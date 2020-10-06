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    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Grindr'da e-posta adresinizi bilen herkesin hesabınızı ele geçirebilmesini mümkün kılan bir güvenlik açığı tespit edildi

    Grindr uygulamasında kısa süre öncesine kadar bulunan bir güvenlik açığı yalnızca e-posta adresleri kullanılarak hesapların şifrelerinin kırılabilmesine olanak tanıyordu.
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    Mobil Uygulamalar
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    Zeynep Yolcu
    Haber Editörü
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    Grindr'da e-posta adresinizi bilen herkesin hesabınızı ele geçirebilmesini mümkün kılan bir güvenlik açığı tespit edildi
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    Eşcinsel erkekler için tasarlanmış arkadaşlık uygulaması Grindr'da bulunan kullanıcıları hesapları, cinsel yönelim, HIV durumu ve son test kayıtları gibi oldukça hassas bilgileri içeriyor. 

    Birkaç yıl önce HIV durumları da dahil olmak üzere kullanıcılarının tüm kişisel bilgilerini para karşılığında başka şirketlerle paylaştığı ortaya çıkan ve yoğun tepki alan uygulama, şimdilerde de büyük bir güvenlik açığıyla gündeme geldi.

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    Kısa zaman öncesine kadar uygulamada bulunmakta olan güvenlik açığı e-posta adresinizi bilen herkesin rahatça hesabınızın şifresini kırabilmesine olanak tanıyordu. Başka birinin Grindr hesabını ele geçirmek isteyen birisinin yapması gereken tek şey şifremi unuttum seçeneğine tıklayarak açılan sayfaya kullanıcının e-posta adresini yazmak, ardından da öğeyi incelemekti. Güvenlik kodunu girmeniz için açılan sekmenin kodları e-posta adresine yollanan güvenlik kodunu da açık şekilde gösteriyordu.

    Grindr'da e-posta adresinizi bilen herkesin hesabınızı ele geçirebilmesini mümkün kılan bir güvenlik açığı tespit edildi
    Tam Boyutta Gör

    Wassime Bouimadaghene adında Fransız bir güvenlik araştırmacısı, açığı uzun zaman önce keşfetmiş ancak uygulamanın destek biriminden yanıt alamamıştı. Bunun üzerine Troy Hunt ve Scott Helme adında iki farklı güvenlik uzmanından daha açığın varlığını teyit etmeleri için yardım istemişti. Sorunu şimdiye kadar gördüğü "en temel hesap devralma tekniklerinden biri" olarak nitelendiren Hunt, Grindr'ın güvenlik ekibiyle Twitter üzerinde doğrudan iletişime geçmeyi başardı.

    Grindr, Hunt'tan haber aldıktan sonra sorunu hızla düzeltmiş olsa da bu tarz bir açık, söz konusu güvenlik olduğunda platformun geçer not alamayacağını gözler önüne sermiş oldu.

    Grindr'ın baş operasyon sorumlusu Rick MariniTechCrunch'a güvenlik önlemlerini sıkılaştırmaya yönelik yeni adımlar attıklarını, uygulamadaki güvenlik açıklarını bulup bildirmeleri için araştırmacıların teşvik edileceklerini dile getirdi.

    Ayrıca konuyla ilgili de “Güvenlik açığını tespit eden araştırmacıya minnettarız. Bildirilen sorunu çözdük ve kötü niyetli kişiler açıktan faydalanmadan önce çözdüğümüze inanıyoruz." sözlerini dile getirdi.



    https://www.engadget.com/grindr-flaw-hijack-accounts-email-address-220021987.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    50 dakika önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    1 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    19 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    Bu Editörden
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