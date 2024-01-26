Güncelleme ile ChatGPT’nin tembelliği tedavi edildi

GPT-4 artık tembel değil
Bazı ChatGPT kullanıcıları kısa süre önce sohbet robotunun verilen görevleri tamamlamayı sık sık reddettiğinden şikayet etmiş ve suçu GPT-4'teki güncelleme eksikliğine atmıştı. Ancak OpenAI'ın güncellemesi, daha yaygın olarak kullanılabilen GPT-4'ün Nisan 2023'e kadar olan bilgilerle eğitilmiş ve yalnızca önizlemede mevcut olan bir sürümü olan GPT-4 Turbo için geçerli durumda. Eylül 2021'den önce mevcut olan verilerden öğrenilen GPT-4'ü kullananlar aynı tembellik sorunlarını yaşamaya devam edebilirler.
OpenAI gönderide, API'si aracılığıyla GPT-4 kullananların yüzde 70'inden fazlasının, daha güncel bilgi tabanı nedeniyle GPT-4 Turbo'ya geçtiğini söyledi. Şirket, önümüzdeki birkaç ay içinde GPT-4 Turbo'nun Vision ile genel kullanıma sunulması da dahil olmak üzere GPT-4 Turbo'ya daha fazla güncelleme geleceğini söyledi. Vision sayesinde kullanıcılar metinden görüntü üretme gibi daha fazla multimodal istemler yapabilecekler.
OpenAI ayrıca Embeddings adı verilen daha küçük yapay zeka modellerini de piyasaya sürdü. OpenAI, Embeddings'i doğal dil veya kodlar gibi içerikteki kavramları temsil eden bir sayı dizisi olarak tanımlıyor. Bu sayede, cevabı üretmek yerine bir veritabanından bilgi alan bir yapay zeka türü olan erişim destekli üretim kullanan uygulamalar, eriştiği farklı içeriklerin ilişkisini anlayabiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.