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    Eski OpenAI kurucusunun şirketi SSI, 20 milyar dolar değerlemeyle yatırım arayışında

    OpenAI’ın kurucu ortağı ve eski baş bilim insanı Ilya Sutskever tarafından kurulan yapay zeka girişimi Safe Superintelligence, en az 20 milyar dolar değerleme üzerinden fon toplamaya çalışıyor.
    Eski OpenAI baş bilimcisinin kurduğu SSI, yatırım arayışında Tam Boyutta Gör
    Yapay zeka dünyasının en dikkat çekici girişimlerinden biri haline gelen Safe Superintelligence (SSI), en az 20 milyar dolar değerlemeyle yeni bir yatırım turuna hazırlanıyor. Reuters’a konuşan dört kaynağa göre, OpenAI’ın eski baş bilimcisi Ilya Sutskever tarafından kurulan girişim, yatırımcıların yoğun ilgisini çekmeye devam ediyor.

    Eğer bu değerleme gerçekleşirse, SSI'ın geçen yıl eylül ayında 5 milyar dolar üzerinden aldığı yatırımın dört katına ulaşacağı anlamına geliyor. O dönemde Sequoia Capital, Andreessen Horowitz ve DST Global gibi dev yatırımcılar, şirkete toplamda 1 milyar dolar fon sağlamıştı.

    SSI'ın gizemli yükselişi

    Henüz hiçbir gelir elde etmeyen SSI, insanlardan daha akıllı ancak insan çıkarlarına uygun bir "güvenli süper zeka" geliştirmeyi hedeflediğini belirtiyor. Şirketin net stratejisi kamuoyuyla paylaşılmasa da, Sutskever’in yapay zeka dünyasındaki itibarı ve radikal yaklaşımları yatırımcıların ilgisini canlı tutuyor.

    Ilya Sutskever, OpenAI’ın en önemli atılımlarından biri olan ölçeklendirme stratejisinin öncülerinden biri olarak biliniyor. Bu strateji, büyük miktarda bilgi işlem gücü ve veri kullanarak yapay zeka modellerini geliştirmeyi esas alıyordu. ChatGPT gibi üretken yapay zeka sistemlerinin doğuşu da bu vizyonun bir sonucu olmuştu.  Bu vizyon, daha sonra onlarca milyar dolarlık yatırımlarla daha da büyümüştü.

    Öte yandan Sutskever, mevcut veri havuzunun giderek tükenmesi nedeniyle farklı bir araştırma yönüne odaklanmanın gerekliliğini de erken gören isimlerden biriydi. Çıkarım aşamasına ya da eğitilmiş bir modelin sonuç çıkardığı yapay zeka aşamasına kaynak ayırmanın önemini fark ederek, OpenAI'ın en son akıl yürütme modelleri (bkz: o1 ve o3 gibi modeller) serisi üzerinde çalışan ekibi kurmuş ve geniş çapta takip edilen yeni bir yaklaşım ortaya koymuştu.

    Bununla birlikte Sutskever’in kontrolündeki SSI, "ticari baskılardan uzak bir şekilde gelişmek" prensibiyle ilerlediğini ve kısa vadeli kazançlara odaklanmadığını belirtiyor. Bu yaklaşım, OpenAI gibi şirketlerden farklı bir yol izlediğini gösteriyor. OpenAI, 2022 yılında ChatGPT’ın beklenmedik popülaritesi sonrası ticari ürünlere yönelmiş ve geçtiğimiz yıl yaklaşık 4 milyar dolar gelir elde etmişti. 2025 yılı tahminleri ise 11,6 milyar dolara ulaşacağını gösteriyor.

    SSI'ın ne tür bir araştırma yürüttüğü ve geliştirdiği teknolojinin detayları hakkında çok az bilgi mevcut. Sutskever, geçen yıl Reuters’a verdiği bir röportajda, ekibinin tamamen yeni bir araştırma rotası izlediğini ve "tırmanılması gereken yeni bir dağa" odaklandığını söylemişti.

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    Tayfun balistik füzesi hedefi başarı ile vurdu

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    HknRmzi 2 gün önce

    Savaşları , silahları sevmeyen birisi olarak. Böylesi bir çoğrafyada her an tetikte olup ve üstün silahlara sahip olmak çok önemli. Bravo alkışlıyorum yetkilileri .

    A
    asukrumercan 2 gün önce

    Körfez ulkelerinde de çok satılıyor, geçen gün ben FJ ile kum tepesi tırmanışı yaparken, yanıma bir tane geldi.

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