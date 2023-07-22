Grimlock robotunun dönüşümü bir servete mal oluyor

Tam Boyutta Gör Piyasaya çıktığı günden bu yana Transformers oyuncakları hep popüler oldu. Teknolojinin bu kadar gelişmediği dönemlerde bile kendi kendine dönüşebilen gelişmiş Transformers oyuncakları çocukların hayallerini hep süslemiştir. Bugün bu hayaller gerçek oldu.

En gelişmiş Grimlock

Robosen firması tarafından geliştirilen Dinobotların lideri Grimlock adeta filmden çıkmış gibi duruyor. 15.4 inç boyuta sahip olan robot 85 mikro çip ve 34 hassas akıllı servo motordan oluşan gelişmiş bir yonga seti üzerinde çalışıyor. Ayrıca 6 eksenli IMU sensörler de dengeyi sağlıyor.

WearCool gün boyu sizi serinletecek 3 gün önce eklendi

Animasyonlarda karakteri seslendiren Gregg Berger, 72 yaşında bu kez oyuncak robot için geri dönmüş. Robot ilk nesil diyaloglardan tam 150 satır barındırıyor. Ayrıca 42 farklı sesli komutu da tanıyabiliyor. Üstelik firmanın önceki Optimus Prime robotu ile etkileşime geçerek efsane savaş sahnelerini canlandırabiliyorlar. Grimlock elbette herkesin erişebileceği bir oyuncak değil. 1699$ olan fiyata ön siparişte 200$ indirim uygulanıyor.

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Grimlock en pahalı Transformers robotu olabilir