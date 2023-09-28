Google, Youtube uğruna bir uygulamanın daha fişini çekiyor!

Google, bir uygulamanın daha fişini çekiyor
Bilmeyenler için Google, geçtiğimiz ağustos ayında YouTube Music'in ABD özelinde podcast desteği sunacağını duyurmuştu. An itibarıyla ABD, Kanada ve Latin Amerika'da erişime açılan bu özelliğin, yıl sonuna kadar tüm dünyada kullanılabilir olması hedefleniyor. Bu noktada Google, ileriye dönük olarak Google Podcasts uygulamasını kapatma kararı aldığını duyurdu.
YouTube Music'e olan geçişi kolaylaştırmak amacıyla Google, bazı kullanışlı araçlar da sunacak. Böylelikle kullanıcılar, video ve podcast RSS beslemelerini YouTube Music kütüphanelerine ekleyebilecek. Ayrıca Podcasts uygulamasındaki abonelikler, çalma listeleri ve dinleme geçmişi de YouTube Music’e aktarılabilecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P
yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.