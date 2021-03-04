GTA 5'in yeni nesil versiyonu 'basit bir porttan' daha fazlası olacak

Rockstar Games'in sahibi olan Take-Two Interactive, GTA 5'in yeni nesil versiyonuyla ilgili bazı açıklamalar yaptı. Şirket CEO'su Strauss Zelnick, oyunun PS5 ve Xbox Series X'te basit bir porttan daha fazlasını sunacağını söyledi.

Morgan Stanley Technology'de Medya & Telekom Konferansı'nda konuşan Zelnick, Take-Two'nun remaster projeleriyle ilgili gelen bir soruya,"Remaster'lar her zaman bizim stratejimizin bir parçası oldu. Ancak biz rakiplerimize göre daha farklı bir yol izliyoruz. Sadece port etmek bizim işimiz değil. Bu işe gerçekten zaman ayırıp yapabileceğimizin en iyisini sunmak, oyunun yeni teknoloji üzerinde farklı hissettirmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Sözlerine GTA 5'le devam eden Zelnick,"GTA 5 şimdi üçüncü jenerasyonuna doğru gidiyor. Yayınlandığında standartları belirleyen bir oyun olmuştu. İkinci jenerasyonda da yine standartları belirlemeye devam etti. Grand Theft Auto'nun yeni nesilde neler sunacağını da yakında göreceğiz. Elbette Rockstar'ın müthiş bir deneyim sunacağı konusunda güvenim tam, ancak bu müthiş deneyimi basit bir portla elde etmeniz mümkün değil." şeklinde konuştu.

GTA 5'in yeni nesil versiyonu 2021'in ikinci yarısında oyunseverlere sunulacak. Yeni nesil güncellemesinin PS5 kullanıcılarına ücretsiz sunulabileceği (oyuna sahipseniz) söyleniyor ancak henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

https://www.videogameschronicle.com/news/rockstar-owner-discusses-remasters-strategy-says-its-not-interested-in-simple-ports/

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