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    Star Citizen tek başına GTA 5, RDR2 ve Cyberpunk 2077'nin toplamından daha maliyetli!

    Cloud Imperium Games tarafından geliştirilmekte olan çok oyunculu bir uzay simülasyon oyunu olan Star Citizen’ın maliyeti dudak uçuklatıyor. Oyun, gelmiş geçmiş en maliyetli oyun olacak.
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    GTA 5 ve RDR2 toplamından daha maliyetli olan oyun: Star Citizen Tam Boyutta Gör
    Uzun süredir ertelenen kitle fonlu video oyunu Star Citizen, şu anda tarihteki herhangi bir video oyununun en büyük bütçesine sahip. Şu anda oyunun fiyat etiketi Red Dead Redemption 2, Grand Theft Auto 5 ve Cyberpunk 2077'nin toplamından daha fazla. Bu, Star Citizen'ın kitle fonlamasıyla kırdığı rekorların sonuncusu konumunda.

    Star Citizen ilk Kickstarter kampanyasını 2 milyon dolar gibi nispeten mütevazı bir hedefle başlatmıştı. Oyun, Wing Commander oyunlarının manevi halefi olarak sunulmuş ve proje serinin lideri Chris Roberts tarafından yönetilmişti. Geldiğimiz noktada Star Citizen ve tek oyunculu senaryosu Squadron 42'nin geliştirilmesi on yılı aşkın bir süredir devam ediyor.

    Tarihin en maliyetli oyunu

    GTA 5 ve RDR2 toplamından daha maliyetli olan oyun: Star Citizen Tam Boyutta Gör
    Eylül 2022 tarihinde Star Citizen'ın kitlesel fonlama bütçesi 500 milyon doları aştı. Bu yazının yazıldığı an itibariyle bu miktar 591 milyon doları geçmiş durumda. Ve görünürde oyunun bir çıkış tarihi de yok.

    Bir perspektif sunmak gerekirse, Grand Theft Auto 5'in bütçesi 137 milyon dolar, Red Dead Redemption 2'nin 170 milyon dolar ve Cyberpunk 2077'nin 174 milyon dolar civarındaydı. Bunun anlamı, Star Citizen'ın maliyetinin şu anda son on yılın en pahalı video oyunlarından üçünün toplam bütçesini aşmış olduğu gerçeği.

    Ne zaman çıkacağı belli değil

    Star Citizen, 500 milyon dolar sınırına ulaşmadan önce bile şimdiye kadar yapılmış en pahalı video oyunuydu. Bütçesine yaklaşabilen tek oyun BioWare'in 2011 yılında çıkardığı MMO RPG'si Star Wars: The Old Republic'ti ve yapımının yaklaşık 200 milyon dolara mal olduğu tahmin ediliyordu. Bununla birlikte, oyun en azından oyunculara birkaç yıl boyunca bir şekilde oynama olanağı verdi. Bununla birlikte, Star Citizen en azından oyunculara birkaç yıl boyunca bir şekilde oynama olanağı verdiğini de belirtelim.

    Oyunun ilk versiyonu 2013 yılında yayına girdi. O zamandan bu yana, geliştirici oyunu kademeli olarak güncelledi ve oyunculardan yeni gemiler satın almalarını isterken yeni içerikler ekledi. Star Citizen'ın en son güncellemesi Mayıs ayında yayınlandı ve bu güncelleme kendi payına düşen tartışmaları da beraberinde getirdi. Oyunun fiyat etiketi, zaman geçtikçe ve oyun için daha fazla güncelleme yayınlandıkça büyük olasılıkla artmaya devam edecek. Oyunun tam sürümünün dijital vitrinlere çıkıp çıkmayacağı ise henüz belli değil.

    Kaynakça https://robertsspaceindustries.com/funding-goals https://gamerant.com/star-citizen-development-costs-expensive-gta-rdr-cyberpunk/
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