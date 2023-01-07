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    Yol kenarları için ses emen, güneşten elektrik üreten ses bariyerleri

    Yol kenarlarında sesi emerek şehirlerdeki gürültüyü engelleyen bariyerler aynı zamanda elektriğe en çok ihtiyaç duyulan yer olan şehirlerin içinde üretim de yapsa nasıl olurdu?

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    Yollar her ne kadar arabalar için gerekli olsa da kenarında yaşayanlar gürültüden epey rahatsız olabiliyor. Bir yandan da güneş panellerini şehirde koyacak arazi bulamıyoruz. Mitrex firması ise nihayet bu ikisini güzel bir şekilde birleştiren bir ürün çıkardı.

    Çevre kirliliğinde genelde düşünülmeyen ama oldukça önemli olan şehir sesi insan sağlığı için ciddi bir tehdit. Bu seslerin çoğunluğu ise genelde yolların getirdiği gürültüye dayanıyor. Bu gürültüden kurtulanabilecek en iyi yöntem ise ülkemizde de artık görmeye başladığımız ses bariyerleri.

    Yalnız ses bariyerlerinin çoğu sesi yansıtmak tekrar yola vermek ya da yukarıya yansıtmak üzere tasarlanmış. Mitrex firmasının çözümü ise bu bariyerlerin sesi emmesini sağlamak ama bizi esas ilgilendiren ise bundan elektrik enerjisi elde etmesi.

    güneşten elektrik üreten ses bariyerleri Tam Boyutta Gör

    Günümüzde enerji artık yeni altın gibi düşünülebilir. Bu nedenle üretebildiğimiz her enerji çok değerliyken özellikle şehir içinde tüketime yakın olursa çok daha değerli oluyor. Enerjinin en değerli formu ise tabii ki elektrik formu, bu formu anında alıcısına bakır teller üzerinden iletebiliyorsunuz.

    Firmanın bariyerleri istediğiniz şekilde, istediğiniz renkte, desende hatta şeffaf bile olabiliyor. İsterseniz yol, otoban, tren yolu ve köprülere monte edilebiliyor. Hatta hali hazırdaki ses bariyerlerine bile monte edilebiliyor. En iyi seçenek ise çift taraflı ışıktan üreten bir bariyer gerçekten çok fazla enerji üretebiliyor.

    Kilometre başına 1.2 MW güneş santrali kurabilme seçeneği oldukça cezbedici. Ses emiş oranı ise 0.8+ gibi yüksek bir değer. Geliştirilen teknoloji şimdiden ciddi bir ilgi görmüş durumda.

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    SİPER füzesi 100 km menzilini aştı

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    abstergo78GHOST 1 gün önce

    yav arkadaşlar cami yapsınlar cami..bizim camilere ihtiyacımız var..taksitlere değil..

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