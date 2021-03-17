GTA Online'ın yükleme süresini ciddi oranda düşüren güncelleme yayınlandı

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Oyun dünyasının en popüler oyunlarından GTA 5'in online modu GTA Online'ın bildiğiniz gibi ciddi anlamda fazla olan yükleme süreleri bulunuyordu. Ancak bu sorun artık büyük oranda ortadan kalkmış durumda.

Ayrıca Bkz. "Xbox, oyunların indirme hızını arttıran bir güncelleme hazırlıyor: Yakında yayınlanacak"

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Geçtiğimiz günlerde T0st isimli bir GTA Online oyuncusu oyunun yükleme süresini azaltan bir yöntem bulmuştu ve bunu Rockstar Games'e sunmuştu. Rockstar Games bu yöntemi araştırdı ve geçtiğimiz günlerde resmi bir güncelleme ile oyuna ekleneceğini açıkladı. Hatta oyuncuya da teşekkür amaçlı 10.000 dolar vermişti.

Birkaç saat önce de oyunun yükleme süresini kısaltan bu güncelleme yayınlandı. Ayrıca konsollar için de bir güncelleme yayınlandı ancak yükleme sürelerinin kısaltılması şu an için yalnızca PC'de geçerli.

Güncellemenin ardından yapılan testlere göre ise normalde 4-5 dakika yükleme süresinin olduğunu söyleyen ancak bu güncellemeden sonra 40 saniyenin altına düştüğünü söyleyen birçok kullanıcı bulunuyor. Ancak yine de yükleme sürelerindeki kısalma CPU'nuza göre değişkenlik gösterebiliyor.

Son olarak bu güncellemenin ardından Xbox One kullanıcılarından bazı çökme raporları gelmeye başlamış durumda. Yakın bir zamanda bu hata da düzeltilecektir.

https://www.vg247.com/2021/03/17/gta-online-load-times-pc-patch-works/

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