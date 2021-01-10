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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    2021 model oyuncu telefonları 144Hz ve üzeri ekranla gelebilir

    Önümüzdeki dönemde piyasaya çıkacak olan oyun odaklı akıllı telefonların, 144Hz yenileme hızı sunan ekranlarla satışa sunulması bekleniyor.
    17 sa.
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    Cep Telefonları
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    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    1

    2021 model oyuncu telefonları 144Hz ve üzeri ekranla gelebilir
    Tam Boyutta Gör

    Yakında, Nubia ve Black Shark gibi markaların yeni nesil oyun akıllı telefonlarını tanıtması beklenirken, yeni sızıntılar, bu cihazların ekranlarının özelliklerine ilişkin bilgileri gün yüzüne çıkarıyor.

    Ayrıca Bkz. "Microsoft, Windows 10'un tasarımını yeniliyor"

    Snapdragon 888 ile gelecekler

    Mobil haberler konusunda güvenilir bir sızıntı kaynağı olan Digital Chat Station'a göre mevcut çeyrekte piyasaya sürülmesi beklenen yeni nesil Nubia Red Magic oyuncu telefonunun FullHD+ (1080p) ekrana sahip olması bekleniyor. Aynı durum, yılın ortasında duyurulacak olan yeni ASUS ROG Phone modeli için de geçerli.

    2021 model oyuncu telefonları 144Hz ve üzeri ekranla gelebilir
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    Gelen bilgilere göre, bu akıllı telefonların ekranları çok yüksek bir yenileme oranına sahip olacak. Muhtemelen 144Hz veya daha fazla olaması bekleniyor. Yeni nesil Black Shark oyuncu telefonunun da yakında piyasaya çıkacağını belirtelim. Tüm bu cihazlar amiral gemisi Qualcomm Snapdragon 888 işlemci üzerine inşa edilecek ve beşinci nesil (5G) mobil ağlarda çalışabilecekler.



    https://www.gizmochina.com/2021/01/09/next-gen-gaming-phones-to-stick-to-1080p-displays-with-144hz-refresh-rates/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Doğada şarj sorununu çözen cihaz

    Pascal.Nouma

    85+98+9

    1 gün önce
    TheJudgé

    buney la

    1 gün önce
    Black Heart Rebellion

    :). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.

    1 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum

    2 gün önce
    Black Heart Rebellion

    Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.

    2 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.

    2 gün önce
    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    Mirketsesii 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    yine neandertal kılıklı arkadaşlar fırlamış insan gözü 25 hz üstünü göremez demeye başlamış
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    Cem300 (Cem Yılmaz) 15 sa. ( Mesaj Silindi )
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    the most important thing 13 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi ) Cem300
    Bun yorumumda da belirttiğim üzere YAVAŞ ÇEKİM. ve ancak yavaş çekimde fark edebilirsin demiştim 👍
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    12 Angry Men (12 Angry Men ) 15 sa. ( Mesaj Silindi )
    Oyuncu telefonu nedir ya.
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    vamp (b .) 14 sa. ( Mesaj Silindi ) 12 Angry Men
    Bunu yazmak için girmiştim başlığa
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    elLbufFer (selçuk dabak) 16 sa. ( Mesaj Silindi )
    Habere sevinelim mı uzulelim bilemedim . Şöyle PC başına oturup kulaklığı takip oyun oynama hevesi demek bir kaç yıl sonra tarih olacak gibi .
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    nuksws_99 (dasasd ) 17 sa. ( Mesaj Silindi )
    ne oynuyolar ki bu telefonda, yarabbi.
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    bahoho (bahadır a) 16 sa. ( Mesaj Silindi ) nuksws_99
    Lol pubg cod fortnite.
    Geforce now ile tüm pc oyunları var.
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    TheNewAtilla (Atilla Taşdemir) 17 sa. ( Mesaj Silindi )
    Titan quest aldım 144 fps çalışıyor mi 10T de. Rekabetçi oyunlar da 144 fps olsa güzel olacak
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    justbejust 17 sa. ( Mesaj Silindi )
    oyuncu telefonu mu? zuhahaha
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    the most important thing 17 sa. (düzenlendi) yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    İnsan gözü saniyede max 25 kare görür, kesinlikle ve kesinlikle 60hz 90,120,144 ve daha yukarısının farkını çıplak gözle asla GÖREMEZSİNİZ Ancak yavaş çekim videolarda görebilirsiniz. İsteyen deneyebilir. Bu ekran farkları yalnızca PAZARLAMA OYUNUDUR (inanmayan araştırabilir, ben de gsmarena'da yer alan ingilizce bir haberde okumuştum)
    7 Yanıt Yanıtla +1
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    worldpartner 17 sa. ( Mesaj Silindi ) the most important thing
    Şaka mısın :)
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    CrowMeister (Furkan ) 16 sa. ( Mesaj Silindi ) the most important thing
    aynen knk
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    simaros (Gökhan Avcı) 16 sa. ( Mesaj Silindi ) the most important thing
    He kank he keşke ben de senin gibi büyük oyunu görsem
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    th9 16 sa. ( Mesaj Silindi ) the most important thing
    birader her habere yorum yazmak için saçma saçma şeyler yazdığın yetmezmiş gibi birde yanlış bilgi veriyorsun.şuan önümde 144hz ve 75hz monitör var ve bu fark gerçek.dünayada tek zeki siz değilsiniz,neymiş efendim pazarlama oyunuynuş :d
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    pisina (numan demirci) 12 sa. ( Mesaj Silindi ) the most important thing
    İşte sorun da o yavaş çekim. Mesela cep telefonumda sayfayı yukarı aşağı oynattığımda oluşan görüntü ile 120 hz olan ekrandaki görüntü çok farklı. Demek oluyor ki bazı durumlarda çook rahat farkediliyor ve bu fark fazlası ile rahatsız edici.
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