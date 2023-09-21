Güneş panelleri için pasif kar temizleme yöntemi geliştirildi

Güneş panellerinde biriken karı temizlemede basit yöntem
Fotovoltaik sistemler sert hava koşullarında zarar görme eğilimindedir; örneğin, çok kar yağan kuzey bölgelerinde yıllık enerji kayıpları yüzde 15 seviyelerine kadar çıkabiliyor. Ancak Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Toledo Üniversitesi'nden bir grup araştırmacı, güneş panellerindeki karı pasif bir şekilde temizleyebilen ve kış ayları boyunca çalışmaya devam etmelerini sağlayan Snow-Free Solar adlı yeni bir kaplama geliştirdi.
Ayrıca şeritler hem yeni hem de eski güneş panellerinde kolaylıkla kullanılabiliyor. Toledo Üniversitesi Makine Endüstri ve İmalat Mühendisliği Bölümü'nde doçent olan Hossein Sojoudi şunları söyledi: “Şerit kaplamalar panelin alt kenarına uygulanarak, çalışması için herhangi bir enerji gerektirmeden pasif bir şekilde karı temizliyor.” Sektör ortaklarıyla birlikte çalışan Dr. Sojoudi, 2023 yılı sonuna kadar ABD genelinde binlerce şerit kaplamanın kurulmasını beklediğini söyledi. Sojoudi, 2024 yılı sonuna kadar 1 milyon şerit kaplama üretim hızına ulaşacaklarını tahmin ediyor: “Çözümümüz, yoğun kar yağışı alan eyaletlerde yıllık 150 milyon dolar ek gelir sağlayabilecek, oyunun kurallarını değiştiren bir teknoloji”Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.