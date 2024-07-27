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    Güç Yüzükleri ikinci sezon uzun fragman geldi, heyecan arttı

    Toplamda 3 dakika 39 saniye süren Güç Yüzükleri ikinci sezon uzun fragmanı bugüne kadar merak edilen pek çok ayrıntıyı ve karakteri gün yüzüne çıkarıyor.        
    Güç Yüzükleri ikinci sezon uzun fragman Tam Boyutta Gör
    Güç Yüzükleri ikinci sezon resmi tanıtım fragmanının ardından Amazon Prime Video heyecanı arttıracak uzun fragmanı da yayınladı. San Diego Comic Con etkinliğinde 3 dakika 39 saniyelik fragman hayranların beğenisine sunuldu.

    Güç Yüzükleri ikinci sezona geri sayım

    29 Ağustos itibariyle erişime açılacak olan ikinci sezondaki gelişmeler birinci sezondaki hayal kırıklığını unutturmayı amaçlıyor. Tanıtım fragmanında izleyiciye sunulmayan pek çok karakter de uzun fragmanda kendisini gösterdi.

    Fragmanda sezonun en büyük olayı kabul edilen Eregion savaşına değinilirken yüzüklerin dövülmesi de detaylı olarak ortaya çıkıyor. Sauron’un yedi yüzüğü cücelere verdiği ve cüceleri açgözlülüğün esiri haline getirdiği görülüyor. Bu sezonda Sauron’un insanlara verecek olduğu dokuz yüzüğü Celebrimbor'dan istediği görülüyor.

    Fragmanda ayrıca Mordor’un aydınlatılması küçük bir detay olarak göze çarparken Ballrog’un kendini göstermesi ve dişi Ent karakterinin hikâyeye dahil olması da ikinci sezonda hayranları bekleyen diğer ayrıntılar.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 2 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 2 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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