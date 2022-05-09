Sızıntı: GTA 6, 2024'te çıkacak ve ilk fragman 13 Mayıs'ta gösterilebilir

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GTA 6 ile ilgili sızıntılar uzunca bir süredir internette dolaşıyor. Ancak şu ana kadar ne fragman ne de ekran görüntüleri hakkında herhangi bir bilgi ortaya çıkmamıştı. Ancak son sızıntı, GTA 6 için ilk fragmanın bu yıl 13 Mayıs'ta yayınlanmasının planlandığını göstermekte.

GTA 6, RAGE 9 motoru sayesinde "inanılmaz" grafiklerle gelecek 2 hf. önce eklendi

GTA 6 dünyası devasa olacak

Verilerin doğru olduğu varsayılıyor zira şirket, 18 Mayıs 2021 tarihinde de GTA 5'in geliştirilmiş bir versiyonu duyurulmuştu. Bu bilgilerin, yatırımcılara yönelik Rockstar Games sunumundan elde edildiği bildirildi. Fragmanın çıkış tarihine ek olarak, yayınlanan ekran görüntülerinde oyunun beklenen çıkış tarihini de görebilirsiniz: 2024'ün ikinci yarısında.

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Oyun analisti Michael Patcher'a göre GTA 6'nın dünyası o kadar büyük olacak ki oyunun tamamlanması 500 saat kadar sürebilecek. Daha önce de Rockstar Magazine ve Naughty Dog Magazine'in yaratıcısı ve sektör içinden biri olan Chris Klippel, GTA 6'nın RAGE 9 oyun motorunu kullandığını açıklamıştı. Oyunun çıkış tarihi ve fragmanıyla ilgili olarak henüz Rockstar Games cephesinden resmi bir açıklama gelmediğini de belirtmemiz gerek.

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GTA 6, 2024'te çıkacak ve ilk fragman 13 Mayıs'ta gösterilebilir