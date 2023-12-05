GPU pazarı toparlanıyor: Masaüstü ekran kartı satışları %37 arttı

COVID-19 pandemisi bilgisayar ve ekran kartlarına olan talebin patlamasına sebep olmuştu. Daha sonra pandemi bitmeye başlayınca satışlar git gide düşmüş ve 2023'ün ilk çeyreğinde dibi görmüştü. Ancak durum değişti ve üst üste iki çeyrek boyunca satışlarda artış gerçekleşti.
Grafikte görülen veirler harici ve dahili GPU'ları içeriyor. Asıl en büyük artış masaüstü ekran kartı segmentinde oldu. Artış oranı %37.4 ile ortalamanın çok üzerinde gerçekleşti.
En büyük artış AMD'de
Veriler olumlu gözükse de, 2024 yılı GPU'ların yılı olmayabilir. Şirket, COVID-19, kripto madenciliği, 2008 mali krizi gibi sebeplerle PC pazarındaki küçülmelerin sonradan toparlandığını ancak eskisi kadar yüksek satışlar beklenmemesi gerektiğini belirtiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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çocuklar laseri gözlerine tutar diye koymamıştır...
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.