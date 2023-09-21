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    Güneş panelleri için pasif kar temizleme yöntemi geliştirildi

    Bir araştırma ekibi, güneş panellerindeki karı pasif olarak temizleyebilen ve kış ayları boyunca çalışmaya devam etmelerini sağlayan Snow-Free Solar'ı geliştirdiler.
    Güneş panelleri için pasif kar temizleme yöntemi geliştirildi Tam Boyutta Gör
    Net sıfıra ulaşma çabası içinde olan bilim insanları, mevcut teknolojileri etkin bir şekilde muhafaza etmenin uygun maliyetli yollarını arıyor. Özellikle kış şartlarında ve kar yağışından sonra güneş panellerinin verimliliği ciddi oradan düşüş yaşayabiliyor. Bir araştırma ekibi şimdi bu sorunu çözebilecek bir yöntem geliştirdiklerini duyurdu.

    Güneş panellerinde biriken karı temizlemede basit yöntem

    Fotovoltaik sistemler sert hava koşullarında zarar görme eğilimindedir; örneğin, çok kar yağan kuzey bölgelerinde yıllık enerji kayıpları yüzde 15 seviyelerine kadar çıkabiliyor. Ancak Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Toledo Üniversitesi'nden bir grup araştırmacı, güneş panellerindeki karı pasif bir şekilde temizleyebilen ve kış ayları boyunca çalışmaya devam etmelerini sağlayan Snow-Free Solar adlı yeni bir kaplama geliştirdi.

    Güneş panelleri için pasif kar temizleme yöntemi geliştirildi Tam Boyutta Gör
    Araştırma ekibi geliştirdikleri kaplamayı panelin alt çıkıntısına uygulayarak 150 güneş enerjisi santralinde testler gerçekleştirdi. Belirtilenlere göre bu sayede güneş ışığının emilimi engellenmeden kar başarılı bir şekilde eritildi. Bilim insanları, Snow-Free Solar'ın panel üzerinde herhangi bir kısmi gölgelenmeye veya sıcak noktalara neden olmayan ve modül garantisini geçersiz kılmayan, uygulaması kolay bir şerit kaplama olduğunu vurguladı.

    Ayrıca şeritler hem yeni hem de eski güneş panellerinde kolaylıkla kullanılabiliyor. Toledo Üniversitesi Makine Endüstri ve İmalat Mühendisliği Bölümü'nde doçent olan Hossein Sojoudi şunları söyledi: “Şerit kaplamalar panelin alt kenarına uygulanarak, çalışması için herhangi bir enerji gerektirmeden pasif bir şekilde karı temizliyor.” Sektör ortaklarıyla birlikte çalışan Dr. Sojoudi, 2023 yılı sonuna kadar ABD genelinde binlerce şerit kaplamanın kurulmasını beklediğini söyledi. Sojoudi, 2024 yılı sonuna kadar 1 milyon şerit kaplama üretim hızına ulaşacaklarını tahmin ediyor: “Çözümümüz, yoğun kar yağışı alan eyaletlerde yıllık 150 milyon dolar ek gelir sağlayabilecek, oyunun kurallarını değiştiren bir teknoloji”

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    delikanli53 10 saat önce

    yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.

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    ccguven 1 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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