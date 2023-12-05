Tam Boyutta Gör Jon Peddie Araştırma şirketinin verilerine göre GPU satışları bu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %16.8 arttı. COVID sonrası iki yıl boyunca düşen ve dip noktayı gören satılar toparlanmaya başladı.

COVID-19 pandemisi bilgisayar ve ekran kartlarına olan talebin patlamasına sebep olmuştu. Daha sonra pandemi bitmeye başlayınca satışlar git gide düşmüş ve 2023'ün ilk çeyreğinde dibi görmüştü. Ancak durum değişti ve üst üste iki çeyrek boyunca satışlarda artış gerçekleşti.

Grafikte görülen veirler harici ve dahili GPU'ları içeriyor. Asıl en büyük artış masaüstü ekran kartı segmentinde oldu. Artış oranı %37.4 ile ortalamanın çok üzerinde gerçekleşti.

En büyük artış AMD'de

AMD, Nvidia ve Intel, her üçü de çift haneli büyüme kaydetse de en büyük artış AMD'den geldi. AMD'nin satışları %36.6 oranında arttı. Nvidia %25.2, Intel ise %10.4 oranında satışlarını arttırmayı başardı. AMD'nin pazar payı %3 artarken Intel'in pazar payı %4 azaldı. Yine de GPU pazarında, işlemciye entegre dahili GPU'ları nedeniyle Intel zirvede yer alıyor.

AM4 tabanlı Ryzen 7 5700X3D ilk çeyrekte geliyor 22 sa. önce eklendi

Veriler olumlu gözükse de, 2024 yılı GPU'ların yılı olmayabilir. Şirket, COVID-19, kripto madenciliği, 2008 mali krizi gibi sebeplerle PC pazarındaki küçülmelerin sonradan toparlandığını ancak eskisi kadar yüksek satışlar beklenmemesi gerektiğini belirtiyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

Ekran Kartı Haberleri

GPU pazarı toparlanıyor: Masaüstü ekran kartı satışları %37 arttı