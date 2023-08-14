Tam Boyutta Gör Oyun dünyası ve özellikle GTA serisinin tutkunları tarafından uzun bir süredir beklenen Grand Theft Auto 6'dan (GTA 6) yeni sızıntılar gelmeye devam ediyor. Son olarak popüler yapımın, RDR 2'nin sevilen bir özelliğine sahip olacağı ortaya çıktı. Bu özellik, oyunculara daha fazla özelleştirme fırsatı sunacak.

RDR 2'nin sevilen özelliği GTA 6'ya geliyor

Bugün GTA 6 NEWS tarafından paylaşılan bir tweet'te, Read Dead Redemption 2'de yer alan ''Dynamic Hair Growth'' (dinamik saç uzatma)özelliğininGrand Theft Auto 6'da kullanılacağı iddia edildi. Kısaca bu özellik için, karakterinizin saç ve sakalının daha gerçekçi bir biçimde uzamasını sağlayan bir sistem diyebiliriz.

Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi Rockstar, yakın zamanda büyük bir sürpriz yaparak popüler Grand Theft Auto 5 rol yapma sunucuları FiveM ve RedM'in geliştiricileri ile artık resmi olarak çalıştığını duyurdu. Dolayısıyla yeni özelliğin hem online hem de hikaye bölümünde kullanılması muhtemel görünüyor.

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Bildiğiniz gibi GTA 6'nın çıkış tarihi halen açıklanmadı. Ancak Rockstar’ın çatı şirketi Take-Two, son kazanç raporunda oyunun çıkış tarihi hakkında bazı bilgileri gün yüzüne çıkardı. Bu raporda, şirketin Nisan 2024 ile Mart 2025 arasındaki oyun gelirlerinde büyük bir artış bekleniyor. Bu tahminler, GTA 6’nın 2024 sonu veya 2025 başında piyasaya sürüleceğine dair mevcut iddiaları daha da güçlendirdi diyebiliriz. Peki sizler bu konuda neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar bölümünden bizlerle paylaşmayı unutmayın.

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GTA 6'nın bir özelliği daha sızdı: RDR2'den ilham alacak