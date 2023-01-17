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    Güneş panellerinde yaşanan kirlenme sorunu milyarlarca dolara mal oluyor

    Uluslararası Enerji Ajansı tarafından hazırlanan yeni bir rapor, güneş panellerinde yaşanan kirlenmenin maliyetini ortaya koyuyor. Bu sorun milyarlarca dolarlık kayba neden oluyor.
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    Güneş panellerinde yaşanan kirlenme milyarlarca dolara mal oluyor Tam Boyutta Gör
    Uluslararası Enerji Ajansı'nın Fotovoltaik Güç Sistemleri Programı (IEA-PVPS) tarafından hazırlanan yeni bir rapor, güneş paneli modüllerinin kirlenmesinden kaynaklanan gelir kaybının yıllık birkaç milyar dolar olduğunu ortaya koyuyor. Güneş enerjisi kapasitesi arttıkça bu kayıp da artacak.

    Kirlenmenin maliyeti 3 milyar euro'yu aşıyor

    Güneş panellerinde yaşanan kirlenme milyarlarca dolara mal oluyor Tam Boyutta Gör
    Güneş panellerinin toz, kir, kum veya karla kaplandığı, dolayısıyla da daha az güneş ışığı almasına neden olduğu kirlenme sorunu hala hafife alınıyor. Kirlenmeyen cam kaplamalar, otomatik ve manuel temizleme ürünleri ve bunları en ekonomik şekilde kullanmanın yollarını tahmin eden modeller mevcut. Ancak güneş paneli sistemlerinin kirlenme kaynaklı yaşattığı gelir kayıpları azımsanmayacak seviyede.

    Rapor, kirlenmenin büyük ölçüde sahaya özgü bir sorun olduğunu ve tek bir saha içindeki farklı alanların bile oldukça farklı koşullar görebileceğini gösteriyor. Araştırmaya göre sadece 2018 yılında kirlenme kaynaklı küresel yıllık güneş enerji üretiminde en az yüzde 3 ila yüzde 4'lük bir kayıp yaşandı. Bu kaybın maliyeti ise 3-5 milyar Euro. Araştırmacılar güneş panellerinin kurulacağı yerin doğru bir şekilde analiz edilmesinin ve doğru modellemelerin uygulanmasının burada kritik öneme sahip olduğunu vurguluyorlar.

    Öte yandan araştırmada kirlenme önleyici kaplamalar ve optimize edilmiş eğim açısı gibi bir dizi çözümün de kirlenmeye karşı avantaj sağladığı belirtiliyor. Aynı şekilde güneş panellerini temizlemek geliştirilen otonom robot sistemler de bu alanda gelecekte daha fazla fayda sağlayacaktır.

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