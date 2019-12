GTA V, Noel döneminin en çok indirilen oyunu oldu

Tam Boyutta Gör

Tarihin en çok para kazandıran eğlence ürünü olan Grand Theft Auto V, başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor. Çıkışının yedinci yılına giren oyun, yine yeni bir satış rekoruna imza atmış durumda. Yayınlanan verilere göre GTA V, Noel döneminin en çok indirilen oyunu olmayı başarmış.

ISFE tarafından paylaşılan verilere ABD dahil değil. Avrupa, Orta Doğu, Avustralya ve Afrika'yı kapsıyor. Dahil edilen ülkeler arasında Türkiye de var. Ayrıca bu verinin yalnızca dijital satışlara ait olduğunun da altını çizelim.

Kutulu ve dijital satışlar toplandığında ise ilk sırayı FIFA 20 almış. GTA V burada dördüncü sırada yer alıyor. Aşağıda Top 10 listesini görebilirsiniz. Nintendo dijital satış rakamlarını paylaşmadığı için aşağıdaki sıralamada Nintendo oyunları için yalnızca kutulu satış rakamları dahil edilmiş. Yani muhtemelen Nintendo oyunlarının asıl sıralaması listede göründüğünden biraz daha yüksek.

Top 10 (Kutulu + Dijital)

1. FIFA 20

2. Call of Duty: Modern Warfare

3. Star Wars Jedi: Fallen Order

4. Grand Theft Auto V

5. Luigi's Mansion 3

6. Mario Kart 8 Deluxe

7. Just Dance 2020

8. Pokemon Sword

9. Red Dead Redemption 2

10. Mario & Sonic at the Olympic Games: Tokyo 2020

ISFE'nin verilerine şu şirketler dahil: Activision Blizzard, Bandai Namco, Capcom, Codemasters, EA, Focus Home Interactive, Koch Media, Microsoft, Milestone, Paradox, Sega, Sony, Square Enix, Ubisoft ve Warner Bros.

Kutulu oyun verileri ise yalnızca Avrupa ülkelerinden alınmış: Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, İngiltere, İtalya, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, İspanya, İsveç ve İsviçre.

https://www.gamesindustry.biz/articles/2019-12-28-grand-theft-auto-v-was-the-most-downloaded-game-of-christmas-in-europe