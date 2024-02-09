Tam Boyutta Gör Bildiğiz gibi yakın tarihte tanıtılan Google Pixel 8 ve Pixel 8 Pro, Tensor G3 yonga seti nedeniyle beklentilerin altında kaldı. Hatta üç yıllık Apple A14 Bionic'i (iPhone 12) bile geçmeyi başaramamıştı. Bu bağlamda tüm gözler Tensor G4'e çevrilmişken, üzerindeki perde de yavaş yavaş kalkmaya başladı. Geekbench listelerinde, Google Tokay kod adlı bir cihaz keşfedildi.

Google Tensor G4 tanıtımdan önce test edildi

Geekbench'te listelenen cihazın, hangi Pixel modeli olacağı açıklanmadı. Ancak olasılıklar, Pixel 9, 9 Pro ve yakın zamanda sızdırılan Pixel Fold 2 yönünde. Sızıntıdaki en önemli bilgi ise, cihaza güç veren platform diyebiliriz.

Kaçıranlar için Google Tensor G4'ün Samsung Exynos 2400 ile aynı 4LPP+ üretim sürecini kullanması bekleniyor. Bildiğiniz gibi Galaxy S24 ve S24 Plus modellerinde karşımıza çıkan Exynos 2400, Snapdragon 8 Gen 3 ile rekabet etmeyi başarmıştı. Geekbench listesinde ise, Tensor G4 olduğu iddia edilen yeni bir yonga seti bulunuyor.

Tam Boyutta Gör Geekbench'te test edilen yonga seti, bir adet 3,1 GHz Cortex-X4/X5 çekirdeği, üç adet 2,6 GHz Cortex-A7xx çekirdeği ve dört adet 1,95 GHz Cortex-A5xx çekirdeğine sahip. Bu, toplam çekirdek sayısını 8'e çıkartıyor. Geçtiğimiz yıl tanıtılan Tensor G3'ün ise 9 çekirdeğe sahip olduğunu hatırlatalım. GPU bölümünde ise, Arm Mali G715 ve 8 GB RAM ile karşılaşıyoruz.

Sonuçlara gelirsek Tensor G4, Geekbench'in tek çekirdek kıyaslamasında 1.082, çoklu çekirdekte ise 3.121 puan alıyor. Bunun halihazırda mevcut olan Tensor G3'ten (1268 ve 3510 puan) önemli ölçüde düşük olduğunu belirtelim.

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Daha önce Tensor G5'in TSMC tarafından üretileceği ve Google tarafından özel olarak tasarlanacağından sizlere bahsetmiştik. Görünüşe göre Tensor G4, bu sıçramadan önce, ufak bir geçiş niteliğinde olacak.

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Google Tensor G4 tanıtımdan önce test edildi! G3'ün gerisinde