Gotham Knights’ın çıkış tarihi belli oldu

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Batman’in ölümünün ardından Gotham şehrini anlatacak olan Gotham Knights, 2020 yılının ağustos ayında duyurulmuştu. Orijinal çıkış tarihi 2021 olan oyun, 2022 yılına ertelenmişti ancak net bir çıkış tarihi yoktu. Ancak oyunun çıkış tarihi sonunda açıklandı. Gotham Knights, 2022 yılının son aylarında oyuncularla buluşacak.

Batman ailesi olmaya hazır olun

Warner Bros. Games Montreal tarafından geliştirilen Gotham Knights, Batman’in ölümü sonrası Batman’in yardımcılarının Gotham’ı kurtarmasını anlatacak. Nightwing, Red Hood, Batgirl ve Robin olabileceğimiz oyun açık dünya co-op deneyimi sunacak. Batman ailesinin sevilen üyelerini barındıracak oyun, her karakter için farklı bir oynanış deneyimi sunacak.

Gotham Knights, önümüzdeki yıllarda çıkacak olan DC oyunlarından sadece biri. Batman Arkham serisinin geliştiricisi Rocksteady’nin geliştirdiği Suicide Squad ve Monolith Productions’ın geliştirdiği Wonder Woman da önümüzdeki yıllarda çıkış yapacak. Bakalım DC, oyun dünyasında yeniden ivme kazanabilecek mi. Gotham Knights, 25 Ekim 2022’de PC, PS4, PS5, Xbox Series X | S ve Xbox One için çıkış yapacak.

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Gotham Knights bu yıl geliyor