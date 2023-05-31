Güney Kore, kripto para borsalarındaki cüzdanları gözetleyecek

Binance, Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit ve Gopax ile görüşülecek. Görüşmelerde cüzdan adreslerinin gerçek zamanlı izlenmesi için cezai soruşturma sisteminin etkileştirilmesi ele alınacak.
Anlaşma kapsamında soruşturma altındaki cüzdan adresleri borsalara bildiriliyor. İlerleyen dönemlerde izleme sisteminin bütün yerel borsalara uygulanması bekleniyor. Diğer taraftan Binance, bu yılın başlarında Güney Kore‘de faaliyet yürütmek için Gopax‘ın çoğunluk hissesini satın almıştı. Ayrıca polis teşkilatı, Ekim ayında kripto varlık değişim onay sistemini etkinleştirmek için en iyi 5 kripto borsası ile anlaşma imzalamıştı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Ekransız değil monitör panelsiz denebilir. Gözlerin ucuna dayamışsın ekranı nihayetinde (sağlığa etkisini zaten geçtik)