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    GTA 6 sızıntı analizi: İşte oyuna gelecek yenilikler

    Grand Theft Auto 6' ile ilgili neredeyse tüm ayrıntıları ortaya döken sızıntı, oyunla ilgili ilgi çekici detayları da önceden öğrenmemizi sağladı. İşte GTA 6'da bizi bekleyen yenilikler.
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    GTA 6 sızıntı analizi: İşte oyuna gelecek yenilikler
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    GTA 6'nın ilk oynanış görüntülerinin büyük ölçüde sızdırılması, serinin hayranlarına yeni oyunu incelemeleri için müthiş bir fırsat sundu. Kullanıcılar oyunun pek çok ilginç yönünü ve GTA serisini bu denli popüler yapan birçok ayrıntıyı fark ettiler.

    GTA 6 meraklıları serinin yeni oyununa gelecek olan yeniliklerin kapsamlı bir listesini yaptılar. Liste, geçtiğimiz gün sızdırılan ve Rockstar Games tarafından doğrulanmış bilgilere dayanıyor. Oyunda ilk kez bir kadın ana karakterin yer alacağı uzun süredir konuşuluyordu. Sızdırılan görseller de bu söylentileri doğrulamış oldu.

    GTA 6 sızıntı analizi: İşte oyuna gelecek yenilikler
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    GTA 6 ile oyuna gelecek olan yenilikler

    • Red Dead Redemption 2'deki (RDR 2) diyalog sistemi GTA'ya giriş yapıyor. "Greet", "Threat", "Rob" gibi ipuçları lokanta soygununda görüldü.
    • Görünüşe bakılırsa oyuncular ve NPC'ler (oyuncu olmayan karakterler) silahlarını yan tutabiliyorlar. Bazı videolarda Jason tüfeğini yan tutuyor ve havada çeviriyordu. Otoparkta Jason'a ateş eden siyahi adam da tabancasını yana doğru tutuyor.
    • Oyuncular sırtlarında silah taşıyabilecekler. Bu da, RDR 2'deki gibi kişi başına sadece 2 tüfek ve 2 tabanca alacağımız anlamına gelebilir.
    • Oyuncular artık insanları bağlayabiliyorlar.
    • GTA 6, Vice City'de (Miami) geçiyor. Harita devasa görünüyor, videoda tüm Florida eyaletinden tanıdık yerler görüldü.
    • İki ana karakter Lucia ve Jason, değiştirilebilir karakterler, farklı durumlarda size yardımcı olmaları için onları arayabileceksiniz gibi görünüyor.
    • Oyunda yeni animasyonlar olacak. Tamamen uzanmanın ve hatta ata binmenin mümkün olduğu görüldü.
    • Silahları alıp/bırakabilecek ve bir şeyler saklayabileceğiniz bir spor çantası taşıyabileceksiniz.
    • Arabalar; koltuklar, aynalar, direksiyon simidi, güneşlik ayarı gibi birçok detay ve animasyon içeren iç mekanlara sahip olacak.
    • Nakliye konteynırlarını soymak için kilitleri delebileceksiniz.
    • Sızıntılar, motel, metro istasyonu, restoran, süpermarket, rehinci dükkanı gibi farklı formatlardaki açık iç mekanları gösterdi.
    • Yeme, içme, ter, yorgunluk ve hayvan evcilleştirme gibi RPG unsurlarına referanslar görüldü.
    • Oyun daha detaylı bir araç hasar sistemine sahip olacak.
    • Polis arabanızın modelini ve plakasını hatırlayacak.
    • Küçük soygunlar ayrıntılarla dolu. NPC'ler olup biten her şeye tepki veriyor, polisler ise körü körüne girmeden önce mekanı çevreliyorlar.
    • Açık dünyada dinamik olaylarla karşılaşabilirsiniz.
    • Oyuncu, rehineleri canlı kalkan olarak kullanabilecek, cesetleri yağmalayabilecek, taşıyabilecek ve yüzerken ateş edebilecek.
    • Görülen silahlar arasında Bıçak, Tabanca, Pompalı Av Tüfeği, El Bombası, Flaş Bombası, Molotof, Duman Bombası, Zıpkın Tabancası, Kompakt Makineli Tüfek, Micro SMG, Taarruz Tüfeği, Keskin Nişancı Tüfeği, Beyzbol Sopası, Istaka ve Levye bulunuyor.

    GTA 6 sızıntı analizi: İşte oyuna gelecek yenilikler
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    Sızıntıları yayan hacker'a göre Grand Theft Auto 6, 2024 yılında piyasaya sürülecek ve oyunun toplam bütçesi 600 milyon dolar olacak. Rockstar Games, GTA 6'nın satışından (hem dijital hem de fiziksel) ilk gün 1 milyar dolara yakın gelir planlıyor. Böylece tüm geliştirme ve reklam maliyetleri, satışların ilk 24 saati içinde karşılanabilecek ve bu hedef oldukça gerçekçi görünüyor. Zira GTA 5'in ilk 24 saatteki satışları 800 milyon doları bulmuştu.

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    M
    makine26 1 gün önce

    lexus çakması

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