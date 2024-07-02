Rings of Power/Güç Yüzükleri ikinci sezondan yeni görseller geldi

Güç Yüzükleri ikinci sezon
Empire dergisinin Ağustos sayısı için hazırladığı yeni röportaj serisinde Güç Yüzükleri ikinci sezonunda göreceğimiz yeni karakterler ve olaylar aktarılacak. Dergi tanıtım görsellerinde epey bir bilgi de vermiş oldu.
Galadriel’e odaklanan dergi kapağı ayrıca Annatar hüviyetine bürünen Halbrand yani Sauron’a da yer ayırıyor. Arka planda kanat hissiyatı uyandıran ışık hüzmesi ile birlikte Sauron’un Elflere kendisini elçi olarak tanıttığı ve bilge rolüne büründüğü hikâyenin işleneceği anlaşılıyor.
Diğer taraftan bugüne kadar sadece LOTR oyunlarında karşımıza çıkan ve ilk kez ekrana yansıyacak olan Barrow-wights ruhları da kapakta kendisine yer bulacak. Cadı Kral’ın etkisinde olan ruhların istekleri dışında şeytana hizmet ettiği anlatılıyor.
Yine dizide ilk kez karşımıza çıkacak bir tepe trolünün görseli paylaşılırken ikinci sezonda önemli bir yere sahip olan Eregion savaşında Elrond’un zırhı ve miğferi de detaylı bir şekilde paylaşımlarda yer alıyor. Rings of Power/Güç Yüzükleri ikinci sezonu 29 Ağustos tarihinde erişime açılacakBu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.