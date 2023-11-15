Google Tensor G5 netleşmeye başladı: Bir ilk olacak

Hepimizin bildiği gibi yakın tarihte tanıtılan Google Pixel 8 ve Pixel 8 Pro, Tensor G3 yonga seti nedeniyle beklentilerin altında kaldı. Öyle ki yeni nesil telefonların üç yıllık Apple A14 Bionic'in (iPhone 12) dahi gerisinde kaldığını gördük ve tamamen özel bir tasarıma geçilmesini zorunlu hale getirdi. Bu bağlamda Tensor G5 üzerindeki perde yavaş yavaşkalkmaya başladı.

Google bir nesil boyunca Samsung'a sadık kalacak

Bildiğiniz gibi Google ve Samsung, her ne kadar kendi yonga setlerini üretiyor olsa da ARM tarafından hazırlanan çekirdek tasarımlarını kullanıyor. Bu noktada yaklaşmakta olan Tensor G4'ün TSMC'nin 4nm teknolojisiyle üretileceğine dair çeşitli sızıntılar paylaşılmıştı. Ancak görünüşe göre Google, bir nesil daha Samsung'a sadık kalmaya devam edecek. Bu bağlamda ufak yükseltmeler sunulacak diyebiliriz.

Tensor G5 ise, Google'ın muhtemelen Samsung'dan vazgeçip tamamen özel bir çözüme odaklandığı yer olacak. Raporlar, yeni nesil işlemci için TSMC N3E fabrikasyon sürecine işaret ediyor. Ancak 2024 yılı içerisinde hem Snapdragon 8 Gen 4 hem de Dimensity 8400'ün 3nm üretim sürecine geçiş yapacağını biliyoruz. Bu nedenle Tensor G5, rakiplerinden tam bir nesil geride kalacak.

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Tabi ki burada önemli bir değişken mevcut. Samsung yeni nesil üretim sürecinin TSMC ile aynı seviyede olduğunu kanıtlayabilirse Google'ın orijinal dökümhanesine sadık kaldığını görebiliriz. Ancak Pixel 10 ve 10 Pro'nun, her hâlükârda önemli bir yükseltme olacağını söylemek doğru olur.

Öte yandan Google'ın biri Tensor G5'te kullanılmak üzere iki özel GPU geliştirdiği de sızdırılan detaylar arasında. Bu noktada Pixel 10 ve 10 Pro, Google'ın ilk özel SoC çözümüne ev sahipliği yapacak. Umarız Google, daha yavaş Tensor yonga setlerine son vererek ham CPU ve GPU performansında rekabete dahil olabilir.

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Google Tensor G5'ten ilk detaylar paylaşıldı: Bir ilk olacak