Top Gun: Maverick en yüksek hasılat yapan Tom Cruise filmi oldu

Top Gun: Maverick ABD'de 422 milyon dolar ve dünya çapında 384 milyon dolar hasılat elde etti. Film yayınlandıktan üç hafta sonra ise 806 milyon doların üzerinde hasılat getirdi.
1 milyar dolar hasılat getirebilir
Bu, Top Gun: Maverick'in Tom Cruise'un en çok hasılat yapan filmi olması için yeterliydi. Önceki rekor, ünlü aktörün dünya çapında 791 milyon dolar kazanan Mission: Impossible: Fallout'a aitti. The Hollywood Reporter'a göre Top Gun: Maverick'in 1 milyar doları bulma şansı var.
Sektöre yakın kaynaklar, filmin Rusya ve Çin'deki dağıtım eksikliğini hesaba katarak bile gişede 900 milyon dolar kazanacağından emin. 59 yaşındaki Tom Cruise'un, kırk yıllık kariyerinde ilk kez küresel gişede milyar dolarlık kulübe katılma şansı olan bir filme sahip olduğu ifade ediliyor.
Eleştirmenler uzun zamandır beklenen devam filmini Rotten Tomatoes'da yüzde 96 ile puanladı. Sinemaseverler ise filmi A+ CinemaScore ile ödüllendirdi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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