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    GPU pazarı toparlanıyor: Masaüstü ekran kartı satışları %37 arttı

    GPU satışları bu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %16.8 arttı. COVID sonrası iki yıl boyunca düşen ve dip noktayı gören satışlar toparlanmaya başladı.
    GPU pazarı toparlanıyor: Masaüstü ekran kartı satışları %37 arttı Tam Boyutta Gör
    Jon Peddie Araştırma şirketinin verilerine göre GPU satışları bu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %16.8 arttı. COVID sonrası iki yıl boyunca düşen ve dip noktayı gören satılar toparlanmaya başladı.

    COVID-19 pandemisi bilgisayar ve ekran kartlarına olan talebin patlamasına sebep olmuştu. Daha sonra pandemi bitmeye başlayınca satışlar git gide düşmüş ve 2023'ün ilk çeyreğinde dibi görmüştü. Ancak durum değişti ve üst üste iki çeyrek boyunca satışlarda artış gerçekleşti.

    Grafikte görülen veirler harici ve dahili GPU'ları içeriyor. Asıl en büyük artış masaüstü ekran kartı segmentinde oldu. Artış oranı %37.4 ile ortalamanın çok üzerinde gerçekleşti.

    En büyük artış AMD'de

    GPU pazarı toparlanıyor: Masaüstü ekran kartı satışları %37 arttı
    AMD, Nvidia ve Intel, her üçü de çift haneli büyüme kaydetse de en büyük artış AMD'den geldi. AMD'nin satışları %36.6 oranında arttı. Nvidia %25.2, Intel ise %10.4 oranında satışlarını arttırmayı başardı. AMD'nin pazar payı %3 artarken Intel'in pazar payı %4 azaldı. Yine de GPU pazarında, işlemciye entegre dahili GPU'ları nedeniyle Intel zirvede yer alıyor.

    Veriler olumlu gözükse de, 2024 yılı GPU'ların yılı olmayabilir. Şirket, COVID-19, kripto madenciliği, 2008 mali krizi gibi sebeplerle PC pazarındaki küçülmelerin sonradan toparlandığını ancak eskisi kadar yüksek satışlar beklenmemesi gerektiğini belirtiyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    siskojahrein 19 saat önce

    çocuklar laseri gözlerine tutar diye koymamıştır...

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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