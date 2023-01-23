Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Güney Afrika kripto para reklamlarına düzenleme getiriyor

    Güney Afrika'nın Reklam Düzenleme Kurulu (ARB) kripto para reklamlarına düzenleme getirdi. Fiyat değişiklikleri nedeniyle sermaye kaybı yaşanabileceği ifade edilecek.
    Oy Ver
    Güney Afrika kripto para reklamlarına düzenleme getiriyor Tam Boyutta Gör
    Güney Afrika’da kripto reklamlarına ilişkin bir düzenleme yayımlandı. Ülkenin Reklam Düzenleme Kurulu (ARB), kripto reklamlarında risk hakkında uyarı konulmasını şart hale getirdi.

    Kripto paralardaki değer değişkenliği nedeniyle sermaye kaybı yaşanabileceği açık ve net bir şekilde belirtilecek. Kuruluş, Influencer’lar için de kuralları sıkılaştırmayı planlıyor. Influencer’ların alım-sayım tavsiyesi ya da garantili getiri vaadi yerine gerçeklere dayalı bilgileri paylaşması gerektiği ifade edildi.

    Sektörün kendi kendini düzenleme kodu uyarınca, reklamlar kullanıcıları yatırım riski konusunda açıkça uyarmalı ve sosyal medya fenomenleri ticaret tavsiyesi vermemelidir. Güney Afrika’nın Reklam Düzenleme Kurulu (ARB) ayrıca kriptoyu tanıtan sosyal medya fenomenleri için kuralları sıkılaştırmaya çalışıyor. 

    Güney Afrika da kripto para reklamlarını düzenlemeye yönelik adım atan son ülke oldu. Bununla beraber Birleşik Krallık, Fransa ve ABD’de gibi gelişmiş ülkelerde kripto reklamlar için hareket geçilmişti. Birleşik Krallık’ta kripto promosyonlarını kısıtlamak için yasa teklifi çalışmaları sürüyor. Fransa’da kripto paraların Influencer‘lar tarafından tanıtımına yasaklamak için yasa tasarısı hazırlandı.

    ABD’de Kim Kardahian hakkında EtheremMax reklamı yaptığı için dava açılmıştı. Kardashian, SEC ile 1.26 milyon dolara anlaşmıştı. Tayland da kripto reklamları için sert tedbirler açıklamıştı.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dikey iniş kalkışlı: Bayraktar DİHA

    Profil resmi
    ChelseaNy 1 gün önce

    2023'te 2021 verisi yayınlamak mı ?

    Profil resmi
    cunkurd 4 gün önce

    Fiyatta üçe katlanıyor tabii....

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 12 mini
    Apple iPhone 12 mini
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000 TL Altındaki Laptoplar
    ASUS X543MA-GQ1082
    ASUS X543MA-GQ1082
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    SYSTEM-6500 XT
    SYSTEM-6500 XT
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız