Guardians of the Galaxy 3'ün çekimleriyle ilgili James Gunn'dan açıklama

Marvel'ın sevilen serilerinden olan Guardians of the Galaxy'nin yeni filmi için hazırlıklar son sürat devam ediyor. Serinin yönetmeni ve senaristi James Gunn, Guardians of the Galaxy Vol. 3'ün çekimlerinin bu yıl içerisinde başlayacağını söyledi. Gunn ayrıca yeni filmin her şeyiyle "dev bir yapım" olacağını belirtti.

Twitter üzerinden bazı açıklamalar yapan 50 yaşındaki ünlü yönetmen,"Tasarımcılarımız ve görsel geliştirme dahilerimiz şu anda yeni, fantastik dünyalar ve uzaylılar yaratmakla meşgul. Galaksi tüm bu büyü için yeterince büyük mü emin değilim. Bu. Film. Devasa. Olacak. Heyecanlıyım." ifadelerini kullandı.

Guardians of the Galaxy 3'ün 2023 yılında yayınlanması bekleniyor. Disney'in James Gunn'ı kovup daha sonra geri çağırması nedeniyle filmin vizyon tarihi ertelenmek zorunda kalmıştı. Gunn, Disney'den kovulduğu sırada Warner Bros ile The Suicide Squad filmi için anlaştığı için bir süre Guardians of the Galaxy serisinden uzak kaldı.

James Gunn ayrıca şu anda Guardians of the Galaxy Holiday Special isimli özel bir yapım üzerinde de çalışıyor. Kısa bir film şeklinde planlanan Holiday Special, 2022'nin Noel döneminde Disney Plus'ta yayınlanacak. Serinin sevilen kahramanları üçüncü filmden önce bu kısa özel yapımda tekrar bir araya gelecek.

Marvel'ın önümüzdeki yıllar için planlanan takvimini aşağıda görebilirsiniz. Guardians of the Galaxy 3'ün 2023'teki dört tarihten birisine yerleşmesi bekleniyor.

2021:

9 Temmuz: Black Widow

3 Eylül: Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings

5 Kasım: Eternals

17 Aralık: Spider-Man: No Way Home

2022:

25 Mart: Doctor Strange in the Multiverse of Madness

6 Mayıs: Thor: Love and Thunder

8 Temmuz: Black Panther 2

7 Ekim: Henüz belli olmayan Marvel filmi

11 Kasım: Captain Marvel 2

2023:

17 Şubat: Henüz belli olmayan Marvel filmi

5 Mayıs: Henüz belli olmayan Marvel filmi

8 Temmuz: Henüz belli olmayan Marvel filmi

3 Kasım: Henüz belli olmayan Marvel filmi

