Google Tensor G4 tanıtımdan önce test edildi: G3'ün gerisinde

Google Tensor G4 tanıtımdan önce test edildi
Geekbench'te listelenen cihazın, hangi Pixel modeli olacağı açıklanmadı. Ancak olasılıklar, Pixel 9, 9 Pro ve yakın zamanda sızdırılan Pixel Fold 2 yönünde. Sızıntıdaki en önemli bilgi ise, cihaza güç veren platform diyebiliriz.
Kaçıranlar için Google Tensor G4'ün Samsung Exynos 2400 ile aynı 4LPP+ üretim sürecini kullanması bekleniyor. Bildiğiniz gibi Galaxy S24 ve S24 Plus modellerinde karşımıza çıkan Exynos 2400, Snapdragon 8 Gen 3 ile rekabet etmeyi başarmıştı. Geekbench listesinde ise, Tensor G4 olduğu iddia edilen yeni bir yonga seti bulunuyor.
Sonuçlara gelirsek Tensor G4, Geekbench'in tek çekirdek kıyaslamasında 1.082, çoklu çekirdekte ise 3.121 puan alıyor. Bunun halihazırda mevcut olan Tensor G3'ten (1268 ve 3510 puan) önemli ölçüde düşük olduğunu belirtelim.
Daha önce Tensor G5'in TSMC tarafından üretileceği ve Google tarafından özel olarak tasarlanacağından sizlere bahsetmiştik. Görünüşe göre Tensor G4, bu sıçramadan önce, ufak bir geçiş niteliğinde olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.