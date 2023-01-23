Tam Boyutta Gör Güney Afrika’da kripto reklamlarına ilişkin bir düzenleme yayımlandı. Ülkenin Reklam Düzenleme Kurulu (ARB), kripto reklamlarında risk hakkında uyarı konulmasını şart hale getirdi.

Kripto paralardaki değer değişkenliği nedeniyle sermaye kaybı yaşanabileceği açık ve net bir şekilde belirtilecek. Kuruluş, Influencer’lar için de kuralları sıkılaştırmayı planlıyor. Influencer’ların alım-sayım tavsiyesi ya da garantili getiri vaadi yerine gerçeklere dayalı bilgileri paylaşması gerektiği ifade edildi.

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Sektörün kendi kendini düzenleme kodu uyarınca, reklamlar kullanıcıları yatırım riski konusunda açıkça uyarmalı ve sosyal medya fenomenleri ticaret tavsiyesi vermemelidir. Güney Afrika’nın Reklam Düzenleme Kurulu (ARB) ayrıca kriptoyu tanıtan sosyal medya fenomenleri için kuralları sıkılaştırmaya çalışıyor.

Güney Afrika da kripto para reklamlarını düzenlemeye yönelik adım atan son ülke oldu. Bununla beraber Birleşik Krallık, Fransa ve ABD’de gibi gelişmiş ülkelerde kripto reklamlar için hareket geçilmişti. Birleşik Krallık’ta kripto promosyonlarını kısıtlamak için yasa teklifi çalışmaları sürüyor. Fransa’da kripto paraların Influencer‘lar tarafından tanıtımına yasaklamak için yasa tasarısı hazırlandı.

ABD’de Kim Kardahian hakkında EtheremMax reklamı yaptığı için dava açılmıştı. Kardashian, SEC ile 1.26 milyon dolara anlaşmıştı. Tayland da kripto reklamları için sert tedbirler açıklamıştı.

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Güney Afrika kripto para reklamlarına düzenleme getiriyor