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    Güneş enerjisinde 2023’te rekor kırılacak

    Dünya genelinde yenilenebilir enerji yatırımları sürüyor. Bu alanda ön plana çıkan güneş enerjisinde, 2023 yılında eklenecek yeni yatırımlarla birlikte rekor kırılması öngörülüyor.
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    Güneş enerjisinde 2023’te rekor kırılacak Tam Boyutta Gör
    Dünya genlinde yenilenebilir enerjinin önemini her geçen gün anlıyoruz. Çoğu ülke mevcut yatırımları artırmaya çalışırken özellikle güneş enerjisinde yoğun eğilim sürüyor. Küresel araştırma şirketi Wood Mackenzie'ye göre, 2023 yılında dünya çapında rekor ölçekte güneş enerjisi kapasitesine ulaşılacak.

    Güneş enerjisinde rekor büyüme

    Wood Mackenzie, yeni kurulan güneş enerjisi kapasitesinin bu yıl dünya genelinde yaklaşık 270 GW'a ulaşacağını tahmin ediyor. Öngörülen bu büyüme, nihai rakamlarla doğrulanırsa, 2022'ye göre yüzde 33'lük önemli bir artış sağlanmış olacak. Araştırma firması, 2024 yılında küresel güneş enerjisi pazarında yıllık yüzde 1'lik bir genişleme öngörürken, bunu 2025 yılında yüzde 5'lik bir artış izleyecek. Bununla birlikte, 2026 yılında yüzde 1'lik potansiyel bir düşüş bekleniyor. Özellikle, Çin'in de dahil olduğu Asya-Pasifik bölgesi, 2032 yılına kadar güneş enerjisi dağıtımına hakim olacak gibi görünüyor.

    Güneş enerjisinde 2023’te rekor kırılacak Tam Boyutta Gör
    Wood Mackenzie anlaşılır bir şekilde Çin'in en azından önümüzdeki beş yıl boyunca güneş paneli üretiminde lider olacağını öngörüyor. Yakın vadede ABD, Avrupa ve Hindistan'daki politika teşviklerinin Çin'in pazar payına önemli bir darbe vurması beklenmiyor. Geliştiriciler çok daha ucuz polisilikon fiyatlarından yararlanarak şebeke ölçeğindeki güneş enerjisi tesislerini büyük ölçekte genişletiyor. Ancak WoodMac, Çin'in ihracat odağını panellerden hücrelere ve wafer'lara kaydırmasını bekliyor.

    ABD’nin güneş enerjisi sektörü ise 2023 yılının ilk çeyreğinde rekor düzeyde en büyük ilk çeyreğini yaşadı. ABD'nin şebeke ölçeğindeki güneş enerjisi kurulumları ilk çeyrekte yıldan yıla %66'lık güçlü bir toparlanma kaydetti, ancak projeler hala ara bağlantı gecikmeleri ve tedarik zinciri aksaklıklarının olumsuz etkilerini yaşıyor. ABD'de konut tipi güneş enerjisi de 2023 yılının ilk çeyreğinde rekor kırdı, ancak olası ekonomik belirsizliklere karşı tüketicilerin ürkekliği nedeniyle satışlar yavaşladı.

    Avrupa’ya dönüldüğünde ise 2023'ün ilk çeyreğinde, 2022'nin ilk çeyreğindeki hacmin iki katına ulaşan üç aylık konut tipi güneş enerjisi kurulumlarında Birleşik Krallık zirvede yer aldı. İngiltere'nin bu hızı devam ederse, 2023 yılında konut tipi güneş enerjisi kurulu kapasitesi en az yüzde 60 oranına yanaşacak.

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