Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Google, Youtube uğruna bir uygulamanın daha fişini çekiyor!

    Google, YouTube Music lehine uzun süredir kullanıcılara sunulan Google Popcast hizmetini sonlandırıyor. Belirtilen tarihe göre uygulama 2024 yılında kapatılıyor. İşte detaylar
    Google, Youtube uğruna bir uygulamanın daha fişini çekiyor! Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz gibi Google, bazı önemli hizmetlerini kapatırken bazılarını ise birleştirmeye karar veriyor. Bu karardan son etkilenen isim, 2018 yılında kullanıma sunulan Google Popcast oldu. ABD'li dev, Google Popcast'in yerini Youtube Music'e bırakıyor.

    Google, bir uygulamanın daha fişini çekiyor

    Bilmeyenler için Google, geçtiğimiz ağustos ayında YouTube Music'in ABD özelinde podcast desteği sunacağını duyurmuştu. An itibarıyla ABD, Kanada ve Latin Amerika'da erişime açılan bu özelliğin, yıl sonuna kadar tüm dünyada kullanılabilir olması hedefleniyor. Bu noktada Google, ileriye dönük olarak Google Podcasts uygulamasını kapatma kararı aldığını duyurdu.

    Yapılan resmi duyuruda uygulamanın kapatılacağı net bir tarih paylaşılmadı. Ancak 2024 yılına işaret edilmiş durumda. Ayrıca Google, podcast dinleyicilerinin yüzde 23'ünün podcast dinleme hizmeti olarak YouTube'u kullandığını, yalnızca yüzde 4'ünün Google Podcast'leri tercih ettiğini paylaştı. Bu nedenle alınan kararın şaşırtıcı olmadığını söylemek doğru olur.

    YouTube Music'e olan geçişi kolaylaştırmak amacıyla Google, bazı kullanışlı araçlar da sunacak. Böylelikle kullanıcılar, video ve podcast RSS beslemelerini YouTube Music kütüphanelerine ekleyebilecek. Ayrıca Podcasts uygulamasındaki abonelikler, çalma listeleri ve dinleme geçmişi de YouTube Music’e aktarılabilecek.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    detecktion 6 gün önce

    zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P

    Profil resmi
    delikanli53 1 hafta önce

    yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.

    Profil resmi
    ccguven 2 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 3 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    toyota chr paket sıralaması araba ilk çalıştığında motordan gelen ses kaçıncı kattan atlarsak ölürüz alan wake türkçe yama sürekli vücudumu dinliyorum

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000-3000 TL Arası Telefonlar
    Reeder P13 Blue Max Lite 2022
    Reeder P13 Blue Max Lite 2022
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo V15 G2 ITL
    Lenovo V15 G2 ITL
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    AYKUT ELMAS-PLATINUM
    AYKUT ELMAS-PLATINUM
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız