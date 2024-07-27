Güç Yüzükleri ikinci sezon uzun fragman geldi, heyecan arttı

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Tam Boyutta Gör Güç Yüzükleri ikinci sezon resmi tanıtım fragmanının ardından Amazon Prime Video heyecanı arttıracak uzun fragmanı da yayınladı. San Diego Comic Con etkinliğinde 3 dakika 39 saniyelik fragman hayranların beğenisine sunuldu.

Güç Yüzükleri ikinci sezona geri sayım

29 Ağustos itibariyle erişime açılacak olan ikinci sezondaki gelişmeler birinci sezondaki hayal kırıklığını unutturmayı amaçlıyor. Tanıtım fragmanında izleyiciye sunulmayan pek çok karakter de uzun fragmanda kendisini gösterdi.

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Fragmanda sezonun en büyük olayı kabul edilen Eregion savaşına değinilirken yüzüklerin dövülmesi de detaylı olarak ortaya çıkıyor. Sauron’un yedi yüzüğü cücelere verdiği ve cüceleri açgözlülüğün esiri haline getirdiği görülüyor. Bu sezonda Sauron’un insanlara verecek olduğu dokuz yüzüğü Celebrimbor'dan istediği görülüyor.

Fragmanda ayrıca Mordor’un aydınlatılması küçük bir detay olarak göze çarparken Ballrog’un kendini göstermesi ve dişi Ent karakterinin hikâyeye dahil olması da ikinci sezonda hayranları bekleyen diğer ayrıntılar.

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Güç Yüzükleri ikinci sezon uzun fragman yayında