Güneş panelleri için pasif kar temizleme yöntemi geliştirildi

Tam Boyutta Gör Net sıfıra ulaşma çabası içinde olan bilim insanları, mevcut teknolojileri etkin bir şekilde muhafaza etmenin uygun maliyetli yollarını arıyor. Özellikle kış şartlarında ve kar yağışından sonra güneş panellerinin verimliliği ciddi oradan düşüş yaşayabiliyor. Bir araştırma ekibi şimdi bu sorunu çözebilecek bir yöntem geliştirdiklerini duyurdu.

Güneş panellerinde biriken karı temizlemede basit yöntem

Fotovoltaik sistemler sert hava koşullarında zarar görme eğilimindedir; örneğin, çok kar yağan kuzey bölgelerinde yıllık enerji kayıpları yüzde 15 seviyelerine kadar çıkabiliyor. Ancak Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Toledo Üniversitesi'nden bir grup araştırmacı, güneş panellerindeki karı pasif bir şekilde temizleyebilen ve kış ayları boyunca çalışmaya devam etmelerini sağlayan Snow-Free Solar adlı yeni bir kaplama geliştirdi.

Tam Boyutta Gör Araştırma ekibi geliştirdikleri kaplamayı panelin alt çıkıntısına uygulayarak 150 güneş enerjisi santralinde testler gerçekleştirdi. Belirtilenlere göre bu sayede güneş ışığının emilimi engellenmeden kar başarılı bir şekilde eritildi. Bilim insanları, Snow-Free Solar'ın panel üzerinde herhangi bir kısmi gölgelenmeye veya sıcak noktalara neden olmayan ve modül garantisini geçersiz kılmayan, uygulaması kolay bir şerit kaplama olduğunu vurguladı.

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Ayrıca şeritler hem yeni hem de eski güneş panellerinde kolaylıkla kullanılabiliyor. Toledo Üniversitesi Makine Endüstri ve İmalat Mühendisliği Bölümü'nde doçent olan Hossein Sojoudi şunları söyledi: “Şerit kaplamalar panelin alt kenarına uygulanarak, çalışması için herhangi bir enerji gerektirmeden pasif bir şekilde karı temizliyor.” Sektör ortaklarıyla birlikte çalışan Dr. Sojoudi, 2023 yılı sonuna kadar ABD genelinde binlerce şerit kaplamanın kurulmasını beklediğini söyledi. Sojoudi, 2024 yılı sonuna kadar 1 milyon şerit kaplama üretim hızına ulaşacaklarını tahmin ediyor: “Çözümümüz, yoğun kar yağışı alan eyaletlerde yıllık 150 milyon dolar ek gelir sağlayabilecek, oyunun kurallarını değiştiren bir teknoloji”

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Güneş panelleri için pasif kar temizleme yöntemi geliştirildi