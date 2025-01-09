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    GTA VI'dan yeni bilgiler paylaşıldı: Yıkılabilir binalar ve dahası

    Grand Theft Auto VI çıkış tarihi yaklaştıkça, oyun hakkında daha fazla detay paylaşılmaya devam ediyor. Son olarak yeni bir sızıntı, GTA 6'nın tam anlamıyla "yeni nesil" olacağını gösteriyor.
    GTA 6'dan yeni bilgiler sızdırıldı! Yıkılabilir çevre ve dahası Tam Boyutta Gör
     Rockstar Games'in yeni oyunu Grand Theft Auto'nun (GTA) altıncı oyunu için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Bildiğiniz gibi oyunun çıkış tarihi 2025 olarak duyuruldu ve 2023 yılının Aralık ayında yayınlanan fragmandan bu yana oyuna dair en ufak bir bilgi dahi paylaşılmadı. Ancak bu sessizlik yavaş yavaş sonlanıyor. Şimdi ise yeni bir sızıntıda, GTA 6 ile ilgili sürpriz detaylar paylaşıldı.

    GTA VI'dan yeni bilgiler geldi

    Yukarıda da belirttiğimiz gibi GTA 6 oyun dünyasının en çok beklenen oyunu konumunda ve bu da oyuncuların beklentilerini ve merağını giderek artırıyor. Oyun hakkında paylaşılan son bilgiler ise Rockstar Games'te test kullanısı olduğunu iddia eden bir kullanıcıdan geliyor. 

    X'teki paylaşıma göre, sızıntı yapan kişi GTA 6'nın grafiklerinin Red Dead Redemption 2'den "daha iyi" olduğunu ve "gerçekten yeni nesil gibi görünüp hissettirdiğini" paylaştı. Ancak bunun aşırı gerçekçilikten ziyade, detaylarla ilgili olduğu belirtiliyor. Örneğin GTA 6'daki rüzgar, çevredeki direkleri ve yol işaretlerini hareket ettirirken NPC'ler şiddetli rüzgarda dengesini kaybedip siper almasına neden olacak.

    GTA 6'dan yeni bilgiler sızdırıldı! Yıkılabilir çevre ve dahası Tam Boyutta Gör
    Öte yandan araç ve çarpışma fiziği, her aracın kendine özgü bir hissiyatı olmasıyla "çok daha gerçekçi" hale gelecek. Tabi ki bunların hepsi aracın türüne ve oyuncuların bunlara ne gibi yükseltmeler yaptığına bağlı. Ek ağırlık varsa (arabada daha fazla insan, zırh, bagajda saklı vücutlar) aracın arka kısmı daha ağır olacak ve bu da aracı boşken olduğundan farklı bir şekilde sürmenizi sağlayacak.

    GTA 6'nın çarpışma fiziğinin ise, düşebilen farlar, hasar görebilen arka lambalar, hasar görebilen bagaj dahil olmak üzere genişleyeceği söyleniyor. Özellikle çok yüksek hızlarda şiddetli bir çarpışmaysa, arabaların eğilmesine veya hatta ikiye bölünmesine neden olacak. Sızdıran kişi, "büyük veya şiddetli çarpışmalardan fiziksel olarak çok fazla enkaz olacak" diye ekliyor.

    GTA 6'dan yeni bilgiler sızdırıldı! Yıkılabilir çevre ve dahası Tam Boyutta Gör
    GTA 6'daki silah envanterine gelince, yaya olduğunuzda kullanabileceğiniz bir silah tekerleğiniz olacak; burada tabanca, tüfek (biri sırtınızda, biri önünüzde bağlı), bıçak, el bombaları, patlayıcılar ve daha fazlası gibi şeyler için bir sırt çantası taşıyabileceksiniz.

    Son olarak GTA 6'nın daha fazla giysiye, birden fazla silaha ve eklentiye erişebileceğiniz bir araba, kamyon veya minibüs silah tekerleği envanterine sahip olacağı da paylaşılanlar arasında. Buna susturucular, tüfeğiniz için bir el bombası fırlatıcısı, dürbünler, silah nişangahları ve daha fazlası dahil olacak. GTA 6 hakkındaki yorumlar şu an için bunlarla sınırlı. Peki GTA VI ne zaman çıkacak?

    Rockstar Games, GTA VI’nın 2025 sonbaharında çıkacağını duyurdu. Seri genellikle Ekim ayında çıktığından, GTA 6 çıkış tarihi 27 Ekim 2025 olarak bekleniyor. Oyun, ilk olarak Xbox Series X/S ve PS5 konsoluna çıkış yapacak, ardından yıl sonunda PC’ye gelecek.

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