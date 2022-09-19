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    GTA 6 sızıntısı oyun dünyasına pahalıya mal olabilir

    GTA 6 ile ilgili bir siber saldırganın neredeyse tüm verileri çalması oyun dünyasını derinden sarstı. Geliştirici ekipte moraller sıfır, saldırının kaynağı araştırılıyor.
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    GTA 6
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    Geçtiğimiz günlerde GTA 6 oynanış videolarının sızdırılması ile oyun dünyasının gündemi alt üst olmuştu. Hacker firmaya şantaj yapmaya başlarken yaşanan gelişmelerin oyun dünyası için iç açıcı olmadığı bir gerçek.

    GTA 6 nasıl sızdırıldı?

    Gelen bilgilere göre firmanın iç sunucularına sızan saldırganlar GTA 6 ile ilgili resimler, 10 bin satırlık kod, debug kayıtları gibi pek çok veriyi ele geçirdi. Take-Two Interactive sızıntıları engellemek için YouTube ve Twitter gibi sosyal ağlarda telif hakkı mücadelesine başladı. Hacker grubu ise istekleri karşılanmazsa GTA V ve GTA 6 kaynak kodlarını yayınlayacağını belirtiyor.

    Uzun bir süredir GTA 6 için gece-gündüz çalışan geliştirici ekip için sızıntı tam bir yıkım oldu. İşi gücü bir tarafa bırakıp sızıntının kapsamını ve sonuçlarını araştırmaya başlayan ekibin moralinin çok bozulduğu ifade ediliyor. Yaşanan bu ani yük değişikliği ise muhtemelen bir gecikmeyi de beraberinde getirecek. Ayrıca sızıntıda ihmali olan kişilerin başının ağrıyacağı da kesin.

    GTA 6 oyununun 2024 yılında piyasaya çıkması bekleniyordu ancak belki sene içerisinde belki de seneler arası bir gecikme yaşanabilir. Her şeyin istendiği gibi gitmesi adına Take Two ve Rockstar firmalarının biraz daha fazla zaman kullanmak isteyeceği tahmin ediliyor. Haliyle işin ucu oyunculara dokunacak.

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    gta 6, Teknoloji Haberleri ve Yazılım
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