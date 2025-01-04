Güncelleme desteği kesilen Xiaomi, Redmi, POCO modelleri – Ocak 2025

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Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz Ekim ayında yayınlanmaya başlayan Android 15, daha fazla cihaza ulaşmaya devam ediyor. Dolayısıyla üreticiler de Android 15 takvimlerini oluşturmaya başladı. Peki, bu takviminin yanı sıra güncelleme desteği hangi modeller için bitiyor? İşte Ocak 2025'te güncelleme desteği kesilen Xiaomi, Redmi, POCO modelleri…

Güncelleme desteği kesilen Xiaomi modelleri

Kaçıranlar için Xiaomi, günümüzde 2021 sonrası cihazlar için 4 yıl, 2023 sonrası cihazlar içinse 5 yıla kadar güncelleme desteği sunuyor. Bu politika tepe modeller için geçerli olurken, eski nesil telefonlara olan desteğin artık sonlandığını görüyoruz. Bunun bir nedeni donanım, bir diğer nedeni ise destek süresinin geride bırakılması.

Xiaomi'nin EOS (Destek Sonu) listesi, kısa süre önce Mi 10S, Mi 10 Pro, Mi 10 Ultra, Mi 11 Lite 5G, MIX 4, Redmi Note 10T, Redmi Note 8 (2021), Redmi Note 10 5G ve Redmi Note 8 (2021) modelleri ile güncellendi. Listeye eklenen tüm telefonlara ise aşağıdan ulaşabilirsiniz.

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Xiaomi’nin EOS listesine eklenen telefonlar bundan böyle MIUI, Android veya güvenlik güncellemelerini alamayacak. Ancak desteğin tamamen kesilmeyeceğini belirtmekte fayda var. Bu doğrultuda yeni MIUI ve Android güncellemelerinin yanı sıra yalnızca ciddi bir güvenlik açığı durumunda güncelleme alacaklar. Dolayısıyla kullanıcıların endişelenmelerine gerek yok diyebiliriz.

Mi 10S

Mi 10 Pro

Mi 10 Ultra

Mi 11 Lite 5G

MIX 4

Redmi Note 10T

Redmi Note 8 (2021)

Redmi Note 10 5G

Redmi Note 8 (2021)

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