  ve Google tarafından özel olarak tasarlanacağından sizlere bahsetmiştik. Görünüşe göre Tensor G4, bu sıçramadan önce, ufak bir geçiş niteliğinde olacak.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    emrahmt 2 gün önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 2 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 3 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    şırınga ile bademcik taşı temizleme kadının büyük erkeğin küçük olduğu filmler kurtuluş savaşında kaç kişi öldü 100 ml parfüm kaç fıs audi mi bmw mi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    4000-6000 TL Arası Telefonlar
    OMIX X400
    OMIX X400
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    9.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo IdeaPad 1 82V700A9TX01
    Lenovo IdeaPad 1 82V700A9TX01
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    ModArt-EVANGELION 2
    ModArt-EVANGELION 2
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız