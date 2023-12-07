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    Google, yeni yapay zeka hızlandırıcısını duyurdu: Büyük dil modelinde 2.8 kat hızlı

    Yeni AI modeli Gemini'yi duyuran Google bununla beraber bugüne kadar geliştirdikleri en güçlü, ölçeklenebilir ve esnek yapay zeka hızlandırıcısını ve yeni yapay zeka hiper bilgisayarını duyurdu.
    Google, yeni yapay zeka hızlandırıcısını duyurdu Tam Boyutta Gör
    Google bugüne kadar geliştirdikleri en güçlü, ölçeklenebilir ve esnek yapay zeka hızlandırıcısını ve yeni yapay zeka hiper bilgisayarını duyurdu.

    Yapay zeka pazarının hızlı gelişimiyle beraber şirketler daha güç hızlandırıcılar üretmeye devam ediyor. Microsoft'un Maia 100'ü ve Amazon'un Trainium2 hızlandırıcısı gibi ürünlerin ardından listeye Google da katılıyor.

    Yeni AI modeli Gemini'yi duyuran şirket bununla beraber yeni Aı hızlandırıcısı Cloud TPU v5p'yi de tanıttı. Yeni TPU (Bulut Tensör İşleme Birimi), Google'ın en yetenekli ve en ucuz hızlandırıcısı olma özelliği taşıyor. Her bir TPU v5p podu 8.960 çip içeriyor. Çipler arasındaki bağlantı her çip için 4.800 Gbps gibi devasa bir hızda gerçekleştiriliyor.

    Google, yeni yapay zeka hızlandırıcısını duyurdu Tam Boyutta Gör

    Büyük dil modeli eğitiminde 2.8 kat hızlı

    TPU v4 ile karşılaştırıldığında yeni v5p iki kat daha fazla FLOPS (saniyedeki kayar nokta işlemi) ve 3 kat daha fazla bellek bant genişliği sunuyor. Dahası büyük dil modeli eğitiminde (LLM) 2.8 kat daha yüksek hız sunuyor.

    Google Cloud TPU v5p yapay zeka hızlandırıcısını önceki TPU v4 ile karşılaştırmak gerekirse:

    • 2 kat fazla Flops  (459 TFLOPs Bf16 / 918 TOPs INT8)
    • 3 kat fazla bellek kapasitesi (95 GB HBM)
    • 2.8 kat hızlı büyük dil modeli eğitimi
    • 1.9 kat hızlı gömülü model eğitimi
    • 2.25 kat fazla bant genişliği (2765 GB/s vs 1228 GB/s)
    • 2X çipler arası bağlantı hızı (4800 Gbps vs 2400 Gbps)

    Google, iyi donanım ve yazılıma sahip olmanın değerinin farkına varmış olacak ki, modern yapay zeka iş yüklerini düzgün bir biçimde çalıştırmak için AI hiper bilgisayar geliştirdi. Hiper bilgisayar bu performansı elde etmek için işlem yüküne göre performansını optimize edebiliyor.

    Yapay zeka alanında geride kalmak istemeyen Google, hem yazılım hem donanım anlamında önemli duyurularda bulunarak yarışta olduğunu gösterdi.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 1 gün önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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