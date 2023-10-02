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    GREENCARD nedir, 2023 başvurular ne zaman? Sonuç tarihleri, şartlar ve form doldurma

    ABD'de yaşamak isteyenlerin merakla beklediği yeşil kart çekilişi Green Card nedir, nasıl alınır, şartlar neler? 2023 Greencard başvuru tarihleri, sonuçları öğrenme ve form doldurma ipuçları burada!

    Amerika'da yaşamak, çalışmak, eğitim görmek çoğu kişinin en büyük hayalleri arasında. Özellikle ABD'de yaşamak isteyenler her yıl Greencard çekilişlerini sabırsızlıkla bekliyor. Peki, 2023 green card başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler? DV Program 2025 (DV-2025) başvuru tarihleri ne zaman başlıyor? Green card sonuç nereden öğrenilir? Süreç hakkında tüm merak edilenler burada.

    Greencard nedir, ne işe yarar 🟩

    green card nedir neden alınır Tam Boyutta Gör
    Green card, kişiye Amerika’da kalıcı olarak yaşama (ikamet etme) ve çalışma hakkı sağlayan bir kimlik belgesidir. Amerika Green Card resmî olarak Yasal Daimi İkametgâh Kartı veya Form I-551 adı veriliyor. Çok rağbet gören ABD göçmen vizesini alan herkese Amerika Birleşik Devletleri’nde sınırsız çalışma ve ikamet izni verilir.

    Greencard çekilişi ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri (USCIS) tarafından düzenlenir. Yeni Green Card adayına ilk başta başvuru sahibi veya yararlanıcı adı verilir. Yeşil kartın yasal sahiplerine yasal daimi ikamet eden kişiler veya LPR de denir. Başarılı Green Card başvuru sürecinin ardından kişilerin çalışacakları ve ikamet edecekleri yeri özgürce seçmelerine, ülkeye kolayca girip çıkmalarına, Amerika’da daha uygun fiyatlarla eğitim görmelerine ve bir süre sonra başka avantajlar elde etmelerine olanak tanır.

    Green card başvuru tarihleri ne zaman 📅

    green card başvuru tarihleri 2023 Tam Boyutta Gör
    Green card başvuru tarihi ne zaman? merak edenler için, 2023 Green Card başvuru tarihi 4 Ekim 2023. DV Lottery 2025 (DV2025) Green Card başvuruları 4 Ekim Çarşamba günü saat 19.00'da başlayacak. ABD Yeşil kart son başvuru 7 Kasım 2023 Salı günü TSİ 20.00’ye kadar yapılabilecek.

    Green card başvuru sonuçları nasıl öğrenilir 🔍

    greencard çıktı mı başvuru sonuçları öğrenme Tam Boyutta Gör
    Green card başvuru sonuçları ne zaman açıklanıyor, nereden öğrenilir?Green Card başvuru sorgulama için https://dvprogram.state.gov/ adresine girilir. Yeşil kart çekiliş sonuçları yalnızca bu adresten öğrenilebilir. Green Card çekiliş sonuçları online olarak ilan edilir, hak kazanan kişilere SMS, e-posta veya başka herhangi bir yolla bilgilendirme yapılmaz. Yeşil kart başvuru sonuçlarını öğrenebilmek için başvuru sırasında verilen onay numarasının girilmesi gerekmektedir.

    Peki, Greencard çıktığını nasıl anlarız? Green Card kazanınca ekranda “You have been randomly selected…” şeklinde başlayan bir yazı yazar. Ekranda isminizin yazılı olduğu barkodlu uzun bir mektup görüyorsanız ABD Yeşil Kart çekilişini kazanmışsınız demektir.

    Green card başvuru şartları nelerdir ✅

    green card almak için neler gerekli başvuru şartları Tam Boyutta Gör
    Green Card başvurusuna kimler başvurabilir, herkes mi başvurabilir mi? ve Greencard başvurusu için İngilizce bilmek şart mı? sıkça merak ediliyor. Yeşil kart başvurusu için İngilizce bilinmesi gerekmiyor; diğer bir deyişle Green card için dil şartı yok. Greencard şartları şu şekilde:
    • Lise veya dengi bir okuldan mezun olmak
    • Son 5 yıl içinde belli bir eğitim, uzmanlık ve deneyim gerektiren bir işte en az 2 yıllık iş deneyimine sahip olmak
    • Ülkenin Amerikan hükûmetince green card başvurusu yapabilen ülkeler arasında belirlenmiş olması
    • 18 yaşından büyük olmak

    Pasaport şart mı, yaş sınırı var mı 🛂

    2023 Green card başvuru şartları arasında pasaport yok. Pasaport şartı artık aranmıyor. Ancak, greencard başvuru yaş sınırı bulunmaktadır. Green Card çekilişine başvurmak için en az 18 yaşında olunması gerekmektedir. 18 yaş altı kişiler de ebeveynlerinin kontrolünde başvuru yapabilir.

    Fotoğraf ölçüleri nasıl olmalı 📷

    Bir diğer merak edilen husus; Green card başvuru için fotoğraf nasıl olmalı? Greencard başvuru fotoğraf özellikleri şu şekilde olmalıdır: Son 6 ay içinde çekilmiş tüm yüzü kaplayan bir fotoğraf olmalıdır. Fotoğrafın boyutları 51mm x 51mm olmalıdır. Fotoğrafın boyutu 240kB'ı aşmamalıdır. Fotoğrafın çözünürlüğü en düşük 600x600 olmalıdır. Fotoğrafın arka fonu beyaz olmalıdır. Fotoğrafta gözlük ve başka aksesuar takılmamalıdır. Fotoğraf çerçevesiz olmalıdır. Görünümü değiştirecek makyaj yapılmamalıdır.

    Green card başvurusu nasıl, nereden yapılır 🌐

    green card başvuru sitesi Tam Boyutta Gör
    Green Card ilk başvuru nasıl yapılır? 2023 Green card başvuru sitesi https://dvprogram.state.gov/ adresidir. Green Card başvurusu DV Lottery sitesi üzerinden ücretsiz olarak yapılabilmektedir, resmî bir kuruma gitme zorunluluğu yoktur. Amerika GreenCard başvurusu yapılırken kimlik bilgisi, vatandaşı olunan ülkeye ilişkin bilgiler ve varsa eş ve çocuklara dair bilgilerin ibrazı gerekmektedir. Başvuruda kullanılacak fotoğraf sitede istenen özelliklere uygun olarak yüklenmelidir.

    Green card başvuru ücreti var mı 💲

    green card ücretli mi Tam Boyutta Gör
    Greencard başvuru ücreti var mı, varsa ne kadar? Greencard başvurusu ücretsiz olarak yapılmaktadır. Greencard’a başvuru tek bir site üzerinden yapılmakta olup, danışmanlık şirketlerinin istediği ücret ödenmemelidir.

    Green card başvuru formu nasıl doldurulur ✍🏻

    green card başvuru formu doldurma
    Greencard başvuru formu örneği, formun nasıl doldurulduğunu öğrenmek isteyen kişilerce çok aratılıyor. Örneğin; başvuru formunu doldururken Türkçe karakter, büyük harf kullanılır mı? Green card başvuru formunda neler var, nelere dikkat etmek gerekir:
    1. Greencard başvuru sitesine girin.
    2. Adınızı Türkçe karakter içermeyecek şekilde girin.
    3. Başka isminiz yoksa “No Middle Name” kutucuğunu işaretleyin.
    4. Tarihi Ay/Gün/Yıl biçiminde girin.
    5. Enter Birth City kısmına doğum yerinizi yazın.
    6. Adres kısmını doğru girin.
    7. Fotoğraf yüklerken adının Türkçe karakter içermediğinden emin olun.
    8. Fotoğraf çözünürlüğü 600x600 ve .jpg formatında olmalı, boyutu 240kB’ı geçmemelidir.
    9. Güncel e-posta adresinizi girin. (Doğrulama kodu gönderiliyor)
    10. Eğitim seviyenizi girin.
    11. Evlilik durumunuzu girin.
    12. Çocuk bilgisi alanına 21 yaş altı çocuğunuz varsa bilgilerini girin.
    13. Eşinizin de bilgilerini girin.
    14. Tüm bilgileri girip son kontrolleri yapın.
    15. Submit butonuna tıklayarak Greencard başvurunuzu tamamlayın.

    Green card çıktıktan sonra yapılması gerekenler 🤗

    green card çıktı ne yapmam lazım Tam Boyutta Gör
    Green card kazandım ne yapmalıyım? sorusuna kısaca; Uygun konsolosta görüşme randevusu almanız ve mümkün olan en kısa sürede DS-260 başvurusunu yapmış olmanız gerekir. Ancak, green card çekilişini kazanmanız Amerika’ya kabul edileceğiniz anlamına gelmez. Green Card çıktıktan sonraki süreçte değerlendirilmek üzere çeşitli aşamalardan geçmeniz gerekiyor. Greence Card çıktıktan sonra ne oluyor, süreç nasıl işliyor adım adım görelim.

    Öncelikle, ABD hükümetinin belirlediği şartları karşılıyor musunuz? Lise ve dengi eğitim seviyesine veya en az 2 yıl nitelikli iş deneyimine sahip olmanız temel şart. İkinci olarak, aile üyelerinizi de ekleyerek DS-260 Göçmen Vize Elektronik Başvuru formunu doldurmalısınız. Dosya numaranızı (DV Case Number) forma eklemeyi kesinlikle unutmayın. Bu, size aile üyelerinizin bilgilerini online olarak güncelleme imkanı verecek.

    Sonraki aşama; mülakat. Mülakata girmeden önce size gönderilen bildirimdeki kurallar ve gerekliliklere uyduğunuzdan emin olun. Planlanan tarihte konsoloslukta bulunmanız önemlidir. Eğer mülakata katılamayacaksanız bildirmeli ve randevu tarihini değiştirmelisiniz. Mülakatta konsolosluk görevlisi siz ve ailenizle görüşüp göçmen vizesi almaya uygunluğunuza karar verecek. Mülakatı tamamladıktan sonra birtakım süreçlerden geçeceksiniz. Bunlar;

    • Vizeniz onaylanıp pasaportunuza işlenecek.
    • CBP (Gümrük ve Sınır Koruma) yetkililerin açacağı mühürlü göçmenlik paketi verilecek.
    • Vize son geçerlilik tarihinden önce ABD’ye gitmiş olmanız gerekiyor.
    • Amerika’ya gitmeden önce ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetlerine ödeme yapmanız gerekiyor.

    Greencard mülakatı için gerekli belgeler 📄

    green card mülakat hangi belgeler gerekli 2023 Tam Boyutta Gör

    • Pasaport
    • Pasaport teslim alma yeri kaydı
    • Sağlık raporu
    • Diploma aslı ve fotokopisi
    • İş deneyimi ile ilgili belgeler (Lise mezunu değilse)
    • Evlilik cüzdanı
    • Mali belgeler
    • Askerlik belgesi
    • Fotoğraf

    Peki, Green card çıktıktan sonra Amerika’da yaşamak zorunda mıyım? Green Card’a sahip kişinin Amerika’da yaşaması zorunlu değildir. Sürekli oturum izniniz varsa Amerika dışına kısa süreliğine çıkabilirsiniz. Ancak, green card aldıktan sonra sizden Amerika’yı birincil yerleşim yeri olarak benimseniz beklenir. Bunun aksi tespit edilirse göçmenlik statünüzü kaybedersiniz. Aslında 1 yıldan fazla süreli Amerika dışına çıkıp çıkmadığınıza bakılır. 1 yıldan uzun süreli olarak ülke dışına çıkacaksanız oturum izninizi kaybetmemek için ayrılmadan önce Form I-131 Yeniden Giriş İzini Başvuru formunu doldurmanız gerekir.

    Green Card çıktıktan sonra ne kadar sürede gidilir, hemen gitmek gerekir mi? hususu da merak ediliyor. Green Card hakkını elde ettikten sonra Amerika’da yaşamak zorunda değilsiniz. Ancak, hakkınızı kaybetmemek için kartı almanızdan sonraki 6 ay içinde ABD’ye giriş yapmanız gerekmektedir.

    Green Card çıktıktan sonra iş bulmak hususu da çok merak ediliyor. Nasıl iş bulabilirim diyenler için; Green Card ile sosyal güvenlik numarası alma hakkı kazanırsınız. Bu hakla Amerika’da ister özel sektörde ister devlet kurumlarında çalışma imkanı elde etmiş olursunuz. Dilediğiniz bir işte çalışabileceğiniz gibi kendi işinizi de kurabilirsiniz.

    DV Program (DV Lottery) nedir 🎟️

    dv program lottery nedir Tam Boyutta Gör
    DV Program (Diversity Immigrant Visa Program), Çeşitlilik Göçmen Vize Programı anlamına gelir. Green Card çekilişi olarak da bilinen Çeşitlilik Göçmen Vize programı, ABD kalıcı ikametgah kartı almaya yönelik Amerika Birleşik Devletleri hükümeti piyango programıdır.

    DV Lottery olarak da adlandırılan çekiliş, Dışişleri Bakanlığı tarafından yönetilmekte, Göçmenlik ve Vatandaşlık Yasası (INA) kapsamında yürütülmektedir. Yılda 55.000 göçmen vizesi sunulmakta ve başvuru sahiplerini son 5 yılda göçmen sayısının az olduğu ülkelerden seçerek Amerika'daki göçmen nüfusunu çeşitlendirmeyi amaçlamaktadır. Her yıl green card çekilişine 11 milyondan fazla kişi başvurmaktadır.

    Birçok aldatıcı kurum, başvuru sahiplerinden ücret talep etmektedir veya green card kazanma şanslarını artıracaklarını iddia etmektedir. Ancak gerçekte çekilişe başvurmanın tek yolu, Dışişleri Bakanlığı web sitesindeki giriş formunu ücretsiz doldurmaktır. Başvuru sahipleri rastgele seçilir ve yalnızca çekilişte seçilenlerin sürecin devam etmesi için ücret ödemesi gerekir.

    Amerika'da kalıcı olarak yaşamak ve çalışmak için gerekli olan Green Card nasıl alınır, başvuru şartları neler? 2023 Greencard başvuru tarihleri ne zaman başlıyor? Green Card sonuçları nasıl öğrenilir? İşte tüm bu soruların yanıtı burada.

    Kaynakça https://travel.state.gov/content/dam/visas/Diversity-Visa/DV-Instructions-Translations/dv-2025-instructions-translations/DV-2025-Instructions.pdf https://tr.wikipedia.org/wiki/Ye%C5%9Fil_Kart_(Amerika_Birle%C5%9Fik_Devletleri)
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    detecktion 1 hafta önce

    zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P

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    delikanli53 1 hafta önce

    yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.

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    ccguven 2 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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