GTA 6, görsel açıdan büyük bir sıçrama yapacak

GTA 6, grafiksel açıdan büyüleyebilir
Belirtilenlere göre GTA 6’ya güç verecek olan RAGE motorunun yeni versiyonu fizik, zaman algısı, render kalitesi ve yapay zeka konularında bazı önemli iyileştirmeler sunacak. Görünüşe göre, Rockstar Games sadece şu anda mevcut olan diğer oyunlardan daha iyi bir şey yapmakla kalmıyor, aynı zamanda daha önce hiç yapılmamış bir şey yapıyor. Rapora göre GTA 6’daki su fiziği şimdiye kadar görülen hiçbir şeye benzemeyecek. İddiaya göre Rockstar Games, su fiziğini gerçek zamanlı olarak hesaplayacak devrim niteliğinde bir sistem tasarladı ve bu da okyanusun oyunun dünyasında önemli bir yere sahip olacağını gösteriyor.
Grand Theft Auto 6 ile ilgili bu bilgiler kulağa inandırıcı gelse de, Rockstar Mag'in raporunda ortaya çıkan her şeye şüphe ile yaklaşmak gerekiyor. Son bilgiler ışığında GTA 6'nın Ekim 2023'te yani bu ay duyurulacağı ve bundan tam bir yıl sonra yani Ekim 2024'te piyasaya çıkacağı söyleniyorBu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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