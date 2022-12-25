Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    PlayStation'dan özel video! Gran Turismo 25. yaşını kutluyor

    23 Aralık 1997 tarihinde oyun dünyasına adımını atan Gran Turismo serisi kendisinden söz ettirmeye devam ediyor. Zira PlayStation bu seri için bir video yayımladı. İlgili videoda neler var?
    Oy Ver
    Gran Turismo PlayStation 5 görseli Tam Boyutta Gör
    PlayStation için son derece kıymetli bir seri olan Gran Turismo artık çeyrek asırlık bir marka. 4 Mart 2022'de Gran Turismo 7 ile karşımıza bir kez daha çıkan bu seri için yayımlanan ilgili video binlerce kişi tarafından izlendi.

    PlayStation ve Gran Turismo bir arada: Kutlama videosu

    Günümüzdeki yarış oyunlarına ilham kaynağı olmayı başaran Gran Turismo, 5 yıl önce bir spor aracının bir yarış otomobiline dönüştürülebileceğini gösteren Turismo Sport yapımıyla çığır açtı. 

    Polyphony Digital'ın bir numaralı ismi olan Kazunori Yamauchi bu serinin satış adedi konusunda 25 yılda 90 milyonu aştığını duyurdu. Yamauchi'nin bu başarıdan dolayı Gran Turismo ile vakit geçirmeyi tercih eden herkese minnettar olduğu öğrenildi.

    PlayStation, Gran Turismo serisinden çeşitli görüntülerin kullanıldığı dört buçuk dakikalık retrospektif bir video yayımladı.

    Kaynakça https://www.gameinformer.com/2022/12/23/playstation-celebrates-25-years-of-gran-turismo-with-retrospective-video https://www.destructoid.com/gran-turismo-25th-anniversary-90-million-sales-playstation/?utm_source=feedly&utm_medium=rss&utm_campaign=gran-turismo-25th-anniversary-90-million-sales-playstation https://blog.playstation.com/2022/12/22/celebrating-25-years-of-gran-turismo/
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Baba kızı için yaptı: Ahşap Audi

    Profil resmi
    vjdrsjejv 2 gün önce

    Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8000 - 10.000 TL Arası Telefonlar
    Poco X3 GT
    Poco X3 GT
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI KATANA GF66 11UE-814XT
    MSI KATANA GF66 11UE-814XT
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    BBL-HIGH
    BBL-HIGH
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız