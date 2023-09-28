Google, Youtube uğruna bir uygulamanın daha fişini çekiyor!

Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi Google, bazı önemli hizmetlerini kapatırken bazılarını ise birleştirmeye karar veriyor. Bu karardan son etkilenen isim, 2018 yılında kullanıma sunulan Google Popcast oldu. ABD'li dev, Google Popcast'in yerini Youtube Music'e bırakıyor.

Google, bir uygulamanın daha fişini çekiyor

Bilmeyenler için Google, geçtiğimiz ağustos ayında YouTube Music'in ABD özelinde podcast desteği sunacağını duyurmuştu. An itibarıyla ABD, Kanada ve Latin Amerika'da erişime açılan bu özelliğin, yıl sonuna kadar tüm dünyada kullanılabilir olması hedefleniyor. Bu noktada Google, ileriye dönük olarak Google Podcasts uygulamasını kapatma kararı aldığını duyurdu.

Yapılan resmi duyuruda uygulamanın kapatılacağı net bir tarih paylaşılmadı. Ancak 2024 yılına işaret edilmiş durumda. Ayrıca Google, podcast dinleyicilerinin yüzde 23'ünün podcast dinleme hizmeti olarak YouTube'u kullandığını, yalnızca yüzde 4'ünün Google Podcast'leri tercih ettiğini paylaştı. Bu nedenle alınan kararın şaşırtıcı olmadığını söylemek doğru olur.

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YouTube Music'e olan geçişi kolaylaştırmak amacıyla Google, bazı kullanışlı araçlar da sunacak. Böylelikle kullanıcılar, video ve podcast RSS beslemelerini YouTube Music kütüphanelerine ekleyebilecek. Ayrıca Podcasts uygulamasındaki abonelikler, çalma listeleri ve dinleme geçmişi de YouTube Music’e aktarılabilecek.

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