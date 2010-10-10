Gresso Luxor World Time; cep telefonu ile 6 farklı ülkenin saati bir arada

Cep telefonlarını altın, swarovski kristali, deri gibi değerli materyallerle süsleyerek yeniden yorumlayan ve birbirinden özgün cep telefonu tasarımlarına imza atan Gresso, Luxor serisinin en yeni üyesi World Time'ı tanıttı.

116 x 46,5 x 16 mm boyutlarında - 120 gram ağırlığında dizayn edilen Luxor World Time'da titanyum alaşımı, deri kaplama ile safir kristal kaplama dikkat çekiyor; yeni telefon 900 / 1800 / 1900 MHz'lik GSM frekanslarıyla uyumlu çalışabiliyor. Telefonun 30 MB'lık dahili belleği microSD kartlar aracılığıyla 2 GB'a kadar arttırılabiliyor. TFT LCD ekran çözünürlüğünün 240x320 piksel, ekranın gösterebildiği renk sayısının 262.144 olduğu belirtiliyor.

2 megapiksel çözünürlüğünde kameraya sahip telefonda 1100 mAh bataryaya yer verilmiş. Batarya 300 saate varan bekleme, 5.4 saate varan konuşma süresi sağlıyor. Şimdi telefonu en ilginç kılan detaya değinmeden de olmaz. Telefonun arka planında altı tane saat konumlandırıldığını görmekteyiz. Böylece Tokyo, Moskova, Paris, Londra, New York ve kendi ülkemizde saatin kaç olduğunundan haberdar olabiliyoruz. Peki ya fiyat? Gresso Luxor World Time, 6000$'dan meraklılarını bekliyor.