Rings of Power/Güç Yüzükleri dizisinden ikinci uzun fragman geldi: Galadriel ve Celebrimbor ön planda

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Tam Boyutta Gör Rings of Power/Güç Yüzükleri dizisinin ikinci sezonuna geri sayım devam ederken Amazon da yeni fragmanlar ile heyecanı üst seviyede tutmaya çalışıyor. Yayınlanan ikinci uzun fragman odak noktasını biraz değiştiriyor.

İkinci uzun fragman da geldi

Geçtiğimiz ay yayınlanan ilk uzun fragmanda güç yüzüklerinin dövülmesine yönelik ayrıntılar daha fazla ön plandaydı. İkinci uzun fragmanda ise bu kez güç yüzüklerinin dövülmesi sürecinde Celebrimbor ve Sauron’un ilişkisi ön plana çıkıyor.

Güç Yüzükleri ikinci sezon uzun fragman yayında 2 hf. önce eklendi

Diğer taraftan bir süre Sauron etkisinde kaldığı anlaşılan Galadriel’in son sahnede Sauron ile kapışması da heyecan uyandırıyor. Fragmanda Eregion savaşına biraz daha ayrıntılı yaklaşıldığı görülüyor. Rings of Power/Güç Yüzükleri dizisinin ikinci sezonu 29 Ağustos itibariyle erişime açılacak.

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Rings of Power/Güç Yüzükleri dizisinden ikinci uzun fragman