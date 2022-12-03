Guardians of the Galaxy Volume 3’ün ilk fragmanı yayınlandı: Adam Warlock’a ilk bakış

James Gunn’ın son Marvel filmi olabilir
Brezilya’da düzenlenen bir etkinlikte Disney, Guardians of the Galaxy Vol. 3’ün fragmanını yayınlandı. Star-Lord, Rocket, Drax, Groot, Nebula, Mantis ve Gamora karakterlerine yer veren film ayrıca Marvel Evreni’nin sevilen karakteri Adam Warlock’a da yer verecek. Ayrıca filmin yönetmeni James Gunn, bu filmle Guardians’ın hikayesine son verecek ve DC Studios’un yeni CEO’su olarak atandığı için muhtemelen Marvel için geliştirdiği son yapım olacak.
Kahramanlarımızın hikayesine duygusal, komik ve eğlenceli bir son getirecek olan Guardians of the Galaxy Vol. 3, 5 Mayıs 2023’te sinemalarda yayınlanacak. Film öncesi Disney+ üzerinden Guardians of the Galaxy Holiday Special’ı izlemeyi unutmayın.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Ben asgari ücretle alıp binemedikten sonra ne yapayım bunu
Süper ötesi
Amerika 8k ise bizde rahatlıkla 200- 250 bin civarında olacaktır. Maşallah eskiden araba aldığımız fiyatlar :D
maaşallah
Hız olarak çok büyük başarı Türkiye’nin esas kızılelması bu bence.
Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam