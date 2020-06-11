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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    GTA 5, 2021'de PlayStation 5'e geliyor

    Sony'nin büyük PlayStation 5 etkinliği GTA 5 duyurusuyla açıldı.
    1 sa. (Son Güncelleme: 1 sa.)
    1,2b
    57
    4
    Oyunlar
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    GTA 5, 2021'de PlayStation 5'e geliyor
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    Grand Theft Auto 5 resmen PlayStation 5 için duyuruldu. Bugünkü PlayStation etkinliğinde yapılan açıklamaya göre oyun 2021'de yayınlanacak. PlayStation 5'e özel geliştirilmiş grafiklerle gelecek.

    Sony ayrıca GTA Online'ın tüm PS5 kullanıcılarına ücretsiz olacağını duyurdu.



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    eas722 1 sa. en beğenilen
    Ne inekmiş be sağ sağ ölmedi. 3 jenerasyona da en yeni GTA olarak çıkış yaptı. İnanılmaz.
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    Rachsuchtig 15 dk.
    Sony ayrıca GTA Online'ın tüm PS5 kullanıcılarına ücretsiz olacağını duyurdu.




    O zaman isteyen GTA 5 almadan online oynayabilecek herhalde oyunu alan zaten tekrar para vermeden online oynuyor
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    Mesutzgvn (Mesut Özgüven) 36 dk.
    Bari Dlc falan yapaylardı. Aynı oyun Ps5 e çıkması da ne oluyor?
    SAğ da sağ.
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    eas722 1 sa. en beğenilen
    Ne inekmiş be sağ sağ ölmedi. 3 jenerasyona da en yeni GTA olarak çıkış yaptı. İnanılmaz.
    Yanıtla +5
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