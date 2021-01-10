2021 model oyuncu telefonları 144Hz ve üzeri ekranla gelebilir

Yakında, Nubia ve Black Shark gibi markaların yeni nesil oyun akıllı telefonlarını tanıtması beklenirken, yeni sızıntılar, bu cihazların ekranlarının özelliklerine ilişkin bilgileri gün yüzüne çıkarıyor.
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Snapdragon 888 ile gelecekler
Mobil haberler konusunda güvenilir bir sızıntı kaynağı olan Digital Chat Station'a göre mevcut çeyrekte piyasaya sürülmesi beklenen yeni nesil Nubia Red Magic oyuncu telefonunun FullHD+ (1080p) ekrana sahip olması bekleniyor. Aynı durum, yılın ortasında duyurulacak olan yeni ASUS ROG Phone modeli için de geçerli.
Gelen bilgilere göre, bu akıllı telefonların ekranları çok yüksek bir yenileme oranına sahip olacak. Muhtemelen 144Hz veya daha fazla olaması bekleniyor. Yeni nesil Black Shark oyuncu telefonunun da yakında piyasaya çıkacağını belirtelim. Tüm bu cihazlar amiral gemisi Qualcomm Snapdragon 888 işlemci üzerine inşa edilecek ve beşinci nesil (5G) mobil ağlarda çalışabilecekler.
https://www.gizmochina.com/2021/01/09/next-gen-gaming-phones-to-stick-to-1080p-displays-with-144hz-refresh-rates/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Doğada şarj sorununu çözen cihaz
85+98+9
buney la
:). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.
Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum
Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.
Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.
Geforce now ile tüm pc oyunları var.