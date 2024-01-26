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    Güncelleme ile ChatGPT’nin tembelliği tedavi edildi

    ChatGPT’ye güç veren GPT-4 bir süredir yavaş olmakla eleştiriliyordu. OpenAI ise yaptığı açıklamada yeni bir güncelleme ile GPT-4’ün tembelliğini tedavi ettiklerini paylaştı.
    Güncelleme ile ChatGPT’nin tembelliği tedavi edildi Tam Boyutta Gör
    OpenAI bir blog yazısında, güncellenmiş GPT-4 Turbo'nun kod oluşturma gibi görevleri önceki önizleme modeline göre daha kapsamlı bir şekilde tamamlayabildiğini ve modelin bir görevi tamamlayamadığı 'tembellik' vakalarını ise azalttıklarının aktardı. Ancak şirket tam olarak neyi güncellediğini bir süredir olduğu gibi açıklamadı.

    GPT-4 artık tembel değil

    Bazı ChatGPT kullanıcıları kısa süre önce sohbet robotunun verilen görevleri tamamlamayı sık sık reddettiğinden şikayet etmiş ve suçu GPT-4'teki güncelleme eksikliğine atmıştı. Ancak OpenAI'ın güncellemesi, daha yaygın olarak kullanılabilen GPT-4'ün Nisan 2023'e kadar olan bilgilerle eğitilmiş ve yalnızca önizlemede mevcut olan bir sürümü olan GPT-4 Turbo için geçerli durumda. Eylül 2021'den önce mevcut olan verilerden öğrenilen GPT-4'ü kullananlar aynı tembellik sorunlarını yaşamaya devam edebilirler.

    OpenAI gönderide, API'si aracılığıyla GPT-4 kullananların yüzde 70'inden fazlasının, daha güncel bilgi tabanı nedeniyle GPT-4 Turbo'ya geçtiğini söyledi. Şirket, önümüzdeki birkaç ay içinde GPT-4 Turbo'nun Vision ile genel kullanıma sunulması da dahil olmak üzere GPT-4 Turbo'ya daha fazla güncelleme geleceğini söyledi. Vision sayesinde kullanıcılar metinden görüntü üretme gibi daha fazla multimodal istemler yapabilecekler.

    OpenAI ayrıca Embeddings adı verilen daha küçük yapay zeka modellerini de piyasaya sürdü. OpenAI, Embeddings'i doğal dil veya kodlar gibi içerikteki kavramları temsil eden bir sayı dizisi olarak tanımlıyor. Bu sayede, cevabı üretmek yerine bir veritabanından bilgi alan bir yapay zeka türü olan erişim destekli üretim kullanan uygulamalar, eriştiği farklı içeriklerin ilişkisini anlayabiliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 3 gün önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 5 gün önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 1 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 3 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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