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    Grimlock robotunun dönüşümü bir servete mal oluyor

    Robosen firması tarafından geliştirilen Grimlock en gelişmiş ve en pahalı Transformers robotu olmaya aday. Sesle kontrol edilen robot 150 diyalog barındırıyor.  
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    Grimlock Tam Boyutta Gör
    Piyasaya çıktığı günden bu yana Transformers oyuncakları hep popüler oldu. Teknolojinin bu kadar gelişmediği dönemlerde bile kendi kendine dönüşebilen gelişmiş Transformers oyuncakları çocukların hayallerini hep süslemiştir. Bugün bu hayaller gerçek oldu.

    En gelişmiş Grimlock

    Robosen firması tarafından geliştirilen Dinobotların lideri Grimlock adeta filmden çıkmış gibi duruyor. 15.4 inç boyuta sahip olan robot 85 mikro çip ve 34 hassas akıllı servo motordan oluşan gelişmiş bir yonga seti üzerinde çalışıyor. Ayrıca 6 eksenli IMU sensörler de dengeyi sağlıyor.

    Animasyonlarda karakteri seslendiren Gregg Berger, 72 yaşında bu kez oyuncak robot için geri dönmüş. Robot ilk nesil diyaloglardan tam 150 satır barındırıyor. Ayrıca 42 farklı sesli komutu da tanıyabiliyor. Üstelik firmanın önceki Optimus Prime robotu ile etkileşime geçerek efsane savaş sahnelerini canlandırabiliyorlar. Grimlock elbette herkesin erişebileceği bir oyuncak değil. 1699$ olan fiyata ön siparişte 200$ indirim uygulanıyor.

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    Jetpack'li kurye ile pizza teslimatı

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    Evren7 1 gün önce

    +2000 TL fark ile uçan teslimat

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    mk148a 2 hafta önce

    Iron Kurye

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    darkaura 2 hafta önce

    teskurler super kurye

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    DreamSs 2 hafta önce

    Fururlar oni purada :)

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