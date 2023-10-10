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    GTA 6, görsel açıdan büyük bir sıçrama yapacak

    Ortaya çıkan yeni bir rapora göre Grand Theft Auto VI veya kısaca GTA 6’nın görsel sıçraması Red Dead Redemption 2 ile GTAV arasındaki farkı aşacak. Oyundaki su fiziği ise devrimsel olacak.
    GTA 6, görsel açıdan büyük bir sıçrama yapacak Tam Boyutta Gör
    Grand Theft Auto 6, Red Dead Redemption 2'de görülenlerin çok ötesinde etkileyici görsellere sahip olacak ve aralarındaki fark, Vahşi Batı'da geçen açık dünya oyunu ile Grand Theft Auto V arasındaki farktan daha büyük olacak. Bu iddia, Fransız yayın organı Rockstar Mag’den geliyor.

    GTA 6, grafiksel açıdan büyüleyebilir

    Belirtilenlere göre GTA 6’ya güç verecek olan RAGE motorunun yeni versiyonu fizik, zaman algısı, render kalitesi ve yapay zeka konularında bazı önemli iyileştirmeler sunacak. Görünüşe göre, Rockstar Games sadece şu anda mevcut olan diğer oyunlardan daha iyi bir şey yapmakla kalmıyor, aynı zamanda daha önce hiç yapılmamış bir şey yapıyor. Rapora göre GTA 6’daki su fiziği şimdiye kadar görülen hiçbir şeye benzemeyecek. İddiaya göre Rockstar Games, su fiziğini gerçek zamanlı olarak hesaplayacak devrim niteliğinde bir sistem tasarladı ve bu da okyanusun oyunun dünyasında önemli bir yere sahip olacağını gösteriyor.

    GTA 6 ayrıca araç fiziğinde de iyileştirmelere ev sahipliği yapacak. Araç poligonlarının sayısında önemli bir artışla, oyunda daha doğru deformasyonlar ve daha gerçekçi kazalar yer alacak ve herhangi bir hasar aracın yol tutuşunu da etkileyecek. Oyun ayrıca Vice City'nin gece hayatının önemini daha iyi temsil etmek için fiziksel olarak simüle edilmiş ışıklandırmaya sahip serinin ilk oyunu olacak. Hava durumu sistemi de serinin bir önceki oyununa göre önemli ölçüde geliştirilecek ve oynanışı önemli ölçüde etkileyecek.

    Grand Theft Auto 6 ile ilgili bu bilgiler kulağa inandırıcı gelse de, Rockstar Mag'in raporunda ortaya çıkan her şeye şüphe ile yaklaşmak gerekiyor. Son bilgiler ışığında GTA 6'nın Ekim 2023'te yani bu ay duyurulacağı ve bundan tam bir yıl sonra yani Ekim 2024'te piyasaya çıkacağı söyleniyor

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    karayulun 2 gün önce

    hababam güle güle'den mehmet bülbül: 00:24:27 dk hıahıaahaaıh! ne ye yav? :D

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    ccguven 4 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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