Guardians of the Galaxy Volume 3’ün ilk fragmanı yayınlandı: Adam Warlock’a ilk bakış

Tam Boyutta Gör Marvel Sinematik Evreni’nin sevilen takımı Guardians of the Galaxy, önümüzdeki yıl üçlemenin son filmine kavuşacak. Serinin önceki yapımlarından çok daha duygusal olması beklenen Guardians of the Galaxy Volume 3’ün ilk fragmanı yayınlandı.

Indiana Jones ve Kader Kadranı gelecek yıl vizyonda 5 sa. önce eklendi

James Gunn’ın son Marvel filmi olabilir

Brezilya’da düzenlenen bir etkinlikte Disney, Guardians of the Galaxy Vol. 3’ün fragmanını yayınlandı. Star-Lord, Rocket, Drax, Groot, Nebula, Mantis ve Gamora karakterlerine yer veren film ayrıca Marvel Evreni’nin sevilen karakteri Adam Warlock’a da yer verecek. Ayrıca filmin yönetmeni James Gunn, bu filmle Guardians’ın hikayesine son verecek ve DC Studios’un yeni CEO’su olarak atandığı için muhtemelen Marvel için geliştirdiği son yapım olacak.

Kahramanlarımızın hikayesine duygusal, komik ve eğlenceli bir son getirecek olan Guardians of the Galaxy Vol. 3, 5 Mayıs 2023’te sinemalarda yayınlanacak. Film öncesi Disney+ üzerinden Guardians of the Galaxy Holiday Special’ı izlemeyi unutmayın.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Sinema ve Dizi Haberleri

Guardians of the Galaxy 3'ten ilk fragman yayınlandı