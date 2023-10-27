Tensor G5'ten ilk bilgiler paylaşıldı: Google için bir ilk olacak

Tam Boyutta Gör Yakın tarihte görücüye çıkan Google Pixel 8 ve Pixel 8 Pro, Tensor G3 yonga setinin performansı nedeniyle beklentilerin altında kaldı. Öyle ki yeni platformun üç yıllık Apple A14 Bionic'in dahi gerisinde kaldığını gördük. Ancak Google, Tensor işlemciler özelinde önemli değişikliğe imza atabilir. Bugün Pixel 9 ve 10 serisine güç verecek Tensor G4 ve G5 hakkında bazı yeni gelişmeler paylaşıldı.

Tamamen Google'a özel olacak

Bildiğiniz gibi Google ve Samsung, her ne kadar kendi yonga setlerini üretiyor olsa da ARM tarafından hazırlanan çekirdek tasarımlarına yer veriyor. Bu noktada teknoloji devi, gelecekte Apple'a benzer bir yaklaşım izleyebilir. Tabi ki bu yakın tarihte olmayacak. Ancak sentöre yakın kaynaklar, Tensor G5'in özel bir CPU ve Google imzalı bir GPU'ya sahip olacağını söylüyor.

Pixel 9 işlemcisi Google Tensor G4 hakkında ilk bilgiler geldi 1 ay önce eklendi

Şu an için Tensor G4'ün, selefine kıyasla önemli bir yükseltme sunması beklenmiyor. Niketim yakın tarihli raporlar, işlemcinin yeni duyurulan Cortex-X4, Cortex-A720 ve Cortex-A520 CPU çekirdeklerinden güç alacağını bizlere gösterdi. Çekirdek sayısı ise henüz belli değil. Ancak Exynos 2400 ile aynı üretim sürecinden (Samsung 4LPP+) geçecek. Yani 4nm bir işlemci olacak.

Apple Bionic'e yeni rakip

Tam Boyutta Gör Tensor G5'in en erken 2025 yılına işaret ediliyor. Dolayısıyla Tensor G5 için Google'ın önünde uzun bir zaman var. Söylentiler ise, bu işlemcinin tıpkı Snapdragon ve Apple Bionic işlemciler gibi TSMC'ye güveneceği yönünde. Ancak bu karar, üretimi daha pahalı hale getirirken, Google'ı marjlarını düşürmeye ve hatta bu maliyet artışınıı müşterilere yansıtmaya zorlayabilir.

Tabi ki burada önemli bir değişken mevcut. Samsung yeni nesil üretim sürecinin TSMC ile aynı seviyede olduğunu kanıtlayabilirse Google'ın orijinal dökümhanesine sadık kaldığını görebiliriz. AncakPixel 10 ve 10 Pro'nun, her hâlükârda önemli bir yükseltme olacağını söylemek doğru olur.

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Tensor G5'ten ilk bilgiler paylaşıldı: Google için bir ilk olacak