Grimlock robotunun dönüşümü bir servete mal oluyor

En gelişmiş Grimlock
Robosen firması tarafından geliştirilen Dinobotların lideri Grimlock adeta filmden çıkmış gibi duruyor. 15.4 inç boyuta sahip olan robot 85 mikro çip ve 34 hassas akıllı servo motordan oluşan gelişmiş bir yonga seti üzerinde çalışıyor. Ayrıca 6 eksenli IMU sensörler de dengeyi sağlıyor.
Animasyonlarda karakteri seslendiren Gregg Berger, 72 yaşında bu kez oyuncak robot için geri dönmüş. Robot ilk nesil diyaloglardan tam 150 satır barındırıyor. Ayrıca 42 farklı sesli komutu da tanıyabiliyor. Üstelik firmanın önceki Optimus Prime robotu ile etkileşime geçerek efsane savaş sahnelerini canlandırabiliyorlar. Grimlock elbette herkesin erişebileceği bir oyuncak değil. 1699$ olan fiyata ön siparişte 200$ indirim uygulanıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Iron Kurye
teskurler super kurye
Fururlar oni purada :)