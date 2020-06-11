GTA 5, 2021'de PlayStation 5'e geliyor

Grand Theft Auto 5 resmen PlayStation 5 için duyuruldu. Bugünkü PlayStation etkinliğinde yapılan açıklamaya göre oyun 2021'de yayınlanacak. PlayStation 5'e özel geliştirilmiş grafiklerle gelecek.
Sony ayrıca GTA Online'ın tüm PS5 kullanıcılarına ücretsiz olacağını duyurdu.
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O zaman isteyen GTA 5 almadan online oynayabilecek herhalde oyunu alan zaten tekrar para vermeden online oynuyor
SAğ da sağ.