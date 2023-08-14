GTA 6'nın bir özelliği daha sızdı: RDR2'den ilham alacak

RDR 2'nin sevilen özelliği GTA 6'ya geliyor
Bugün GTA 6 NEWS tarafından paylaşılan bir tweet'te, Read Dead Redemption 2'de yer alan ''Dynamic Hair Growth'' (dinamik saç uzatma)özelliğininGrand Theft Auto 6'da kullanılacağı iddia edildi. Kısaca bu özellik için, karakterinizin saç ve sakalının daha gerçekçi bir biçimde uzamasını sağlayan bir sistem diyebiliriz.
Bildiğiniz gibi GTA 6'nın çıkış tarihi halen açıklanmadı. Ancak Rockstar’ın çatı şirketi Take-Two, son kazanç raporunda oyunun çıkış tarihi hakkında bazı bilgileri gün yüzüne çıkardı. Bu raporda, şirketin Nisan 2024 ile Mart 2025 arasındaki oyun gelirlerinde büyük bir artış bekleniyor. Bu tahminler, GTA 6’nın 2024 sonu veya 2025 başında piyasaya sürüleceğine dair mevcut iddiaları daha da güçlendirdi diyebiliriz. Peki sizler bu konuda neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar bölümünden bizlerle paylaşmayı unutmayın.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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