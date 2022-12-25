PlayStation'dan özel video! Gran Turismo 25. yaşını kutluyor

PlayStation ve Gran Turismo bir arada: Kutlama videosu
Günümüzdeki yarış oyunlarına ilham kaynağı olmayı başaran Gran Turismo, 5 yıl önce bir spor aracının bir yarış otomobiline dönüştürülebileceğini gösteren Turismo Sport yapımıyla çığır açtı.
Polyphony Digital'ın bir numaralı ismi olan Kazunori Yamauchi bu serinin satış adedi konusunda 25 yılda 90 milyonu aştığını duyurdu. Yamauchi'nin bu başarıdan dolayı Gran Turismo ile vakit geçirmeyi tercih eden herkese minnettar olduğu öğrenildi.
PlayStation, Gran Turismo serisinden çeşitli görüntülerin kullanıldığı dört buçuk dakikalık retrospektif bir video yayımladı.Kaynakça https://www.gameinformer.com/2022/12/23/playstation-celebrates-25-years-of-gran-turismo-with-retrospective-video https://www.destructoid.com/gran-turismo-25th-anniversary-90-million-sales-playstation/?utm_source=feedly&utm_medium=rss&utm_campaign=gran-turismo-25th-anniversary-90-million-sales-playstation https://blog.playstation.com/2022/12/22/celebrating-25-years-of-gran-turismo/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d