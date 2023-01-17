Güneş panellerinde yaşanan kirlenme sorunu milyarlarca dolara mal oluyor

Kirlenmenin maliyeti 3 milyar euro'yu aşıyor
Rapor, kirlenmenin büyük ölçüde sahaya özgü bir sorun olduğunu ve tek bir saha içindeki farklı alanların bile oldukça farklı koşullar görebileceğini gösteriyor. Araştırmaya göre sadece 2018 yılında kirlenme kaynaklı küresel yıllık güneş enerji üretiminde en az yüzde 3 ila yüzde 4'lük bir kayıp yaşandı. Bu kaybın maliyeti ise 3-5 milyar Euro. Araştırmacılar güneş panellerinin kurulacağı yerin doğru bir şekilde analiz edilmesinin ve doğru modellemelerin uygulanmasının burada kritik öneme sahip olduğunu vurguluyorlar.
Öte yandan araştırmada kirlenme önleyici kaplamalar ve optimize edilmiş eğim açısı gibi bir dizi çözümün de kirlenmeye karşı avantaj sağladığı belirtiliyor. Aynı şekilde güneş panellerini temizlemek geliştirilen otonom robot sistemler de bu alanda gelecekte daha fazla fayda sağlayacaktır.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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