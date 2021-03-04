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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    GTA 5'in yeni nesil versiyonu 'basit bir porttan' daha fazlası olacak

    GTA 5'in PS5 ve Xbox Series X versiyonu bu yıl yayınlanacak. Take-Two CEO'su, yeni nesil GTA 5'in basit bir porttan daha fazlasını sunacağını söyledi.
    04 Mart 2021, 17:45 (Güncellendi, 3 gün)
    18,8b
    27
    28
    Oyunlar
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    9

    GTA 5'in yeni nesil versiyonu 'basit bir porttan' daha fazlası olacak

    Rockstar Games'in sahibi olan Take-Two Interactive, GTA 5'in yeni nesil versiyonuyla ilgili bazı açıklamalar yaptı. Şirket CEO'su Strauss Zelnick, oyunun PS5 ve Xbox Series X'te basit bir porttan daha fazlasını sunacağını söyledi.

    Morgan Stanley Technology'de Medya & Telekom Konferansı'nda konuşan Zelnick, Take-Two'nun remaster projeleriyle ilgili gelen bir soruya,"Remaster'lar her zaman bizim stratejimizin bir parçası oldu. Ancak biz rakiplerimize göre daha farklı bir yol izliyoruz. Sadece port etmek bizim işimiz değil. Bu işe gerçekten zaman ayırıp yapabileceğimizin en iyisini sunmak, oyunun yeni teknoloji üzerinde farklı hissettirmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

    Sözlerine GTA 5'le devam eden Zelnick,"GTA 5 şimdi üçüncü jenerasyonuna doğru gidiyor. Yayınlandığında standartları belirleyen bir oyun olmuştu. İkinci jenerasyonda da yine standartları belirlemeye devam etti. Grand Theft Auto'nun yeni nesilde neler sunacağını da yakında göreceğiz. Elbette Rockstar'ın müthiş bir deneyim sunacağı konusunda güvenim tam, ancak bu müthiş deneyimi basit bir portla elde etmeniz mümkün değil." şeklinde konuştu.

    GTA 5'in yeni nesil versiyonu 2021'in ikinci yarısında oyunseverlere sunulacak. Yeni nesil güncellemesinin PS5 kullanıcılarına ücretsiz sunulabileceği (oyuna sahipseniz) söyleniyor ancak henüz resmi bir açıklama yapılmadı. 



    https://www.videogameschronicle.com/news/rockstar-owner-discusses-remasters-strategy-says-its-not-interested-in-simple-ports/
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    Trafikte öfkeyi azaltacak: Mesaj Ekranı

    alfa-x 1 gün önce

    Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))

    buraxus 1 gün önce

    İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...

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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    berbatine (Burak ) 3 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Benim torunlarım GTA 5 mi oynayacak? Eeeeyyyvaaahhh
    Yanıtla +32
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    1BilimAdamı (Hakan Altay) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    İyi oyundu ama bu kadarda iyi değildi. 5 yıl sonra hala gtaV mi çıkacak piyasaya? Bazı oyun içi san andreas mekanikleri GtaVte yok.
    Yanıtla +23
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    N nuksws_99 (dasasd ) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    gta 5 ps6 gta 5 ps7
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    Yorumlar (23) Yorum Yaz Forumda Gör
    P Project Zhao (Metehan ) 22 sa. ( Mesaj Silindi )
    Adamlar yılına göre hiç görülmemiş AAA oyun yaptı, çok da satıldı. Tabiki de Rockstar gibi bir firma bunun suyunu çıkana kadar kullanacaktır.
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    Forum1th 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Abartmayın be kardeşim işte şunu! Bu bahaneyle GTA 6'yı daha da erteliyorlar. Yapın 6'yı adamlar oyun görsün. PS 5 alan zaten 4'ü de alır GTA 5'ini oynar çok istiyorsa.
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    T TheLiberator (TheLiberator1 ) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Ulan bunu remastered edeceğinize sa'yı vc'yi edin
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    MehmetNY (Mehmet ) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Bu da iyice Skyrim'e döndü. 2 yılda bir yeni sürümü geliyor.
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    Fenomenon (Yasin Özyılmaz) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    basit bir porttan fazlası olacak = fiyatı geçiricez hesap sormayın.
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    djduke (salim yeşilbaş) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    GTA 5 Buçuk geliyor desenize :) ....Modlar olmasa oynamayacağım yada oynarken o kadar keyif almayacağım bir oyundu. Gta 6 güncel sistemleri kullanarak gelse de hem mekanikler hem de görsel açıdan şölen yaşatsa keşke...
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    monacomen 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Keşke dünya üzerinde satışta oldukları her ülkenin dilini alt yazılarına eklediklerini duyursalar, böylesi adil bir sunumun bütün oyun dünyasında çok daha büyük bir ilgi çekeceği ortadayken bunu sadece konsollara özel yeni yüksek seviye grafikler ile geçiştirmesi üzücü.
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    Kartal Göz (Ölü Ceset) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    GTA V PS5 kullanıcılarına bedava verilecek gibisinden bir haber vardı. O haber halen daha geçerli mi?
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    H huseyincarnege (huseyin murteza) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    gta6 çıkarana kadar birazdaha oyalama olacak yani gta6 2026 çıkar :)
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    D DH Misafiri 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Ne abarttınız ya gta 6 neden çıkmıyo diyonuz, nedenmi: çünkü ihtiyaç yok. Şu anda herkes gta 5 oynuyo gta 6 ya gerek yok gta 5 ten iyi para ve şöhret kazanıyolar gerek olmadıkça gta 6 çıkmaz anlayın
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    ps5, xbox series x ve
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