Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    GTA 6'nın bir özelliği daha sızdı: RDR2'den ilham alacak

    Dünyanın en popüler oyunları arasında yer alan GTA serisinin devam oyunu GTA 6 için heyecan verici bir iddia ortaya atıldı. RDR2'nin sevilen bir özelliği ile geliyor. İşte detaylar
    2
    GTA 6'nın bir özelliği daha sızdı: RDR2'den ilham alacak Tam Boyutta Gör
    Oyun dünyası ve özellikle GTA serisinin tutkunları tarafından uzun bir süredir beklenen Grand Theft Auto 6'dan (GTA 6) yeni sızıntılar gelmeye devam ediyor. Son olarak popüler yapımın, RDR 2'nin sevilen bir özelliğine sahip olacağı ortaya çıktı. Bu özellik, oyunculara daha fazla özelleştirme fırsatı sunacak.

    RDR 2'nin sevilen özelliği GTA 6'ya geliyor

    Bugün GTA 6 NEWS tarafından paylaşılan bir tweet'te, Read Dead Redemption 2'de yer alan ''Dynamic Hair Growth'' (dinamik saç uzatma)özelliğininGrand Theft Auto 6'da kullanılacağı iddia edildi. Kısaca bu özellik için, karakterinizin saç ve sakalının daha gerçekçi bir biçimde uzamasını sağlayan bir sistem diyebiliriz.

    GTA 6'nın bir özelliği daha sızdı: RDR2'den ilham alacak Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz gibi Rockstar, yakın zamanda büyük bir sürpriz yaparak popüler Grand Theft Auto 5 rol yapma sunucuları FiveM ve RedM'in geliştiricileri ile artık resmi olarak çalıştığını duyurdu. Dolayısıyla yeni özelliğin hem online hem de hikaye bölümünde kullanılması muhtemel görünüyor. 

    Bildiğiniz gibi GTA 6'nın çıkış tarihi halen açıklanmadı. Ancak Rockstar’ın çatı şirketi Take-Two, son kazanç raporunda oyunun çıkış tarihi hakkında bazı bilgileri gün yüzüne çıkardı. Bu raporda, şirketin Nisan 2024 ile Mart 2025 arasındaki oyun gelirlerinde büyük bir artış bekleniyor. Bu tahminler, GTA 6’nın 2024 sonu veya 2025 başında piyasaya sürüleceğine dair mevcut iddiaları daha da güçlendirdi diyebiliriz. Peki sizler bu konuda neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar bölümünden bizlerle paylaşmayı unutmayın.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    iphone garanti uzatma steam cüzdan kodu vites kutusu hararet neden olur usps türkiye windows 7 hızlandırma

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6000 - 8000 TL Arası Telefonlar
    TECNO CAMON 18
    TECNO CAMON 18
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    8.500 TL Altındaki Laptoplar
    ASUS Notebook Laptop X515EA-BQ868
    ASUS Notebook Laptop X515EA-BQ868
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    TEKNOPANDA-KARAKIZ 6
    TEKNOPANDA-KARAKIZ 6
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız