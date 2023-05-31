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    Güney Kore, kripto para borsalarındaki cüzdanları gözetleyecek

    Güney Kore‘de ulusal polis teşkilatı, kripto para borsalarındaki cüzdanları gerçek zamanlı izleyebileceği ve fonları dondurabileceği bir sistemi etkinleştirmeyi planlıyor.
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    Güney Kore, kripto para borsalarındaki cüzdanları gözetleyecek Tam Boyutta Gör
    Güney Kore, ülkedeki Binance ve büyük borsaları ilgilendiren yeni bir uygulamayı hayata geçirecek. Ülkenin ulusal polis teşkilatı, kripto para borsalarındaki cüzdanları anlık olarak izleyebileceği ve bu cüzdanları dondurabileceği için yeni bir sistemi hayata geçiriyor. Bu adım ile yasa dışı para akışının kontrol altında tutulması planlanıyor. Bu çerçevede yetkililer, büyük borsalarla bir araya gelecek.

    Binance, Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit ve Gopax ile görüşülecek. Görüşmelerde cüzdan adreslerinin gerçek zamanlı izlenmesi için cezai soruşturma sisteminin etkileştirilmesi ele alınacak. 

    Anlaşma kapsamında soruşturma altındaki cüzdan adresleri borsalara bildiriliyor. İlerleyen dönemlerde izleme sisteminin bütün yerel borsalara uygulanması bekleniyor. Diğer taraftan Binance, bu yılın başlarında Güney Kore‘de faaliyet yürütmek için Gopax‘ın çoğunluk hissesini satın almıştı. Ayrıca polis teşkilatı, Ekim ayında kripto varlık değişim onay sistemini etkinleştirmek için en iyi 5 kripto borsası ile anlaşma imzalamıştı.

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