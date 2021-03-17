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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    GTA Online'ın yükleme süresini ciddi oranda düşüren güncelleme yayınlandı

    Geçtiğimiz günlerde bir GTA Online oyuncusunun bulduğu yöntemi Rockstar onaylamıştı ve şimdi o yöntem bir güncelleme ile birlikte oyunculara sunuldu. Oyunun yükleme süresi ciddi oranda düştü.
    17 Mart 2021, 18:30 (2 sa.)
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    4
    Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    2

    GTA Online'ın yükleme süresini ciddi oranda düşüren güncelleme yayınlandı
    Tam Boyutta Gör

    Oyun dünyasının en popüler oyunlarından GTA 5'in online modu GTA Online'ın bildiğiniz gibi ciddi anlamda fazla olan yükleme süreleri bulunuyordu. Ancak bu sorun artık büyük oranda ortadan kalkmış durumda.

    Ayrıca Bkz. "Xbox, oyunların indirme hızını arttıran bir güncelleme hazırlıyor: Yakında yayınlanacak"

    İlginizi Çekebilir Avatar Bir GTA Online oyuncusu, oyunun yükleme sürelerini %70 azalttı: Rockstar güncelleme hazırlıyor

    Geçtiğimiz günlerde T0st isimli bir GTA Online oyuncusu oyunun yükleme süresini azaltan bir yöntem bulmuştu ve bunu Rockstar Games'e sunmuştu. Rockstar Games bu yöntemi araştırdı ve geçtiğimiz günlerde resmi bir güncelleme ile oyuna ekleneceğini açıkladı. Hatta oyuncuya da teşekkür amaçlı 10.000 dolar vermişti. 

    Birkaç saat önce de oyunun yükleme süresini kısaltan bu güncelleme yayınlandı. Ayrıca konsollar için de bir güncelleme yayınlandı ancak yükleme sürelerinin kısaltılması şu an için yalnızca PC'de geçerli. 

    Güncellemenin ardından yapılan testlere göre ise normalde 4-5 dakika yükleme süresinin olduğunu söyleyen ancak bu güncellemeden sonra 40 saniyenin altına düştüğünü söyleyen birçok kullanıcı bulunuyor. Ancak yine de yükleme sürelerindeki kısalma CPU'nuza göre değişkenlik gösterebiliyor.

    Son olarak bu güncellemenin ardından Xbox One kullanıcılarından bazı çökme raporları gelmeye başlamış durumda. Yakın bir zamanda bu hata da düzeltilecektir.



    https://www.vg247.com/2021/03/17/gta-online-load-times-pc-patch-works/
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    Portakal kabuğundan bardak yapan otomat

    gun 5 saat önce

    çok güzel keşke ucuz olsada yaygınlaşsa belki uzun vadede bardak fiyatını çıkarır ama bakımı arızası filan olmaması gerek

    A
    ahmet1905_47 2 gün önce

    birbuçuk sene önce teknopırt sitesine bununla ilgili bir konu açmıştım trol diye 1 sene ban yemiştim konu da silinmişti vay ve görünce yine aklıma geldi

    napolyon94 2 gün önce

    Duyar puanım 2/10

    asenler 2 gün önce

    "mümimmat", mühimma'nın çoğuludur, yani sonuna ler lar eklenmez. İlla Osmanlıcada ısrar edecekseniz doğrusunu kullanın bari. Tercih etmediğiniz güzel Türkçemizde ise "savaş gereçleri" deyimi bulunmaktadır.

    asenler 2 gün önce

    "pound" kadar başınıza taş düşsün!

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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    WeDneS (Ercan ) 35 dk. ( Mesaj Silindi )
    Biraz daha bekleseydiniz kıyamet kopacak
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    TheJudgé 53 dk. ( Mesaj Silindi )
    keşke gta nın lite versiyonu çıksa düşük sistemlerde oynamak için güzel olurdu
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    SoreenBeatz (Yusuf Özçelik) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Deneyen var mı ?
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    P pcpcpcpc 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    10 sene bekleselerdi ya niye acele etmişler ki?
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