Tam Boyutta Gör OpenAI bir blog yazısında, güncellenmiş GPT-4 Turbo'nun kod oluşturma gibi görevleri önceki önizleme modeline göre daha kapsamlı bir şekilde tamamlayabildiğini ve modelin bir görevi tamamlayamadığı 'tembellik' vakalarını ise azalttıklarının aktardı. Ancak şirket tam olarak neyi güncellediğini bir süredir olduğu gibi açıklamadı.

GPT-4 artık tembel değil

Bazı ChatGPT kullanıcıları kısa süre önce sohbet robotunun verilen görevleri tamamlamayı sık sık reddettiğinden şikayet etmiş ve suçu GPT-4'teki güncelleme eksikliğine atmıştı. Ancak OpenAI'ın güncellemesi, daha yaygın olarak kullanılabilen GPT-4'ün Nisan 2023'e kadar olan bilgilerle eğitilmiş ve yalnızca önizlemede mevcut olan bir sürümü olan GPT-4 Turbo için geçerli durumda. Eylül 2021'den önce mevcut olan verilerden öğrenilen GPT-4'ü kullananlar aynı tembellik sorunlarını yaşamaya devam edebilirler.

OpenAI gönderide, API'si aracılığıyla GPT-4 kullananların yüzde 70'inden fazlasının, daha güncel bilgi tabanı nedeniyle GPT-4 Turbo'ya geçtiğini söyledi. Şirket, önümüzdeki birkaç ay içinde GPT-4 Turbo'nun Vision ile genel kullanıma sunulması da dahil olmak üzere GPT-4 Turbo'ya daha fazla güncelleme geleceğini söyledi. Vision sayesinde kullanıcılar metinden görüntü üretme gibi daha fazla multimodal istemler yapabilecekler.

OpenAI giderek “açık olmayan” bir yer haline geliyor 1 gün önce eklendi

OpenAI ayrıca Embeddings adı verilen daha küçük yapay zeka modellerini de piyasaya sürdü. OpenAI, Embeddings'i doğal dil veya kodlar gibi içerikteki kavramları temsil eden bir sayı dizisi olarak tanımlıyor. Bu sayede, cevabı üretmek yerine bir veritabanından bilgi alan bir yapay zeka türü olan erişim destekli üretim kullanan uygulamalar, eriştiği farklı içeriklerin ilişkisini anlayabiliyor.

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Güncelleme ile ChatGPT’nin tembelliği tedavi edildi