Tensor G5'ten ilk bilgiler paylaşıldı: Google için bir ilk olacak

Tamamen Google'a özel olacak
Bildiğiniz gibi Google ve Samsung, her ne kadar kendi yonga setlerini üretiyor olsa da ARM tarafından hazırlanan çekirdek tasarımlarına yer veriyor. Bu noktada teknoloji devi, gelecekte Apple'a benzer bir yaklaşım izleyebilir. Tabi ki bu yakın tarihte olmayacak. Ancak sentöre yakın kaynaklar, Tensor G5'in özel bir CPU ve Google imzalı bir GPU'ya sahip olacağını söylüyor.
Şu an için Tensor G4'ün, selefine kıyasla önemli bir yükseltme sunması beklenmiyor. Niketim yakın tarihli raporlar, işlemcinin yeni duyurulan Cortex-X4, Cortex-A720 ve Cortex-A520 CPU çekirdeklerinden güç alacağını bizlere gösterdi. Çekirdek sayısı ise henüz belli değil. Ancak Exynos 2400 ile aynı üretim sürecinden (Samsung 4LPP+) geçecek. Yani 4nm bir işlemci olacak.
Apple Bionic'e yeni rakip
Tabi ki burada önemli bir değişken mevcut. Samsung yeni nesil üretim sürecinin TSMC ile aynı seviyede olduğunu kanıtlayabilirse Google'ın orijinal dökümhanesine sadık kaldığını görebiliriz. AncakPixel 10 ve 10 Pro'nun, her hâlükârda önemli bir yükseltme olacağını söylemek doğru olur.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.