GREENCARD nedir, 2023 başvurular ne zaman? Sonuç tarihleri, şartlar ve form doldurma

Amerika'da yaşamak, çalışmak, eğitim görmek çoğu kişinin en büyük hayalleri arasında. Özellikle ABD'de yaşamak isteyenler her yıl Greencard çekilişlerini sabırsızlıkla bekliyor. Peki, 2023 green card başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler? DV Program 2025 (DV-2025) başvuru tarihleri ne zaman başlıyor? Green card sonuç nereden öğrenilir? Süreç hakkında tüm merak edilenler burada.

Greencard çekilişi ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri (USCIS) tarafından düzenlenir. Yeni Green Card adayına ilk başta başvuru sahibi veya yararlanıcı adı verilir. Yeşil kartın yasal sahiplerine yasal daimi ikamet eden kişiler veya LPR de denir. Başarılı Green Card başvuru sürecinin ardından kişilerin çalışacakları ve ikamet edecekleri yeri özgürce seçmelerine, ülkeye kolayca girip çıkmalarına, Amerika’da daha uygun fiyatlarla eğitim görmelerine ve bir süre sonra başka avantajlar elde etmelerine olanak tanır.

Peki, Greencard çıktığını nasıl anlarız? Green Card kazanınca ekranda “You have been randomly selected…” şeklinde başlayan bir yazı yazar. Ekranda isminizin yazılı olduğu barkodlu uzun bir mektup görüyorsanız ABD Yeşil Kart çekilişini kazanmışsınız demektir.

Bir diğer merak edilen husus; Green card başvuru için fotoğraf nasıl olmalı? Greencard başvuru fotoğraf özellikleri şu şekilde olmalıdır: Son 6 ay içinde çekilmiş tüm yüzü kaplayan bir fotoğraf olmalıdır. Fotoğrafın boyutları 51mm x 51mm olmalıdır. Fotoğrafın boyutu 240kB'ı aşmamalıdır. Fotoğrafın çözünürlüğü en düşük 600x600 olmalıdır. Fotoğrafın arka fonu beyaz olmalıdır. Fotoğrafta gözlük ve başka aksesuar takılmamalıdır. Fotoğraf çerçevesiz olmalıdır. Görünümü değiştirecek makyaj yapılmamalıdır.

2023 Green card başvuru şartları arasında pasaport yok. Pasaport şartı artık aranmıyor . Ancak, greencard başvuru yaş sınırı bulunmaktadır. Green Card çekilişine başvurmak için en az 18 yaşında olunması gerekmektedir. 18 yaş altı kişiler de ebeveynlerinin kontrolünde başvuru yapabilir.

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Green card çıktıktan sonra yapılması gerekenler 🤗

Tam Boyutta Gör Green card kazandım ne yapmalıyım? sorusuna kısaca; Uygun konsolosta görüşme randevusu almanız ve mümkün olan en kısa sürede DS-260 başvurusunu yapmış olmanız gerekir. Ancak, green card çekilişini kazanmanız Amerika’ya kabul edileceğiniz anlamına gelmez. Green Card çıktıktan sonraki süreçte değerlendirilmek üzere çeşitli aşamalardan geçmeniz gerekiyor. Greence Card çıktıktan sonra ne oluyor, süreç nasıl işliyor adım adım görelim.

Öncelikle, ABD hükümetinin belirlediği şartları karşılıyor musunuz? Lise ve dengi eğitim seviyesine veya en az 2 yıl nitelikli iş deneyimine sahip olmanız temel şart. İkinci olarak, aile üyelerinizi de ekleyerek DS-260 Göçmen Vize Elektronik Başvuru formunu doldurmalısınız. Dosya numaranızı (DV Case Number) forma eklemeyi kesinlikle unutmayın. Bu, size aile üyelerinizin bilgilerini online olarak güncelleme imkanı verecek.

Sonraki aşama; mülakat. Mülakata girmeden önce size gönderilen bildirimdeki kurallar ve gerekliliklere uyduğunuzdan emin olun. Planlanan tarihte konsoloslukta bulunmanız önemlidir. Eğer mülakata katılamayacaksanız bildirmeli ve randevu tarihini değiştirmelisiniz. Mülakatta konsolosluk görevlisi siz ve ailenizle görüşüp göçmen vizesi almaya uygunluğunuza karar verecek. Mülakatı tamamladıktan sonra birtakım süreçlerden geçeceksiniz. Bunlar;

Vizeniz onaylanıp pasaportunuza işlenecek.

CBP (Gümrük ve Sınır Koruma) yetkililerin açacağı mühürlü göçmenlik paketi verilecek.

Vize son geçerlilik tarihinden önce ABD’ye gitmiş olmanız gerekiyor.

Amerika’ya gitmeden önce ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetlerine ödeme yapmanız gerekiyor.