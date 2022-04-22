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    Anlık Bildirim

    Google Trends verilerine göre Bitcoin’e olan ilgi azaldı

    Google Trends verilerine göre dünya çapında Bitcoin aramaları, diğer kripto para birimlerinin gerisine düştü. Bitcoin'e gösterilen ilgi azaldı.                          
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    Google Trends: Bitcoin’e Olan İlgi Düşüyor
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    Google‘ın arama trendlerinden en son elde edilen veriler; diğer kripto paralar arasında lider kripto para birimi Bitcoin’e olan azaldığını gösteriyor. Söz konusu verilere göre; Bitcoin ve diğer büyük kripto para birimlerine olan bireysel ilgi düşüyor. 

    Google Trends verilerine göre dünya çapında Bitcoin arama trendi; 17 Nisan-23 Nisan haftası için yüzde 17 oran ile 2020 ortasıseviyelere kadar indi. Aramaların çoğu Nijerya‘dan. Nijerya’yı El Salvador ve Avusturya takip ediyor.

    KuCoin CEO’su Johnny Lyu;  yeni kullanıcılar için Bitcoin’de yatırım eşiğinin yükselmesiyle birlikte kullanıcıların altcoin olarak bilinen birçok yeni kripto para birimlerini daha cazip bulmaya başladığını belirtti.

    EVODeFi Genel Müdürü Egor Volotkovich de DeFi ve NFT’nin artan bir ilgiye sahip olduğuna vurgu yaptı. Buna karşın kripto borsası Matrix’in Başkanı Vasja Zupan ise konu ile ilgili olarak şunları söyledi:
    “Google Trendler, kurumsal ve profesyonel ilgiyi yansıtmaz ve mevcut fiyatların bu grupların ilgisini yansıttığına ve pazara saf perakendeden daha fazla girdiğine inanıyorum”

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    NewSphere 1 gün önce

    peki yenilebiliyomu . [resim]

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    Black Heart Rebellion 1 gün önce

    Yanlis gelmissin hocam

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    fakcakaya 1 gün önce

    hani nerde nasıl düşüyor? bana düşen bir ekran kartının linkini atarmısınız:)

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