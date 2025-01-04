Güncelleme desteği kesilen Xiaomi, Redmi, POCO modelleri – Ocak 2025

Güncelleme desteği kesilen Xiaomi modelleri
Kaçıranlar için Xiaomi, günümüzde 2021 sonrası cihazlar için 4 yıl, 2023 sonrası cihazlar içinse 5 yıla kadar güncelleme desteği sunuyor. Bu politika tepe modeller için geçerli olurken, eski nesil telefonlara olan desteğin artık sonlandığını görüyoruz. Bunun bir nedeni donanım, bir diğer nedeni ise destek süresinin geride bırakılması.
Xiaomi'nin EOS (Destek Sonu) listesi, kısa süre önce Mi 10S, Mi 10 Pro, Mi 10 Ultra, Mi 11 Lite 5G, MIX 4, Redmi Note 10T, Redmi Note 8 (2021), Redmi Note 10 5G ve Redmi Note 8 (2021) modelleri ile güncellendi. Listeye eklenen tüm telefonlara ise aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Xiaomi’nin EOS listesine eklenen telefonlar bundan böyle MIUI, Android veya güvenlik güncellemelerini alamayacak. Ancak desteğin tamamen kesilmeyeceğini belirtmekte fayda var. Bu doğrultuda yeni MIUI ve Android güncellemelerinin yanı sıra yalnızca ciddi bir güvenlik açığı durumunda güncelleme alacaklar. Dolayısıyla kullanıcıların endişelenmelerine gerek yok diyebiliriz.
- Mi 10S
- Mi 10 Pro
- Mi 10 Ultra
- Mi 11 Lite 5G
- MIX 4
- Redmi Note 10T
- Redmi Note 8 (2021)
- Redmi Note 10 5G
- Redmi Note 8 (2021)
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