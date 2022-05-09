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    Anlık Bildirim

    Sızıntı: GTA 6, 2024'te çıkacak ve ilk fragman 13 Mayıs'ta gösterilebilir

    Grand Theft Auto 6'nın uzun zamandır beklenen duyurusu çok yakın bir gelecekte gerçekleşebilir. İçeriden alınan bilgilere göre ilk GTA 6 fragmanı 13 Mayıs 2022'de gösterilecek.
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    GTA 6, 2024'te çıkacak ve ilk fragman 13 Mayıs'ta gösterilebilir
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    GTA 6 ile ilgili sızıntılar uzunca bir süredir internette dolaşıyor. Ancak şu ana kadar ne fragman ne de ekran görüntüleri hakkında herhangi bir bilgi ortaya çıkmamıştı. Ancak son sızıntı, GTA 6 için ilk fragmanın bu yıl 13 Mayıs'ta yayınlanmasının planlandığını göstermekte.

    GTA 6 dünyası devasa olacak

    Verilerin doğru olduğu varsayılıyor zira şirket, 18 Mayıs 2021 tarihinde de GTA 5'in geliştirilmiş bir versiyonu duyurulmuştu. Bu bilgilerin, yatırımcılara yönelik Rockstar Games sunumundan elde edildiği bildirildi. Fragmanın çıkış tarihine ek olarak, yayınlanan ekran görüntülerinde oyunun beklenen çıkış tarihini de görebilirsiniz: 2024'ün ikinci yarısında.

    GTA 6, 2024'te çıkacak ve ilk fragman 13 Mayıs'ta gösterilebilir
    Tam Boyutta Gör

    Oyun analisti Michael Patcher'a göre GTA 6'nın dünyası o kadar büyük olacak ki oyunun tamamlanması 500 saat kadar sürebilecek. Daha önce de Rockstar Magazine ve Naughty Dog Magazine'in yaratıcısı ve sektör içinden biri olan Chris Klippel, GTA 6'nın RAGE 9 oyun motorunu kullandığını açıklamıştı. Oyunun çıkış tarihi ve fragmanıyla ilgili olarak henüz Rockstar Games cephesinden resmi bir açıklama gelmediğini de belirtmemiz gerek.

    Kaynakça https://www.ithome.com/0/617/296.htm https://twitter.com/NEWSLEAKSGTAS/status/1522655842256007171
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    GÖKDENİZ'den hedefe tam isabet

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    Bloodin 2 saat önce

    Aynı Gökdeniz Karadeniz gibi attığını vuruyor :)

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    daysleeperxp 1 gün önce

    Sınıra lazım bundan

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    MaDMaxiBo 3 gün önce

    Yüksek hızlı hedefi otonom vurması iyi gelişme.

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    rockstar games, gta 6 ve
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