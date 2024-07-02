Rings of Power/Güç Yüzükleri ikinci sezondan yeni görseller geldi

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Tam Boyutta Gör Birinci sezonun hayal kırıklığının ardından çok daha iddialı bir şekilde ikinci sezona hazırlanan Amazon’un Güç Yüzükleri dizisinden yeni görseller gelmeye devam ediyor. Tom Bombadil ile hayranları heyecanlandıran Amazon, ikinci sezona katılacak bazı karakterleri de paylaştı.

Güç Yüzükleri ikinci sezon

Empire dergisinin Ağustos sayısı için hazırladığı yeni röportaj serisinde Güç Yüzükleri ikinci sezonunda göreceğimiz yeni karakterler ve olaylar aktarılacak. Dergi tanıtım görsellerinde epey bir bilgi de vermiş oldu.

Güç Yüzükleri ikinci sezonundan haber var 1 ay önce eklendi

Galadriel’e odaklanan dergi kapağı ayrıca Annatar hüviyetine bürünen Halbrand yani Sauron’a da yer ayırıyor. Arka planda kanat hissiyatı uyandıran ışık hüzmesi ile birlikte Sauron’un Elflere kendisini elçi olarak tanıttığı ve bilge rolüne büründüğü hikâyenin işleneceği anlaşılıyor.

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Diğer taraftan bugüne kadar sadece LOTR oyunlarında karşımıza çıkan ve ilk kez ekrana yansıyacak olan Barrow-wights ruhları da kapakta kendisine yer bulacak. Cadı Kral’ın etkisinde olan ruhların istekleri dışında şeytana hizmet ettiği anlatılıyor.

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Yine dizide ilk kez karşımıza çıkacak bir tepe trolünün görseli paylaşılırken ikinci sezonda önemli bir yere sahip olan Eregion savaşında Elrond’un zırhı ve miğferi de detaylı bir şekilde paylaşımlarda yer alıyor. Rings of Power/Güç Yüzükleri ikinci sezonu 29 Ağustos tarihinde erişime açılacak

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