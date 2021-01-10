2021 model oyuncu telefonları 144Hz ve üzeri ekranla gelebilir

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Yakında, Nubia ve Black Shark gibi markaların yeni nesil oyun akıllı telefonlarını tanıtması beklenirken, yeni sızıntılar, bu cihazların ekranlarının özelliklerine ilişkin bilgileri gün yüzüne çıkarıyor.

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Snapdragon 888 ile gelecekler

Mobil haberler konusunda güvenilir bir sızıntı kaynağı olan Digital Chat Station'a göre mevcut çeyrekte piyasaya sürülmesi beklenen yeni nesil Nubia Red Magic oyuncu telefonunun FullHD+ (1080p) ekrana sahip olması bekleniyor. Aynı durum, yılın ortasında duyurulacak olan yeni ASUS ROG Phone modeli için de geçerli.

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Gelen bilgilere göre, bu akıllı telefonların ekranları çok yüksek bir yenileme oranına sahip olacak. Muhtemelen 144Hz veya daha fazla olaması bekleniyor. Yeni nesil Black Shark oyuncu telefonunun da yakında piyasaya çıkacağını belirtelim. Tüm bu cihazlar amiral gemisi Qualcomm Snapdragon 888 işlemci üzerine inşa edilecek ve beşinci nesil (5G) mobil ağlarda çalışabilecekler.

https://www.gizmochina.com/2021/01/09/next-gen-gaming-phones-to-stick-to-1080p-displays-with-144hz-refresh-rates/

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