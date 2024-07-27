Güç Yüzükleri ikinci sezon uzun fragman geldi, heyecan arttı

Güç Yüzükleri ikinci sezona geri sayım
29 Ağustos itibariyle erişime açılacak olan ikinci sezondaki gelişmeler birinci sezondaki hayal kırıklığını unutturmayı amaçlıyor. Tanıtım fragmanında izleyiciye sunulmayan pek çok karakter de uzun fragmanda kendisini gösterdi.
Fragmanda sezonun en büyük olayı kabul edilen Eregion savaşına değinilirken yüzüklerin dövülmesi de detaylı olarak ortaya çıkıyor. Sauron’un yedi yüzüğü cücelere verdiği ve cüceleri açgözlülüğün esiri haline getirdiği görülüyor. Bu sezonda Sauron’un insanlara verecek olduğu dokuz yüzüğü Celebrimbor'dan istediği görülüyor.
Fragmanda ayrıca Mordor’un aydınlatılması küçük bir detay olarak göze çarparken Ballrog’un kendini göstermesi ve dişi Ent karakterinin hikâyeye dahil olması da ikinci sezonda hayranları bekleyen diğer ayrıntılar.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.