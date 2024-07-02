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    Rings of Power/Güç Yüzükleri ikinci sezondan yeni görseller geldi

    Rings of Power/Güç Yüzükleri dizisinin ikinci sezonu için heyecanlı bekleyiş devam ederken Amazon bu kez hayranların tepkisini çekmeyecek görseller paylaşıyor.  
    Rings of Power/Güç Yüzükleri Tam Boyutta Gör
    Birinci sezonun hayal kırıklığının ardından çok daha iddialı bir şekilde ikinci sezona hazırlanan Amazon’un Güç Yüzükleri dizisinden yeni görseller gelmeye devam ediyor. Tom Bombadil ile hayranları heyecanlandıran Amazon, ikinci sezona katılacak bazı karakterleri de paylaştı.

    Güç Yüzükleri ikinci sezon

    Empire dergisinin Ağustos sayısı için hazırladığı yeni röportaj serisinde Güç Yüzükleri ikinci sezonunda göreceğimiz yeni karakterler ve olaylar aktarılacak. Dergi tanıtım görsellerinde epey bir bilgi de vermiş oldu.

    Galadriel’e odaklanan dergi kapağı ayrıca Annatar hüviyetine bürünen Halbrand yani Sauron’a da yer ayırıyor. Arka planda kanat hissiyatı uyandıran ışık hüzmesi ile birlikte Sauron’un Elflere kendisini elçi olarak tanıttığı ve bilge rolüne büründüğü hikâyenin işleneceği anlaşılıyor.

    Rings of Power/Güç Yüzükleri dizisinden yeni görseller Tam Boyutta Gör

    Diğer taraftan bugüne kadar sadece LOTR oyunlarında karşımıza çıkan ve ilk kez ekrana yansıyacak olan Barrow-wights ruhları da kapakta kendisine yer bulacak. Cadı Kral’ın etkisinde olan ruhların istekleri dışında şeytana hizmet ettiği anlatılıyor.

    Rings of Power/Güç Yüzükleri dizisinden yeni görseller Tam Boyutta Gör

    Yine dizide ilk kez karşımıza çıkacak bir tepe trolünün görseli paylaşılırken ikinci sezonda önemli bir yere sahip olan Eregion savaşında Elrond’un zırhı ve miğferi de detaylı bir şekilde paylaşımlarda yer alıyor. Rings of Power/Güç Yüzükleri ikinci sezonu 29 Ağustos tarihinde erişime açılacak

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    A
    ahmbtr155 1 saat önce

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    Halilcv 2 gün önce

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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