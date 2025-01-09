GTA VI'dan yeni bilgiler paylaşıldı: Yıkılabilir binalar ve dahası

GTA VI'dan yeni bilgiler geldi
Yukarıda da belirttiğimiz gibi GTA 6 oyun dünyasının en çok beklenen oyunu konumunda ve bu da oyuncuların beklentilerini ve merağını giderek artırıyor. Oyun hakkında paylaşılan son bilgiler ise Rockstar Games'te test kullanısı olduğunu iddia eden bir kullanıcıdan geliyor.
X'teki paylaşıma göre, sızıntı yapan kişi GTA 6'nın grafiklerinin Red Dead Redemption 2'den "daha iyi" olduğunu ve "gerçekten yeni nesil gibi görünüp hissettirdiğini" paylaştı. Ancak bunun aşırı gerçekçilikten ziyade, detaylarla ilgili olduğu belirtiliyor. Örneğin GTA 6'daki rüzgar, çevredeki direkleri ve yol işaretlerini hareket ettirirken NPC'ler şiddetli rüzgarda dengesini kaybedip siper almasına neden olacak.
GTA 6'nın çarpışma fiziğinin ise, düşebilen farlar, hasar görebilen arka lambalar, hasar görebilen bagaj dahil olmak üzere genişleyeceği söyleniyor. Özellikle çok yüksek hızlarda şiddetli bir çarpışmaysa, arabaların eğilmesine veya hatta ikiye bölünmesine neden olacak. Sızdıran kişi, "büyük veya şiddetli çarpışmalardan fiziksel olarak çok fazla enkaz olacak" diye ekliyor.
Son olarak GTA 6'nın daha fazla giysiye, birden fazla silaha ve eklentiye erişebileceğiniz bir araba, kamyon veya minibüs silah tekerleği envanterine sahip olacağı da paylaşılanlar arasında. Buna susturucular, tüfeğiniz için bir el bombası fırlatıcısı, dürbünler, silah nişangahları ve daha fazlası dahil olacak. GTA 6 hakkındaki yorumlar şu an için bunlarla sınırlı. Peki GTA VI ne zaman çıkacak?
Rockstar Games, GTA VI’nın 2025 sonbaharında çıkacağını duyurdu. Seri genellikle Ekim ayında çıktığından, GTA 6 çıkış tarihi 27 Ekim 2025 olarak bekleniyor. Oyun, ilk olarak Xbox Series X/S ve PS5 konsoluna çıkış yapacak, ardından yıl sonunda PC’ye gelecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz: