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    Alternatif Enerji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Güneş ve rüzgârdan elde edilen elektrik, küresel talebin 100 katını karşılayabilir

    Londra merkezli düşünce kuruluşu Carbon Tracker’ın yayınladığı rapor, güneş ve rüzgârdan elde edilen elektriğin dünya enerji talebinin 100 katını karşılayabileceğini ortaya koydu.
    24 Nisan 2021, 23:59 (1 gün)
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    Alternatif Enerji
    Gökhan G.
    Editör
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    Güneş ve rüzgârdan elde edilen elektrik, küresel talebin 100 katını karşılayabilir
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    Gelecek nesillere yaşanabilir bir gezen bırakmak için fosil yakıt kullanımına son vermemiz gerektiği artık bilinen bir gerçeklik. Bu alanda atılan adımlara bakıldığında, insanoğlunun doğru yolda olduğunu söylemek de mümkün. Londra merkezli düşünce kuruluşu Carbon Tracker’ın yayınladığı rapor ise yenilenebilir enerji kaynaklarına yapılan yatırımın doğru ata oynamak olduğunu gösteriyor.

    Kuruluşa göre son dönemde düşen maliyetler neticesinde 10 yıllık ortalamaya bakıldığında güneş enerjisi kapasitesi yıllık ortalama yüzde 39, rüzgâr enerjisi kapasitesi ise yüzde 17 büyüme göstermiş durumda. Söz konusu oranlar, rakamlara vurulduğunda ortaya oldukça çarpıcı veriler çıkmış görünüyor.

    Ayrıca Bkz. "High Hopes adlı girişim, karbon yakalamak için sıcak hava balonları kullanmaya hazırlanıyor"

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    2019 yılında 65 bin teravatsaat olarak tespit edilen küresel enerji tüketiminin karşısına dikilen yenilenebilir kaynakların eli oldukça güçlü. Mevcut haliyle yılda 5,8 milyon teravatsaat elektrik üretim potansiyeli bulunan güneş enerjisi teknolojileri hem kara hem de deniz üstü rüzgâr çiftliklerinin 900 bin teravatsaatlik potansiyeli ile bir araya gelince ortaya 6,7 milyon teravatsaate eş değer bir potansiyel çıkıyor.

    Söz konusu rakamların ne yazık ki potansiyeli ortaya koyduğunu bir kez daha hatırlatmakta yarar var. Zira bu verilerin güneş enerjisi alanında sadece yüzde 0,01'i, rüzgâr enerjisinde ise 0,16’sı gerçekleştirilmiş durumda.

    Afrika kıtası lider duruma gelebilir

    Halihazırda cazip olan yenilenebilir kaynaklardan enerji üretim safhası ise 2030 yılıyla çok daha belirgin hale gelecek. Günümüz şartlarında güneş enerjisi potansiyelinin yüzde 60'ı, rüzgâr enerjisinin yüzde 15'i fosil yakıtlara göre daha ekonomik maliyetlerle üretilebilmekte.

    Güneş ve rüzgârdan elde edilen elektrik, küresel talebin 100 katını karşılayabilir

    Yenilenebilir enerjinin parlayan yıldızı ise Afrika kıtası olacakmış gibi görünüyor. Ülke potansiyeline göre "aşırı yüksek", "yüksek", "yeterli" ve "düşük" olmak üzere 4 kategoride incelemenin yer aldığı raporda enerji talebinin en az 1000 katını güneş ve rüzgârdan elde edebilecek Sahra altı Afrika ülkeleri ilk sıralarda yer alıyor. Ülkemizin de içinde bulunduğu yeterli kategorisi ise iç talebin tamamını güneş ve rüzgârdan sağlayabilme potansiyeline sahip.



    https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/dusunce-kurulusu-carbon-trackera-gore-gunes-ve-ruzgar-dunya-enerji-talebinin-100-katini-karsilayabilir/2217832
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    djtomcat 1 gün önce

    Bulaşık makinesi daha güzel temizliyor.

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    M mehmet_clk (mehmet çelik) 1 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen Dellialli
    Nasıl bir anlatım biçimi bu, kendisine mikrofon uzatılınca fikir namına saçmalamanın manası nedir.
    Haber'de adı geçen kuruluş bu sonuca nasıl varmış, ne kadar tesis nerelere kurulması lazım, maliyeti nedir olabilir mi? verimlik hesabı kurulum ve bakım maliyetleri nedir, ne kadar zamanda kurulabilir.
    Batı'nın afrikaya biçtiği fakir kalacaksın rolü nasıl değişir ki. afrikada kendi besledikleri elebaşlarıyla sömürü düzenini devam ettirmeye çalışıyorlar. şimdi bu durum nasıl tersine dönebilir bedavaya alışmış avrupa kurulu düzeni bozdurur mu?
    Nasıl bir anlatım biçimi bu, kendisine mikrofon uzatılınca fikir namına saçmalamanın manası nedir. Haber'de adı geçen kuruluş bu sonuca nasıl varmış, ne kada...
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    P PurposeLess sinan (sinan yerlihan) 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    saçma sapan bi haber, sür medyaya temiz enerji diye insanların beynini yıka.
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    darkaura 15 sa. ( Mesaj Silindi )
    gunes ve ruzgar enerjisinin problemi hic bir zaman yeterlilik olmadiki. gezegendeki gunes ve ruzgar ihtiyacimizdan binlerce kat fazla enerji iceriyor. eskiden maliyet sikintiydi artik oda asildi. gunes ve ruzgarin onundeki engel sureklilik. gunes gunun her saatinde mevsimin her gununde ayni enerjiyi vermiyor, ruzgar her gun her saat ayni hizla esmiyor. bugun hava bulutlu ruzgarda yok diye fabrikalarini kapatip evde televizyon internet bile olmadan oturacak degilsin. ne yazikki elektrigi buyuk olcekde ucuza depolamanin bir yolu yok.

    sifir karbon emisyonu mevcut teknolojilerle cozum nukleer enerjiyi sabit rezerv olarak kenara koyup uzerini ruzgar ve gunesle tamamlamak olur. gelecekde oda sicakliginda kullanilabilen super iletkenler gibi teknolojiler gelirse tamamen ruzgar ve gunese dayali enerji kurulabilir. super iletken gezegenin bir tarafinda uretilen gunes enerjisini diger tarafda gece olan sehirlerde kullanmaya imkan tanir. butun gezegeni saran bir super grid ile her zaman gunes enerjisi kullanilabilir. atakama, sahra, gobi gezegenin her kosesinde gunes enerjisi uretmeye musayit genis coller mevcut. daha fantastik teknolojik cozum uzay asansoru olur. uzay asansoru ile yorungeye yerlestirilen paneller, dunyadaki geceden gunduzden hava sartlarindan etkilenmeden surekli enerji uretebilir.
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    WB 23 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Bizde oran %22 olsa da yesil enerji adi altinda cari acik olusturulmasi yanlis. Ruzgar tirbunleri ve paneller yerli uretim olmali ve bunlari ureten fabrikalar da yesil enerji ile faaliyet gostermeli
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    Ahmet DOĞAN (Ahmet DOĞAN) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Doğru dünyanın üstünü komple panelle kapatırsak olur. o zaman da güneşsizlikten çürürüz
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    D Dellialli 1 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    "yoh yegenim. bunlağ heb amarıganın oyünü. dönyayı bez ısıtmeyoh. gendisi ısınıyyi. sonra buzullar eriyyah, gıtlıh geliyyah. hani nirede? bulgarızdandan bile zaman aliğik. açlıh olza bulgarızdan bize zaman verimüydü heç?" ...
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    M mehmet_clk (mehmet çelik) 1 gün ( Mesaj Silindi ) Dellialli
    Nasıl bir anlatım biçimi bu, kendisine mikrofon uzatılınca fikir namına saçmalamanın manası nedir.
    Haber'de adı geçen kuruluş bu sonuca nasıl varmış, ne kadar tesis nerelere kurulması lazım, maliyeti nedir olabilir mi? verimlik hesabı kurulum ve bakım maliyetleri nedir, ne kadar zamanda kurulabilir.
    Batı'nın afrikaya biçtiği fakir kalacaksın rolü nasıl değişir ki. afrikada kendi besledikleri elebaşlarıyla sömürü düzenini devam ettirmeye çalışıyorlar. şimdi bu durum nasıl tersine dönebilir bedavaya alışmış avrupa kurulu düzeni bozdurur mu?
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