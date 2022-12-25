PlayStation'dan özel video! Gran Turismo 25. yaşını kutluyor

Tam Boyutta Gör PlayStation için son derece kıymetli bir seri olan Gran Turismo artık çeyrek asırlık bir marka. 4 Mart 2022'de Gran Turismo 7 ile karşımıza bir kez daha çıkan bu seri için yayımlanan ilgili video binlerce kişi tarafından izlendi.

En iyi yarış oyunlarından Gran Turismo, PC'ye gelebilir 3 hf. önce eklendi

PlayStation ve Gran Turismo bir arada: Kutlama videosu

Günümüzdeki yarış oyunlarına ilham kaynağı olmayı başaran Gran Turismo, 5 yıl önce bir spor aracının bir yarış otomobiline dönüştürülebileceğini gösteren Turismo Sport yapımıyla çığır açtı.

Polyphony Digital'ın bir numaralı ismi olan Kazunori Yamauchi bu serinin satış adedi konusunda 25 yılda 90 milyonu aştığını duyurdu. Yamauchi'nin bu başarıdan dolayı Gran Turismo ile vakit geçirmeyi tercih eden herkese minnettar olduğu öğrenildi.

PlayStation, Gran Turismo serisinden çeşitli görüntülerin kullanıldığı dört buçuk dakikalık retrospektif bir video yayımladı.

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Gran Turismo ve PlayStation bir arada: 25. yıl kutlaması